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Только правильная модель RAB-тарифов привлечет инвестиции в модернизацию сетей, - эксперт

Только правильная модель RAB-тарифов привлечет инвестиции в модернизацию сетей, - эксперт

В украинские энергосети нужно вложить не менее 17,5 млрд. грн., поскольку изношенность сетей по Украине составляет 80%, а около 51% требуют срочного ремонта. Решить эти проблемы может продуманный подход к методологии RAB-регулирования.

Об этом в программе "Сегодня" на телеканале "Україна24" рассказал эксперт, директор ГП "Укрпромвнешэкпертиза" Владимир Власюк, пишет delo.ua.

"Энергосети нуждаются в модернизации. Нормально, если в такую модернизацию идут 1,5 тыс. долл. на километр, у нас же в последние годы — 180-200 долл./километр. Недоинвестированность отражается на состоянии сетей, на потребителях. Есть такой показатель SAIDI, это отключения в результате технической изношенности, и у нас это 700 минут в год, а в европейских странах — 100 минут", — отметил он.

По мнению Владимира Власюка, для того, чтобы проинвестировать модернизацию сетей, нужно внедрить методологию RAB-регулирования, прогрессивную модель, которая мотивирует собственника сетей инвестировать в модернизацию энергосетей и создание резерва мощности.

"Сейчас вопрос в подборе правильной модели. Официальное предложение НКРЭКУ — весь капитал энергосетей, все активы делятся на старую и новую базу. В RAB-тарифе источником инвестиционного ресурса является ставка доходности капитала. Для этого нужно оценить активы, взять нормальную рыночную ставку и применить ее, чтобы по такой ставке инвестор получал сумму, достаточную для инвестиций в сети. Сейчас предлагается 1% от старой базы. Но это очень мало. Стоимость заемного банковского капитала — порядка 20%. А предлагаемый 1% не позволит инвесторам получить достаточно, чтобы вложить в модернизацию сетей", — рассказал в эксперт в эфире телепрограммы.

По его мнению, в методологии RAB-регулирования нужно брать единую базу, как в ЕС, а не разбивать базу активов на старую и новую. "Нужна одна база активов, и нужно применять ставку доходности, которая сделает интересной владение активом и инвестиции в обновление этих активов. То есть ставка должна генерировать достаточный инвестиционный ресурс. Если мы уже применяем RAB, нужно, чтобы механизм действовал не половинчато, а полноценно. Чтобы механизм позволил ликвидировать потери энергосетей, остановки поставок электроэнергии. Этому поможет только европейский подход с единой базой активов. Это и позволит инвесторам выделять необходимые 1,5 тыс. долл. на километр сетей", — подчеркнул Власюк.

Напомним, стимулирующее регулирование — это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.

25 июня генеральный секретарь европейской отраслевой ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха, она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.

Автор: 

энергетика (2565) НКРЭКУ (479) Укрпромвнешэкспертиза (4) Власюк (7) RAB (34)


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Топ комментарии
+9
Вот что интересно, опять изношенность сетей, опять из бюджета или с потребителей будут сдирать три шкуры. А вот вопрос - все сети частные, а почему собственники сетей не проводили ремонт, качественное обслуживание и т.п. сетей. Ведь в тарифы наверняка они закладывали расходы на ремонт и обслуживание сетей. А сколько они в своих техусловиях на подключение вкладывали на ремонт и реконструкцию своих сетей и установок для потребителя (хоть бытового или промышленного), да еще обязывали эту реконструкцию, проведенную потребителем, передать на баланс облэнерго. Бенефициары (собственники) не проводили ни ремонт, ни реконструкцию, а деньги заложенные в тариф нагло ложили себе в карман. А теперь эти твари хотят реконструировать сети за счет государства, за счет потребителей.
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02.07.2020 10:12
+4
олигархи продолжают грабить Украину и украинцев, теперь под прикрытием брехла и дуремара зеленского..
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02.07.2020 10:04
+4
фігня.. після відставки Смолія ніяких інвестицій не буде..

зеля порушив угоду з мвф..

RAB це просто додаткове бабло для олігархів
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02.07.2020 10:11
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Зеленский когда шёл в президенты, говорил что кожен с нас президент...
а по факту вышло, что президент он один, а все остальные теперь рабы )))
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02.07.2020 10:03 Ответить
Ні, по факту вийшло, що навіть він не президент, а так - медійна ширмочка для прикриття ляльководів, не більше
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02.07.2020 10:25 Ответить
это факт конечно, но для зебилов это слижком сложно уже ))
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02.07.2020 18:35 Ответить
олигархи продолжают грабить Украину и украинцев, теперь под прикрытием брехла и дуремара зеленского..
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02.07.2020 10:04 Ответить
при пэти такого не было
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02.07.2020 10:15 Ответить
поросенко это начал, голобородько продолжил.. обих на гиляку, и поросенко и зеленского..
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02.07.2020 10:22 Ответить
фігня.. після відставки Смолія ніяких інвестицій не буде..

зеля порушив угоду з мвф..

