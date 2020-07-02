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Тільки правильна модель RAB-тарифів залучить інвестиції в модернізацію мереж, - експерт

Тільки правильна модель RAB-тарифів залучить інвестиції в модернізацію мереж, - експерт

В українські енергомережі потрібно вкласти не менше 17,5 млрд грн, оскільки зношеність мереж по Україні становить 80%, а близько 51% потребують термінового ремонту. Вирішити ці проблеми може продуманий підхід до методології RAB-регулювання.

Про це в програмі "Сьогодні" на телеканалі "Україна24" розповів експерт, директор ДП "Укрпромзовнішескпертиза" Володимир Власюк, пише delo.ua.

"Енергомережі потребують модернізації. Нормально, якщо в таку модернізацію йдуть 1,5 тис. дол. на кілометр, у нас же в останні роки - 180-200 дол./кілометр. Недоінвестування відбивається на стані мереж, на споживачах. Є такий показник SAIDI, це відключення в результаті технічної зношеності, і у нас це 700 хвилин на рік, а в європейських країнах - 100 хвилин", - зазначив він.

На думку Володимира Власюка, для того, щоб проінвестувати модернізацію мереж, потрібно впровадити методологію RAB-регулювання, прогресивну модель, яка мотивує власника мереж інвестувати в модернізацію енергомереж і створення резерву потужності.

"Зараз питання в підборі правильної моделі. Офіційна пропозиція НКРЕКП - весь капітал енергомереж, всі активи діляться на стару і нову базу. У RAB-тарифі джерелом інвестиційного ресурсу є ставка дохідності капіталу. Для цього потрібно оцінити активи, взяти нормальну ринкову ставку та застосувати її, щоб за такою ставкою інвестор отримував суму, достатню для інвестицій в мережі. Зараз пропонується 1% від старої бази. Але це дуже мало. Вартість позикового банківського капіталу - близько 20%. А пропонований 1% не дозволить інвесторам отримати достатньо, щоб вкласти в модернізацію мереж", - розповів експерт в ефірі телепрограми.

На його думку, в методології RAB-регулювання потрібно брати єдину базу, як в ЄС, а не розбивати базу активів на стару і нову. "Потрібна одна база активів, і потрібно застосовувати ставку прибутковості, яка зробить цікавою володіння активом і інвестиції в оновлення цих активів. Тобто ставка повинна генерувати достатній інвестиційний ресурс. Якщо ми вже застосовуємо RAB, потрібно, щоб механізм діяв не половинчасто, а повноцінно. Щоб механізм дозволив ліквідувати втрати енергомереж, зупинки поставок електроенергії. Цьому допоможе тільки європейський підхід з єдиною базою активів. Це і дозволить інвесторам виділяти необхідні 1,5 тис. дол. на кілометр мереж", - підкреслив Власюк.

Нагадаємо, стимулююче регулювання - це механізм тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів. Цей метод направлений на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури мереж, що передають енергоносій, і стимулювання ефективності витрат розподільних і постачальних компаній.

Згідно з даними НКРЕКП, зношеність мереж в Україні становить 80%, заявляв у 2017 році в ефірі NewsOne тодішній глава відомства Дмитро Вовк.

Нацкомісія з енергетики з 2012 року розглядає можливість переходу на стимулююче тарифоутворення, але воно досі не запроваджено.

25 червня генеральний секретар європейської галузевої асоціації Eurelectric Крістіан Рубі заявив, що для того, щоб Україна досягла успіху, вона повинна вирішити питання стимулювання інвестицій в електричні мережі.

Автор: 

енергетика (2601) НКРЕКП (1816) Укрпромзовнішекспертиза (7) Власюк Владислав (12) RAB (50)


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Топ коментарі
+9
Вот что интересно, опять изношенность сетей, опять из бюджета или с потребителей будут сдирать три шкуры. А вот вопрос - все сети частные, а почему собственники сетей не проводили ремонт, качественное обслуживание и т.п. сетей. Ведь в тарифы наверняка они закладывали расходы на ремонт и обслуживание сетей. А сколько они в своих техусловиях на подключение вкладывали на ремонт и реконструкцию своих сетей и установок для потребителя (хоть бытового или промышленного), да еще обязывали эту реконструкцию, проведенную потребителем, передать на баланс облэнерго. Бенефициары (собственники) не проводили ни ремонт, ни реконструкцию, а деньги заложенные в тариф нагло ложили себе в карман. А теперь эти твари хотят реконструировать сети за счет государства, за счет потребителей.
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02.07.2020 10:12
+4
олигархи продолжают грабить Украину и украинцев, теперь под прикрытием брехла и дуремара зеленского..
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02.07.2020 10:04
+4
фігня.. після відставки Смолія ніяких інвестицій не буде..

зеля порушив угоду з мвф..

RAB це просто додаткове бабло для олігархів
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02.07.2020 10:11
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Зеленский когда шёл в президенты, говорил что кожен с нас президент...
а по факту вышло, что президент он один, а все остальные теперь рабы )))
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02.07.2020 10:03 Відповісти
Ні, по факту вийшло, що навіть він не президент, а так - медійна ширмочка для прикриття ляльководів, не більше
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02.07.2020 10:25 Відповісти
это факт конечно, но для зебилов это слижком сложно уже ))
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02.07.2020 18:35 Відповісти
олигархи продолжают грабить Украину и украинцев, теперь под прикрытием брехла и дуремара зеленского..
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02.07.2020 10:04 Відповісти
при пэти такого не было
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02.07.2020 10:15 Відповісти
поросенко это начал, голобородько продолжил.. обих на гиляку, и поросенко и зеленского..
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02.07.2020 10:22 Відповісти
фігня.. після відставки Смолія ніяких інвестицій не буде..

