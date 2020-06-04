Запровадження другого рівня пенсійного забезпечення - афера століття, - Рева
Міністр соціальної політики у 2016-2019 роках Андрій Рева розкритикував плани запровадити в Україні другий рівень пенсійного забезпечення.
Про це він написав у коментарі до посту у фейсбуці голови Федерації роботодавців України Дмитра Олійника, передає Цензор.НЕТ.
"Читаю цих теоретиків і розумію, чому у нас немає нормальних економістів. Про яке накопичення йде мова? Ну добре, зберете ви 100 млрд у недержавні пенсійні фонди. 7% одразу заберуть на адміністрування. На хвилиночку, це 7 млрд грн на рік... Далі що? В які цінні папери будуть вкладатися ці кошти? Покажіть хоч одну структуру, яка присутня на фондовому ринку України 20 років. Назвіть, хоч одну! Жодної немає", - зазначає Рева.
За його словами кошти майбутніх пенсіонерів будуть вкладати в облігації внутрішньої державної позики.
"Інакше кажучи - на фінансування бюджетного дефіциту. Куди підуть кошти від продажу ОВДП? На фінансування державного боргу України. Тобто зовнішні борги перетворяться на внутрішні борги. І якщо Україна не оголошує дефолт по борговим зобов’язанням, бо боїться наслідків від міжнародних фінансових організацій, то чи боятиметься вона своїх пенсіонерів, яких держава просто кине, як це було із вкладниками радянського Ощадбанку? Питання риторичне. Тому висновок дуже простий - це афера століття. І ті, хто її проштовхує, просто негідники!" - резюмує ексміністр.
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Свои дурацкие и антизаконные мысли можешь оставить при себе ?
А пересматривать избирательное право нужно, безусловно. Голосователи за два кило гречки должны быть отстранены, раз и навсегда.
Может, Коломойский не имеет навыков в кадровой политике ?
Просто проходите мимо.
І шо робить ?
А США, західна Європа, Англія ?
Пенсіонери різні є.
Є з пенсіями по 20-30 тис.
Основна масса кусає лікті, звичайно.
"Когда мы говорим о том, что немцы тратят (на питание) 14% а мы 50%, то тут система приоритетов.
Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Германии и Украине. Они (немцы) едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми", - сказал Рева.Источник: https://censor.net/v451400
Це проста арифметика...
платите пенсионные взносы
квартал95 лошит лохов
Введение второго уровня пенсионного обеспечения - афера века, - Рева
Звісно ж афера!!! Скоро місцеві вибори,і багатих пенсіонерів кілом гречки вже не купиш!!! А по кілу червоної ікри видавати обанкротишся.....АФЕРА!!!!!