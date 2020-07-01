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Проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом усилят, - Криклий

Проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом усилят, - Криклий

Кабинет Министров Украины поручил Министерству финансов совместно с Государственной фискальной службой, Министерством инфраструктуры и "Укртрансбезопасностью" с 1 июля по 30 сентября этого года обеспечить проведение усиленных мер проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом (по месту осуществления деятельности грузоотправителя).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Сохранение дорог от преждевременного разрушения грузовиками - не менее важная задача, чем их непосредственное строительство, которую поставил перед нами президент. Инспекторы "Укртрансбезопасности" работают круглосуточно, чтобы обеспечить действенный габаритно-весовой контроль. Сегодняшним решением правительство усиливает проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом. Это позволит уменьшить системные нарушения весовых норм при перевозке грузов", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Кроме этого, с целью проведения эффективного габаритно-весового контроля, Мининфраструктуры совместно с Государственным агентством автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), "Укртрансбезопасностью" и Нацполицией поручено обеспечить установление дорожных знаков для ограничения движения чрезмерно загруженных транспортных средств на дорогах общего пользования государственного значения.

Кабмин также ожидает от ведомств предоставления информации о перечне ключевых маршрутов движения чрезмерно загруженных авто с нанесением на интерактивную карту.

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Автор: 

дороги (2512) Кабмин (14027) перевозки (519) Криклий Владислав (323)


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Владислав могу помочь с решением этой проблемы, обращайтесь.
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01.07.2020 17:07 Ответить
Маршрути зерновозів - порти та зернові термінали на берегу Чорного моря. Всі дороги які йдуть на південь, всі під загрозою! Сьогодні закриють траси, зерновози підуть по сільських дорогам і знищать їх в рази швидше! Потрібно окрема сертифікація для зерновозів та контейнеровозів! Тільки сертифікована машина може перевозити зерно та інші важкі вантажі які можуть створювати більший за дозволений законом тиск на вісь, на машині стоїть датчик який показує всі параметри машини - державний та реєстраційний номер, вагу, їде машина чи стоїть, фото водія, кількість годин в дорозі без перерви, контрольні заїзди на вантажні комплекси по дорозі, маршрут та історію за остінні 10 тис. км!
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01.07.2020 17:25 Ответить
в нашей стране только одни новости.усилят.ужесточат.поднимут.накладут.отнимут.накажут..
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01.07.2020 17:29 Ответить
Либертарианство, ****!
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01.07.2020 22:26 Ответить
Та не накладні курва перевіряйте , нах кому вони здалися !?Перевіряйте в першу чергу техничний стан вантажівки, колеса , вагу , скльки водій іхав , скльк відпочивав . А накладні аж ніяк на загрозу на дорозі не впливають ! Та й намалювати можно що завгодно на тому папері
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01.07.2020 17:33 Ответить
у нас волнует в первую очередь сколько проехал а сколько отдыхал никому не интересно.
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01.07.2020 18:43 Ответить
А в нас в першу чергу перевіряють скільки відпочивав тракер , якщо за мало то штраф , бо то основа безпеки руху
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01.07.2020 19:40 Ответить
я в курсе шо там проверяют.кент с прошлой работы там в дальнобое работает.тут главное набить карман.любимая фраза хозяевов-я из за тебя деньги теряю.
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01.07.2020 20:43 Ответить
И снова либертарианство наступает! Вернее- усиливается!
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01.07.2020 22:25 Ответить
 
 