Запровадження другого рівня пенсійного забезпечення - афера століття, - Рева

Міністр соціальної політики у 2016-2019 роках Андрій Рева розкритикував плани запровадити в Україні другий рівень пенсійного забезпечення.

Про це він написав у коментарі до посту у фейсбуці голови Федерації роботодавців України Дмитра Олійника, передає Цензор.НЕТ.

"Читаю цих теоретиків і розумію, чому у нас немає нормальних економістів. Про яке накопичення йде мова? Ну добре, зберете ви 100 млрд у недержавні пенсійні фонди. 7% одразу заберуть на адміністрування. На хвилиночку, це 7 млрд грн на рік... Далі що? В які цінні папери будуть вкладатися ці кошти? Покажіть хоч одну структуру, яка присутня на фондовому ринку України 20 років. Назвіть, хоч одну! Жодної немає", - зазначає Рева.

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За його словами кошти майбутніх пенсіонерів будуть вкладати в облігації внутрішньої державної позики.

"Інакше кажучи - на фінансування бюджетного дефіциту. Куди підуть кошти від продажу ОВДП? На фінансування державного боргу України. Тобто зовнішні борги перетворяться на внутрішні борги. І якщо Україна не оголошує дефолт по борговим зобов’язанням, бо боїться наслідків від міжнародних фінансових організацій, то чи боятиметься вона своїх пенсіонерів, яких держава просто кине, як це було із вкладниками радянського Ощадбанку? Питання риторичне. Тому висновок дуже простий - це афера століття. І ті, хто її проштовхує, просто негідники!" - резюмує ексміністр.