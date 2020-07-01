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Новини Коронавірус і карантин
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Наступного тижня в Києві можуть пом'якшити карантин, - Держпродспоживслужба

Наступного тижня в Києві можуть пом'якшити карантин, - Держпродспоживслужба

При збереженні поточної динаміки тестування Київ може бути готовий до послаблення карантину вже наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив голова столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан.

За його словами, ті показники, які фіксуються в Києві зараз, не пов'язані з різким стрибком захворюваності чи окремими локальними спалахами.

"В цілому ситуація стабільна. Статистика пов'язана з покращенням діагностики вірусу і виявленням більшого числа контактних осіб. У нас стабільна госпіталізація, сьогодні, наприклад, госпіталізовано 9 осіб. В середньому цей показник становить від 5 до 25 щодня", - розповів Рубан.

Він зазначив, що при збереженні поточної динаміки тестування Київ може бути готовий до послаблення карантину вже наступного тижня.

"Через тиждень у нас будуть показники МОЗ, там на сьогоднішній день дані не зовсім відповідають (Київ не проходить по динаміці захворюваності - ред.). Якщо тенденція збережеться, то на наступній комісії ТЕБ та НС може бути (рішення про послаблення карантину - ред.), якраз через тиждень, в середу", - прогнозує Рубан.

Разом з тим, чиновник відзначив значне зниження кількості порушень карантину, які фіксують мобільні групи Держспоживслужби і поліції. За словами Рубана, кількість оформлених протоколів зменшилася з 70-80 до 10-20 в день.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19517) Держпродспоживслужба1 (574) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Якось дивно в нас складається.
Карантин оголосили коли хворих практично не було.
А зараз з поширенням епідемії навпаки послаблюють обмеження !
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01.07.2020 16:59
+4
логики не ищу...но все же!
нас ожидает вторая волна.... но мы смягчим карантин...
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01.07.2020 17:27
+3
Договорились бы уже шо уже трындеть, то будем ужесточать карантин, то будем смягчать карантин. Психи какие-то с обострением коронапсихоза, ей Богу.
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01.07.2020 17:12
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как раз когда рост пневмонии пошел
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01.07.2020 16:57 Відповісти
Только утром Кличко сказал, что в Киеве не утихает пневмония.
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01.07.2020 16:57 Відповісти
...ну, то, что Украина оказалась в красном списке - то таке, это пройдет, верно? Вот оно, высшее образование трускавецкое
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01.07.2020 16:57 Відповісти
Якось дивно в нас складається.
Карантин оголосили коли хворих практично не було.
А зараз з поширенням епідемії навпаки послаблюють обмеження !
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01.07.2020 16:59 Відповісти
Яке поширення епідемії? Її не було взагалі. Бо така кількість хворих на 40 мільонів населення не підходить ні за якими міркакми під епідемію. Ви правильно сказали: її оголосили.
А зараз якраз момент потихеньку здавати назад, аби не виглядіти дурнями і тварюками на фоні урядів інших європейських країн ( більшість яких теж ще ті дятли).
"В цілому ситуація стабільна. Статистика пов'язана з покращенням діагностики вірусу і виявленням більшого числа контактних осіб. У нас стабільна госпіталізація, сьогодні, наприклад, госпіталізовано 9 осіб. В середньому цей показник становить від 5 до 25 щодня", - розповів Рубан. Джерело: https://censor.net/ua/n3205419

Що тут можна обговорювати? Ці слова - признання для суду, що епідемії нема і не було. І карантин ( а в Києві - закриття метро) вводився незаконно.
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01.07.2020 17:54 Відповісти
Договорились бы уже шо уже трындеть, то будем ужесточать карантин, то будем смягчать карантин. Психи какие-то с обострением коронапсихоза, ей Богу.
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01.07.2020 17:12 Відповісти
логики не ищу...но все же!
нас ожидает вторая волна.... но мы смягчим карантин...
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01.07.2020 17:27 Відповісти
Подонки вонючие ,,нелюди,,, мрази,,,, только хуже становится ,,,, детей своих мразота покатайте в переполненном транспорте ,,, твари. Бредовое правительство
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01.07.2020 17:55 Відповісти
Слова ніби написані для всіх однаковою мовою. Але все одно кожен читає щось своє
"В цілому ситуація стабільна. Статистика пов'язана з покращенням діагностики вірусу і виявленням більшого числа контактних осіб. У нас стабільна госпіталізація, сьогодні, наприклад, госпіталізовано 9 осіб. В середньому цей показник становить від 5 до 25 щодня", - розповів Рубан. Джерело: https://censor.net/ua/n3205419
Що тут можна обговорювати? Ці слова - признання для суду, що епідемії нема і не було. І карантин ( а в Києві - закриття метро) вводився незаконно.
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01.07.2020 17:56 Відповісти
Якийсь вершник без голови. Не треба помякшення є адаптивний карантин, всі піфдприємства працюють, потрібні адекватні кроки влади, не закопувати в ямковий ремонт коншти на ковидлу, а підготувати всі заходи і Україну в цілому (коли вже сиділи три місяці) до повторення подібних вірусних атак. Як приклад Китай став вироблятии автобуси з автоматичною дезінфекцією салонів. Я повторюю була ковидла чи фейк, це не має знаення, має значення розумні висновки і напрацювання як побороти пандемію у разі її повторення, грип, атипова пневмонія, СНІД, ***** тощо. Збудувати ******* лікарні для найнебезпечних вірусів. Тобто не бути віслюками і олігофренами.
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01.07.2020 18:10 Відповісти
 
 