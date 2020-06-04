УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12420 відвідувачів онлайн
Новини
7 293 58

Запровадження другого рівня пенсійного забезпечення - афера століття, - Рева

Запровадження другого рівня пенсійного забезпечення - афера століття, - Рева

Міністр соціальної політики у 2016-2019 роках Андрій Рева розкритикував плани запровадити в Україні другий рівень пенсійного забезпечення.

Про це він написав у коментарі до посту у фейсбуці голови Федерації роботодавців України Дмитра Олійника, передає Цензор.НЕТ.

"Читаю цих теоретиків і розумію, чому у нас немає нормальних економістів. Про яке накопичення йде мова? Ну добре, зберете ви 100 млрд у недержавні пенсійні фонди. 7% одразу заберуть на адміністрування. На хвилиночку, це 7 млрд грн на рік... Далі що? В які цінні папери будуть вкладатися ці кошти? Покажіть хоч одну структуру, яка присутня на фондовому ринку України 20 років. Назвіть, хоч одну! Жодної немає", - зазначає Рева.

Також читайте: Лазебна підтримала запровадження накопичувальної пенсійної системи: "Інших можливостей може не бути"

За його словами кошти майбутніх пенсіонерів будуть вкладати в облігації внутрішньої державної позики.

"Інакше кажучи - на фінансування бюджетного дефіциту. Куди підуть кошти від продажу ОВДП? На фінансування державного боргу України. Тобто зовнішні борги перетворяться на внутрішні борги. І якщо Україна не оголошує дефолт по борговим зобов’язанням, бо боїться наслідків від міжнародних фінансових організацій, то чи боятиметься вона своїх пенсіонерів, яких держава просто кине, як це було із вкладниками радянського Ощадбанку? Питання риторичне. Тому висновок дуже простий - це афера століття. І ті, хто її проштовхує, просто негідники!" - резюмує ексміністр.

Запровадження другого рівня пенсійного забезпечення - афера століття, - Рева 01

Автор: 

