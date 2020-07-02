Тільки правильна модель RAB-тарифів залучить інвестиції в модернізацію мереж, - експерт

В українські енергомережі потрібно вкласти не менше 17,5 млрд грн, оскільки зношеність мереж по Україні становить 80%, а близько 51% потребують термінового ремонту. Вирішити ці проблеми може продуманий підхід до методології RAB-регулювання.

Про це в програмі "Сьогодні" на телеканалі "Україна24" розповів експерт, директор ДП "Укрпромзовнішескпертиза" Володимир Власюк, пише delo.ua.

"Енергомережі потребують модернізації. Нормально, якщо в таку модернізацію йдуть 1,5 тис. дол. на кілометр, у нас же в останні роки - 180-200 дол./кілометр. Недоінвестування відбивається на стані мереж, на споживачах. Є такий показник SAIDI, це відключення в результаті технічної зношеності, і у нас це 700 хвилин на рік, а в європейських країнах - 100 хвилин", - зазначив він.

На думку Володимира Власюка, для того, щоб проінвестувати модернізацію мереж, потрібно впровадити методологію RAB-регулювання, прогресивну модель, яка мотивує власника мереж інвестувати в модернізацію енергомереж і створення резерву потужності.

"Зараз питання в підборі правильної моделі. Офіційна пропозиція НКРЕКП - весь капітал енергомереж, всі активи діляться на стару і нову базу. У RAB-тарифі джерелом інвестиційного ресурсу є ставка дохідності капіталу. Для цього потрібно оцінити активи, взяти нормальну ринкову ставку та застосувати її, щоб за такою ставкою інвестор отримував суму, достатню для інвестицій в мережі. Зараз пропонується 1% від старої бази. Але це дуже мало. Вартість позикового банківського капіталу - близько 20%. А пропонований 1% не дозволить інвесторам отримати достатньо, щоб вкласти в модернізацію мереж", - розповів експерт в ефірі телепрограми.

На його думку, в методології RAB-регулювання потрібно брати єдину базу, як в ЄС, а не розбивати базу активів на стару і нову. "Потрібна одна база активів, і потрібно застосовувати ставку прибутковості, яка зробить цікавою володіння активом і інвестиції в оновлення цих активів. Тобто ставка повинна генерувати достатній інвестиційний ресурс. Якщо ми вже застосовуємо RAB, потрібно, щоб механізм діяв не половинчасто, а повноцінно. Щоб механізм дозволив ліквідувати втрати енергомереж, зупинки поставок електроенергії. Цьому допоможе тільки європейський підхід з єдиною базою активів. Це і дозволить інвесторам виділяти необхідні 1,5 тис. дол. на кілометр мереж", - підкреслив Власюк.

Нагадаємо, стимулююче регулювання - це механізм тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів. Цей метод направлений на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури мереж, що передають енергоносій, і стимулювання ефективності витрат розподільних і постачальних компаній.

Згідно з даними НКРЕКП, зношеність мереж в Україні становить 80%, заявляв у 2017 році в ефірі NewsOne тодішній глава відомства Дмитро Вовк.

Нацкомісія з енергетики з 2012 року розглядає можливість переходу на стимулююче тарифоутворення, але воно досі не запроваджено.

25 червня генеральний секретар європейської галузевої асоціації Eurelectric Крістіан Рубі заявив, що для того, щоб Україна досягла успіху, вона повинна вирішити питання стимулювання інвестицій в електричні мережі.