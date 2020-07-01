Проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом усилят, - Криклий

Кабинет Министров Украины поручил Министерству финансов совместно с Государственной фискальной службой, Министерством инфраструктуры и "Укртрансбезопасностью" с 1 июля по 30 сентября этого года обеспечить проведение усиленных мер проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом (по месту осуществления деятельности грузоотправителя).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Сохранение дорог от преждевременного разрушения грузовиками - не менее важная задача, чем их непосредственное строительство, которую поставил перед нами президент. Инспекторы "Укртрансбезопасности" работают круглосуточно, чтобы обеспечить действенный габаритно-весовой контроль. Сегодняшним решением правительство усиливает проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом. Это позволит уменьшить системные нарушения весовых норм при перевозке грузов", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Кроме этого, с целью проведения эффективного габаритно-весового контроля, Мининфраструктуры совместно с Государственным агентством автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), "Укртрансбезопасностью" и Нацполицией поручено обеспечить установление дорожных знаков для ограничения движения чрезмерно загруженных транспортных средств на дорогах общего пользования государственного значения.

Кабмин также ожидает от ведомств предоставления информации о перечне ключевых маршрутов движения чрезмерно загруженных авто с нанесением на интерактивную карту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил 305 млн грн на жилье воинам, получившим ранения на Донбассе, - Шмыгаль