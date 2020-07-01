Наступного тижня в Києві можуть пом'якшити карантин, - Держпродспоживслужба

При збереженні поточної динаміки тестування Київ може бути готовий до послаблення карантину вже наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив голова столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан.

За його словами, ті показники, які фіксуються в Києві зараз, не пов'язані з різким стрибком захворюваності чи окремими локальними спалахами.

"В цілому ситуація стабільна. Статистика пов'язана з покращенням діагностики вірусу і виявленням більшого числа контактних осіб. У нас стабільна госпіталізація, сьогодні, наприклад, госпіталізовано 9 осіб. В середньому цей показник становить від 5 до 25 щодня", - розповів Рубан.

Він зазначив, що при збереженні поточної динаміки тестування Київ може бути готовий до послаблення карантину вже наступного тижня.

"Через тиждень у нас будуть показники МОЗ, там на сьогоднішній день дані не зовсім відповідають (Київ не проходить по динаміці захворюваності - ред.). Якщо тенденція збережеться, то на наступній комісії ТЕБ та НС може бути (рішення про послаблення карантину - ред.), якраз через тиждень, в середу", - прогнозує Рубан.

Разом з тим, чиновник відзначив значне зниження кількості порушень карантину, які фіксують мобільні групи Держспоживслужби і поліції. За словами Рубана, кількість оформлених протоколів зменшилася з 70-80 до 10-20 в день.

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