пенсійна реформа (726) пенсія (1581) Рева Андрій (686)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
Сто процентів! При такому дефіциті бюджету «накопичувальний пенсійний фонд» це для «підтримки штанців», не більше. Всі ці гроші з'їсть інфляція.
показати весь коментар
04.06.2020 12:32
+12
Як можна довіряти свої гроші в країні де можна тупо рейданути банк, судовою системою керує якийсь божевільний російський агент і кожний суддя просто клептоман, де тупо крадуть стратегічні запаси зерна під час пандемії і про це мовчать корумповані мас медіа. І це тільки один рік пройшов! Вау!!!
показати весь коментар
04.06.2020 12:40
+11
Я ніколи не довірю свої гроші цим типу кловуна, а реально - злодіям і аферистам. Доречі: Тест на довіру Бубочці, шановні зелебобіки, ви повинні повірити своєму керманичу і розпочати масово фінансувати другий рівень з власної кишені. Чи слабо?
показати весь коментар
04.06.2020 12:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сто процентів! При такому дефіциті бюджету «накопичувальний пенсійний фонд» це для «підтримки штанців», не більше. Всі ці гроші з'їсть інфляція.
показати весь коментар
04.06.2020 12:32 Відповісти
Мда.
показати весь коментар
04.06.2020 12:33 Відповісти
Так уже никто не голосовал, все отказываются.
показати весь коментар
04.06.2020 12:58 Відповісти
Но свидетельства-то остались ! Фотографии стикеров "Ко ! ******* !", наклееных на автО, например.
показати весь коментар
04.06.2020 12:59 Відповісти
"Я так думаю..."
Свои дурацкие и антизаконные мысли можешь оставить при себе ?
показати весь коментар
04.06.2020 13:19 Відповісти
Ну, пока что в УК Украины нет такой статьи как "Мыслепреступление".
А пересматривать избирательное право нужно, безусловно. Голосователи за два кило гречки должны быть отстранены, раз и навсегда.
показати весь коментар
04.06.2020 13:25 Відповісти
Почему так получается что те кто работали в правительстве Порошенко-Гройсмана - образованные и знающие дело люди, а "слуги народа" - просто наглая косноязычная шпана ?
Может, Коломойский не имеет навыков в кадровой политике ?
показати весь коментар
04.06.2020 12:33 Відповісти
Патамушта у квартальщиків трускавецькі дипломи.
показати весь коментар
04.06.2020 12:36 Відповісти
Та пустіть же нас до корита!!!!
показати весь коментар
04.06.2020 13:11 Відповісти
Не равняй всех по себе.
показати весь коментар
04.06.2020 13:12 Відповісти
Я вовсе не обращался к вам за советом.
Просто проходите мимо.
показати весь коментар
04.06.2020 13:53 Відповісти
"Почему у нас нет нормальных экономистов. О каком накопления идет речь? " Потому . Год назад надо было думать головой . Теперь с голой сракой на лисапеде на работу .
показати весь коментар
04.06.2020 12:34 Відповісти
Він не при владі зараз ...
показати весь коментар
04.06.2020 13:06 Відповісти
Прийдеш такий за своїми на копиченнями, а вони тю-тю. Полетіли у вирій і кінців не знайдеш. Вже проходили.
показати весь коментар
04.06.2020 12:34 Відповісти
Ха! За бугром державних пенсійних фондів взагалі нема!
І шо робить ?
показати весь коментар
04.06.2020 13:07 Відповісти
Zus в Польше. Так что есть.
показати весь коментар
04.06.2020 13:12 Відповісти
Державний ?
А США, західна Європа, Англія ?
показати весь коментар
04.06.2020 13:21 Відповісти
Да, государственный. В США и Англии не был. Но я тебе написал, что государственные фонды существуют. И в Польше есть негосударственные, но взносы в них добровольные. Если не ошибаюсь, то в пределах 1.5-2% от зп брутто.
показати весь коментар
04.06.2020 13:31 Відповісти
Ок ...
показати весь коментар
04.06.2020 13:43 Відповісти
Це добре, є на що рівнятися ...
показати весь коментар
04.06.2020 13:45 Відповісти
Ему то не знать, сам то и с подельниками задумывал, но вот порошенко прокатили на выборах. Мочало бы уже и меньше жрало и втрусах по квартире ходило.
показати весь коментар
04.06.2020 12:35 Відповісти
Сказать що хотіли?
показати весь коментар
04.06.2020 13:07 Відповісти
Сказал "величайший авторитет" Рева,который "мало" ест,но на талии не один ремень не застегивается.Впрочем как и у его дружбана Розенко.
показати весь коментар
04.06.2020 12:35 Відповісти
Уроды,это же ваша с гросей ,пенсионная реформа!
показати весь коментар
04.06.2020 12:35 Відповісти
Не бреши тут
показати весь коментар
04.06.2020 12:41 Відповісти
За останні 20-ть років, скільки тих "реформ" пенсійного законодавства вже було... Не полічити. От тільки краще от того пенсіонерам ні разу не стало!
показати весь коментар
04.06.2020 12:36 Відповісти
2-3 ...
Пенсіонери різні є.
Є з пенсіями по 20-30 тис.
Основна масса кусає лікті, звичайно.
показати весь коментар
04.06.2020 13:20 Відповісти
Так пенсійних законів теж кільканадцять штук, для всіляких особливо заслужених, ну і для всіх інших плінтусів є, на загальних підставах. З кого більше користі державі, з лікаря чи судді чесного в особливо великих розмірах?!.
показати весь коментар
04.06.2020 13:28 Відповісти
Порівняйте кругле і солодке ... Слабо ?
показати весь коментар
04.06.2020 13:44 Відповісти
Ви суддя?
показати весь коментар
04.06.2020 13:48 Відповісти
При втором уровне пенс.обеспечения пенсионеры должны будут отдавать полпенсии в фонд президента.
показати весь коментар
04.06.2020 12:38 Відповісти
Як можна довіряти свої гроші в країні де можна тупо рейданути банк, судовою системою керує якийсь божевільний російський агент і кожний суддя просто клептоман, де тупо крадуть стратегічні запаси зерна під час пандемії і про це мовчать корумповані мас медіа. І це тільки один рік пройшов! Вау!!!
показати весь коментар
04.06.2020 12:40 Відповісти
Я ніколи не довірю свої гроші цим типу кловуна, а реально - злодіям і аферистам. Доречі: Тест на довіру Бубочці, шановні зелебобіки, ви повинні повірити своєму керманичу і розпочати масово фінансувати другий рівень з власної кишені. Чи слабо?
показати весь коментар
04.06.2020 12:40 Відповісти
деньги просто отберут
показати весь коментар
04.06.2020 12:52 Відповісти
А петиным клоунам доверил бы? Задумка то петюниной шоблы.
показати весь коментар
04.06.2020 12:54 Відповісти
Не бреши
показати весь коментар
04.06.2020 13:11 Відповісти
Ти мені зуби не заговорюй - починай платити!
показати весь коментар
04.06.2020 13:28 Відповісти
++++
показати весь коментар
04.06.2020 13:34 Відповісти
За Пєті ЄСВ знизили до 22%, а за Вовіка збільшують, то хто гівно?
показати весь коментар
04.06.2020 13:30 Відповісти
Да украинцы вообще слишком много едят, помнишь кто это сказал?
показати весь коментар
04.06.2020 12:42 Відповісти
Пам'ятаємо. Краще за вас.
"Когда мы говорим о том, что немцы тратят (на питание) 14% а мы 50%, то тут система приоритетов.
Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Германии и Украине. Они (немцы) едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми", - сказал Рева.Источник: https://censor.net/v451400
показати весь коментар
04.06.2020 13:11 Відповісти
От знову демагогія... Німці в абсолютних числах тратять більші суми ніж українці.. Просто рівень зарплат німецьких такий що при однакових цінах, виходять такі відсотки.
Це проста арифметика...
показати весь коментар
04.06.2020 13:16 Відповісти
Суть не в арефметиці, а передвиборних, і не тільки, інформаційних маніпуляціях
показати весь коментар
04.06.2020 13:24 Відповісти
Так, как Пенсионный фонд разбазаривает деньги на свое содержание (бесконечную смену компьютеров, мебели, ремонты кабинетов руководителей, содержание лимузинов, выплаты премий), тут в 7 процентов на администрирование ну никак не вложиться. Нашим чиновникам подойдет схема 50/50, а через год-два обанкротят. По-другому - не бывает. Правда, в таких фонды мало кто захочет нести свои кровные.
показати весь коментар
04.06.2020 12:49 Відповісти
зеленский планирует повысить пенсионный возраст до 70 лет
платите пенсионные взносы
квартал95 лошит лохов
показати весь коментар
04.06.2020 12:50 Відповісти
Посиланяя в студію,плііз,або ти галіма фуфлижниця. Рухайся каКцапе!
показати весь коментар
04.06.2020 13:08 Відповісти
Як погода в Сизрані?
показати весь коментар
04.06.2020 13:29 Відповісти
Негодяи живут и очень хорошо живут, а простой народ страдает кормя эту свору.
показати весь коментар
04.06.2020 12:57 Відповісти
Бла бла бла....https://images.cnscdn.com/images/8/4/6/7/8467ccd8fcfb0f12db068e3811c28482/original.jpgМинистр социальной политики в 2016-2019 годах Андрей Рева раскритиковал планы внедрить в Украине второй уровень пенсионного обеспеченияИсточник: https://censor.net/n3199993
Введение второго уровня пенсионного обеспечения - афера века, - Рева