RAB це просто додаткове бабло для олігархів
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02.07.2020 10:11 Ответить
Вот что интересно, опять изношенность сетей, опять из бюджета или с потребителей будут сдирать три шкуры. А вот вопрос - все сети частные, а почему собственники сетей не проводили ремонт, качественное обслуживание и т.п. сетей. Ведь в тарифы наверняка они закладывали расходы на ремонт и обслуживание сетей. А сколько они в своих техусловиях на подключение вкладывали на ремонт и реконструкцию своих сетей и установок для потребителя (хоть бытового или промышленного), да еще обязывали эту реконструкцию, проведенную потребителем, передать на баланс облэнерго. Бенефициары (собственники) не проводили ни ремонт, ни реконструкцию, а деньги заложенные в тариф нагло ложили себе в карман. А теперь эти твари хотят реконструировать сети за счет государства, за счет потребителей.
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02.07.2020 10:12 Ответить
так тогда колличество миллиардеров не будет расти, их маетки в европе, дома, виллы , семья- ТУТ ТОЛЬКО ГРАБЯТ ПРИ МОЛЧАЛИВОМ СОГЛАСИИ ЕВРОПЫ
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02.07.2020 10:17 Ответить
При молчаливом согласии т. н. народа - терпил.
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02.07.2020 12:47 Ответить
Правильная модель и тупое зеленое стадо...это не совместимые понятия...
Зеленое стадо может сделать все только через жопу..
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02.07.2020 10:19 Ответить
беспредел с тарифами начал твой кинолог вальцман..
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02.07.2020 10:23 Ответить
Нарешті протверезів? А чого стару методичку відкрив, з вальцманом? Чи нові вже пропив? Тоді пропий і цю - на бояру повинно вистачить
До речі: а до чого тут кінологи?
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02.07.2020 10:29 Ответить
это ты вальцману бухарику расскажи..
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02.07.2020 10:34 Ответить
О! Ще одна стара методичка! Вже навіть самі упороті знають, що алкоголь при діабеті - смертельний яд. Цю методичку теж можеш вже пропивать!
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02.07.2020 10:46 Ответить
методички - это у вас, вальцманоидов..
вальцманоиды, что вы все никак с поросенко не успокоитесь? оно сбитый торт, украинцы послали этого мародера навсегда.. кроме зеленского и поросенко нет больше кандидатов на власть, да??
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02.07.2020 11:01 Ответить
Ви забули згадати, що "збитий торт" - соєвий. А решта повністю вкладається в шаблон поведінки московита: якщо немає аргументів чи доказів, то переходити на особисті образи.
Але я так і не отримав відповідь на питання: а до чого тут кінологи? (у першому дописі згадувались)
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02.07.2020 11:05 Ответить
московит - это личинка поросенка, которая носит футболку с надписью россия и притворяется патриотом Украины..
насчет кинолога -.поросенко - это твой дрессировщик, так понятней? потому, что больше никто не может сейчас защищать поросенко, которое украинцев сделало нищебродами..
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02.07.2020 11:22 Ответить
Нє, ну тепер же все ясно! Дякую, але послухайте пораду (безкоштовно): сходіть до гастроентеролога, бо стіки жовчі в стравоході та на язику дуже шкідливо для здоров'я - може розпочатись виразка.
А з приводу твого "поросенко, которое украинцев сделало нищебродами", то зачекай трішки. Зара ЗЕ! прибере Смолія і ти на власній шкурі відчуєш, що таке "нищеброд".
Щодо дресерувальника, то, бачу, тебе дуже добре видресерували. Вже, як у собаки Павлова, умовні рефлекси починають переважати.
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02.07.2020 11:51 Ответить
ги..ги...готуйте ваші грошики гойи
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02.07.2020 10:26 Ответить
Япония завязывает с угольной энергогенерацией.до 2030.
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02.07.2020 10:36 Ответить
А ничего что все Облэнерго в частных руках и проблемы сетей это их "головная боль" и ответственность????? А то получается только бабло стригут и ничего не вкладывают, хорошо устроились. Это как если бы государство закупало новое оборудование для частных ресторанов, отелей, баз отдыха, больниц, салонов красоты... Доколе правительство будет сопли жевать? Почему не могут заставить олигархов РАБОТАТЬ, вкладывать деньги в развитие и модернизацию отраслей, которые отдали им за бесценок???
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02.07.2020 10:40 Ответить
Опять лохотрон, при Пеце кричали "нельзя снижать тарифы на газ- МВФ перестанет финансировать", при Зе - олигархи придумали новую фишку - RAB-тариф?

--
Почему молчим, давайте предложим ввести RAB-тариф с олигархов на ремонт квартир простым украинцам, пора начинать доить олигархов, хватит им доить народ!
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02.07.2020 11:04 Ответить
за страна? Что за власть? До каких пор будут доить казну обогащая олигархат? Мало того что списывают им миллиардные долги по налогам, так ещё и оборудование и сети государство должно им покупать и менять???? А сраку им облизать не хотите???? Капец! Или полные идиоты или враги страны, одно из двух.
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02.07.2020 11:26 Ответить
Бутусову платят за промывку народу мозгов для грабежа повышением тарифов?!
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02.07.2020 12:18 Ответить
 
 