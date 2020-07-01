На следующей неделе в Киеве могут смягчить карантин, - Госпродпотребслужба
При сохранении текущей динамики тестирования Киев может быть готов к ослаблению карантина уже на следующей неделе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.
По его словам, те показатели, которые фиксируются в Киеве сейчас, не связаны с резким скачком заболеваемости или отдельными локальными вспышками.
"В целом ситуация стабильная. Статистика связана с улучшением диагностики вируса и выявлением большего числа контактных лиц. У нас стабильная госпитализация, сегодня, например, госпитализировали 9 человек. В среднем этот показатель составляет от 5 до 25 ежедневно", - рассказал Рубан.
Он отметил, что при сохранении текущей динамики тестирования Киев может быть готов к ослаблению карантина уже на следующей неделе.
"Через неделю у нас будут показатели Минздрава, там на сегодняшний день данные не совсем соответствуют (Киев не проходит по динамике заболеваемости. - Ред.). Если тенденция сохранится, то на следующей комиссии ТЭБ и ЧС может быть (решение об ослаблении карантина. - Ред.), как раз через неделю, в среду", - прогнозирует Рубан.
Вместе с тем, чиновник отметил значительное снижение числа нарушений карантина, которые фиксируют мобильные группы Госпотребслужбы и полиции. По словам Рубана, количество оформленных протоколов уменьшилось с 70-80 до 10-20 в день.
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Карантин оголосили коли хворих практично не було.
А зараз з поширенням епідемії навпаки послаблюють обмеження !
А зараз якраз момент потихеньку здавати назад, аби не виглядіти дурнями і тварюками на фоні урядів інших європейських країн ( більшість яких теж ще ті дятли).
"В цілому ситуація стабільна. Статистика пов'язана з покращенням діагностики вірусу і виявленням більшого числа контактних осіб. У нас стабільна госпіталізація, сьогодні, наприклад, госпіталізовано 9 осіб. В середньому цей показник становить від 5 до 25 щодня", - розповів Рубан. Джерело: https://censor.net/ua/n3205419
Що тут можна обговорювати? Ці слова - признання для суду, що епідемії нема і не було. І карантин ( а в Києві - закриття метро) вводився незаконно.
нас ожидает вторая волна.... но мы смягчим карантин...
"В цілому ситуація стабільна. Статистика пов'язана з покращенням діагностики вірусу і виявленням більшого числа контактних осіб. У нас стабільна госпіталізація, сьогодні, наприклад, госпіталізовано 9 осіб. В середньому цей показник становить від 5 до 25 щодня", - розповів Рубан. Джерело: https://censor.net/ua/n3205419
Що тут можна обговорювати? Ці слова - признання для суду, що епідемії нема і не було. І карантин ( а в Києві - закриття метро) вводився незаконно.