Звісно ж афера!!! Скоро місцеві вибори,і багатих пенсіонерів кілом гречки вже не купиш!!! А по кілу червоної ікри видавати обанкротишся.....АФЕРА!!!!!
показати весь коментар
04.06.2020 13:07 Відповісти
Лише останній дурень може ще вірити "слугам урода"
показати весь коментар
04.06.2020 13:13 Відповісти
Азартні ігри на гроші з державою - справа абсолютно програшна. Тут прапорщик Рева правий.
показати весь коментар
04.06.2020 13:26 Відповісти
... до влади прийшли аферисти ,так вони ніколи не покидали владу,але,це каже той,хто казав що українці багато їдять...?! краще мовчав би !
показати весь коментар
04.06.2020 14:32 Відповісти
Рева .бери пример с бабы Пепы , меньше жри и похудеешь .
показати весь коментар
04.06.2020 14:39 Відповісти
Трижды худой.Таких кремезных и ковид не бере.
показати весь коментар
04.06.2020 15:04 Відповісти
Это и ежу понятно, только вот почему хорошая мысля приходит опосля. В стране где массово буйным цветом расцвёл аферизм и мошенничество, доверять деньги местному олигархату и чиновникам можно только через 40 дней после их смерти.
показати весь коментар
04.06.2020 15:34 Відповісти
 
 