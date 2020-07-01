На следующей неделе в Киеве могут смягчить карантин, - Госпродпотребслужба

При сохранении текущей динамики тестирования Киев может быть готов к ослаблению карантина уже на следующей неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

По его словам, те показатели, которые фиксируются в Киеве сейчас, не связаны с резким скачком заболеваемости или отдельными локальными вспышками.

"В целом ситуация стабильная. Статистика связана с улучшением диагностики вируса и выявлением большего числа контактных лиц. У нас стабильная госпитализация, сегодня, например, госпитализировали 9 человек. В среднем этот показатель составляет от 5 до 25 ежедневно", - рассказал Рубан.

Он отметил, что при сохранении текущей динамики тестирования Киев может быть готов к ослаблению карантина уже на следующей неделе.

"Через неделю у нас будут показатели Минздрава, там на сегодняшний день данные не совсем соответствуют (Киев не проходит по динамике заболеваемости. - Ред.). Если тенденция сохранится, то на следующей комиссии ТЭБ и ЧС может быть (решение об ослаблении карантина. - Ред.), как раз через неделю, в среду", - прогнозирует Рубан.

Вместе с тем, чиновник отметил значительное снижение числа нарушений карантина, которые фиксируют мобильные группы Госпотребслужбы и полиции. По словам Рубана, количество оформленных протоколов уменьшилось с 70-80 до 10-20 в день.

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