РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10496 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 548 13

На следующей неделе в Киеве могут смягчить карантин, - Госпродпотребслужба

На следующей неделе в Киеве могут смягчить карантин, - Госпродпотребслужба

При сохранении текущей динамики тестирования Киев может быть готов к ослаблению карантина уже на следующей неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

По его словам, те показатели, которые фиксируются в Киеве сейчас, не связаны с резким скачком заболеваемости или отдельными локальными вспышками.

"В целом ситуация стабильная. Статистика связана с улучшением диагностики вируса и выявлением большего числа контактных лиц. У нас стабильная госпитализация, сегодня, например, госпитализировали 9 человек. В среднем этот показатель составляет от 5 до 25 ежедневно", - рассказал Рубан.

Он отметил, что при сохранении текущей динамики тестирования Киев может быть готов к ослаблению карантина уже на следующей неделе.

"Через неделю у нас будут показатели Минздрава, там на сегодняшний день данные не совсем соответствуют (Киев не проходит по динамике заболеваемости. - Ред.). Если тенденция сохранится, то на следующей комиссии ТЭБ и ЧС может быть (решение об ослаблении карантина. - Ред.), как раз через неделю, в среду", - прогнозирует Рубан.

Вместе с тем, чиновник отметил значительное снижение числа нарушений карантина, которые фиксируют мобильные группы Госпотребслужбы и полиции. По словам Рубана, количество оформленных протоколов уменьшилось с 70-80 до 10-20 в день.

Также читайте: Черное море в Одессе зацвело и превратилось в "кисель": людей предостерегают от купания и лова рыбы. ФОТО

Автор: 

карантин (16729) Киев (25565) Госпродпотребслужба (258) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Якось дивно в нас складається.
Карантин оголосили коли хворих практично не було.
А зараз з поширенням епідемії навпаки послаблюють обмеження !
показать весь комментарий
01.07.2020 16:59
+4
логики не ищу...но все же!
нас ожидает вторая волна.... но мы смягчим карантин...
показать весь комментарий
01.07.2020 17:27
+3
Договорились бы уже шо уже трындеть, то будем ужесточать карантин, то будем смягчать карантин. Психи какие-то с обострением коронапсихоза, ей Богу.
показать весь комментарий
01.07.2020 17:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
как раз когда рост пневмонии пошел
показать весь комментарий
01.07.2020 16:57 Ответить
Только утром Кличко сказал, что в Киеве не утихает пневмония.
показать весь комментарий
01.07.2020 16:57 Ответить
...ну, то, что Украина оказалась в красном списке - то таке, это пройдет, верно? Вот оно, высшее образование трускавецкое
показать весь комментарий
01.07.2020 16:57 Ответить
Якось дивно в нас складається.
Карантин оголосили коли хворих практично не було.
А зараз з поширенням епідемії навпаки послаблюють обмеження !
показать весь комментарий
01.07.2020 16:59 Ответить
Яке поширення епідемії? Її не було взагалі. Бо така кількість хворих на 40 мільонів населення не підходить ні за якими міркакми під епідемію. Ви правильно сказали: її оголосили.
А зараз якраз момент потихеньку здавати назад, аби не виглядіти дурнями і тварюками на фоні урядів інших європейських країн ( більшість яких теж ще ті дятли).
"В цілому ситуація стабільна. Статистика пов'язана з покращенням діагностики вірусу і виявленням більшого числа контактних осіб. У нас стабільна госпіталізація, сьогодні, наприклад, госпіталізовано 9 осіб. В середньому цей показник становить від 5 до 25 щодня", - розповів Рубан. Джерело: https://censor.net/ua/n3205419

Що тут можна обговорювати? Ці слова - признання для суду, що епідемії нема і не було. І карантин ( а в Києві - закриття метро) вводився незаконно.
показать весь комментарий
01.07.2020 17:54 Ответить
Договорились бы уже шо уже трындеть, то будем ужесточать карантин, то будем смягчать карантин. Психи какие-то с обострением коронапсихоза, ей Богу.
показать весь комментарий
01.07.2020 17:12 Ответить
логики не ищу...но все же!
нас ожидает вторая волна.... но мы смягчим карантин...
показать весь комментарий
01.07.2020 17:27 Ответить
Подонки вонючие ,,нелюди,,, мрази,,,, только хуже становится ,,,, детей своих мразота покатайте в переполненном транспорте ,,, твари. Бредовое правительство
показать весь комментарий
01.07.2020 17:55 Ответить
Слова ніби написані для всіх однаковою мовою. Але все одно кожен читає щось своє
"В цілому ситуація стабільна. Статистика пов'язана з покращенням діагностики вірусу і виявленням більшого числа контактних осіб. У нас стабільна госпіталізація, сьогодні, наприклад, госпіталізовано 9 осіб. В середньому цей показник становить від 5 до 25 щодня", - розповів Рубан. Джерело: https://censor.net/ua/n3205419
Що тут можна обговорювати? Ці слова - признання для суду, що епідемії нема і не було. І карантин ( а в Києві - закриття метро) вводився незаконно.
показать весь комментарий
01.07.2020 17:56 Ответить
Якийсь вершник без голови. Не треба помякшення є адаптивний карантин, всі піфдприємства працюють, потрібні адекватні кроки влади, не закопувати в ямковий ремонт коншти на ковидлу, а підготувати всі заходи і Україну в цілому (коли вже сиділи три місяці) до повторення подібних вірусних атак. Як приклад Китай став вироблятии автобуси з автоматичною дезінфекцією салонів. Я повторюю була ковидла чи фейк, це не має знаення, має значення розумні висновки і напрацювання як побороти пандемію у разі її повторення, грип, атипова пневмонія, СНІД, ***** тощо. Збудувати ******* лікарні для найнебезпечних вірусів. Тобто не бути віслюками і олігофренами.
показать весь комментарий
01.07.2020 18:10 Ответить
 
 