зеля порушив угоду з мвф..

RAB це просто додаткове бабло для олігархів
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02.07.2020 10:11 Відповісти
Вот что интересно, опять изношенность сетей, опять из бюджета или с потребителей будут сдирать три шкуры. А вот вопрос - все сети частные, а почему собственники сетей не проводили ремонт, качественное обслуживание и т.п. сетей. Ведь в тарифы наверняка они закладывали расходы на ремонт и обслуживание сетей. А сколько они в своих техусловиях на подключение вкладывали на ремонт и реконструкцию своих сетей и установок для потребителя (хоть бытового или промышленного), да еще обязывали эту реконструкцию, проведенную потребителем, передать на баланс облэнерго. Бенефициары (собственники) не проводили ни ремонт, ни реконструкцию, а деньги заложенные в тариф нагло ложили себе в карман. А теперь эти твари хотят реконструировать сети за счет государства, за счет потребителей.
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02.07.2020 10:12 Відповісти
так тогда колличество миллиардеров не будет расти, их маетки в европе, дома, виллы , семья- ТУТ ТОЛЬКО ГРАБЯТ ПРИ МОЛЧАЛИВОМ СОГЛАСИИ ЕВРОПЫ
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02.07.2020 10:17 Відповісти
При молчаливом согласии т. н. народа - терпил.
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02.07.2020 12:47 Відповісти
Правильная модель и тупое зеленое стадо...это не совместимые понятия...
Зеленое стадо может сделать все только через жопу..
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02.07.2020 10:19 Відповісти
беспредел с тарифами начал твой кинолог вальцман..
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02.07.2020 10:23 Відповісти
Нарешті протверезів? А чого стару методичку відкрив, з вальцманом? Чи нові вже пропив? Тоді пропий і цю - на бояру повинно вистачить
До речі: а до чого тут кінологи?
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02.07.2020 10:29 Відповісти
это ты вальцману бухарику расскажи..
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02.07.2020 10:34 Відповісти
О! Ще одна стара методичка! Вже навіть самі упороті знають, що алкоголь при діабеті - смертельний яд. Цю методичку теж можеш вже пропивать!
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02.07.2020 10:46 Відповісти
методички - это у вас, вальцманоидов..
вальцманоиды, что вы все никак с поросенко не успокоитесь? оно сбитый торт, украинцы послали этого мародера навсегда.. кроме зеленского и поросенко нет больше кандидатов на власть, да??
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02.07.2020 11:01 Відповісти
Ви забули згадати, що "збитий торт" - соєвий. А решта повністю вкладається в шаблон поведінки московита: якщо немає аргументів чи доказів, то переходити на особисті образи.
Але я так і не отримав відповідь на питання: а до чого тут кінологи? (у першому дописі згадувались)
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02.07.2020 11:05 Відповісти
московит - это личинка поросенка, которая носит футболку с надписью россия и притворяется патриотом Украины..
насчет кинолога -.поросенко - это твой дрессировщик, так понятней? потому, что больше никто не может сейчас защищать поросенко, которое украинцев сделало нищебродами..
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02.07.2020 11:22 Відповісти
Нє, ну тепер же все ясно! Дякую, але послухайте пораду (безкоштовно): сходіть до гастроентеролога, бо стіки жовчі в стравоході та на язику дуже шкідливо для здоров'я - може розпочатись виразка.
А з приводу твого "поросенко, которое украинцев сделало нищебродами", то зачекай трішки. Зара ЗЕ! прибере Смолія і ти на власній шкурі відчуєш, що таке "нищеброд".
Щодо дресерувальника, то, бачу, тебе дуже добре видресерували. Вже, як у собаки Павлова, умовні рефлекси починають переважати.
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02.07.2020 11:51 Відповісти
ги..ги...готуйте ваші грошики гойи
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02.07.2020 10:26 Відповісти
Япония завязывает с угольной энергогенерацией.до 2030.
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02.07.2020 10:36 Відповісти
А ничего что все Облэнерго в частных руках и проблемы сетей это их "головная боль" и ответственность????? А то получается только бабло стригут и ничего не вкладывают, хорошо устроились. Это как если бы государство закупало новое оборудование для частных ресторанов, отелей, баз отдыха, больниц, салонов красоты... Доколе правительство будет сопли жевать? Почему не могут заставить олигархов РАБОТАТЬ, вкладывать деньги в развитие и модернизацию отраслей, которые отдали им за бесценок???
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02.07.2020 10:40 Відповісти
Опять лохотрон, при Пеце кричали "нельзя снижать тарифы на газ- МВФ перестанет финансировать", при Зе - олигархи придумали новую фишку - RAB-тариф?

--
Почему молчим, давайте предложим ввести RAB-тариф с олигархов на ремонт квартир простым украинцам, пора начинать доить олигархов, хватит им доить народ!
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02.07.2020 11:04 Відповісти
за страна? Что за власть? До каких пор будут доить казну обогащая олигархат? Мало того что списывают им миллиардные долги по налогам, так ещё и оборудование и сети государство должно им покупать и менять???? А сраку им облизать не хотите???? Капец! Или полные идиоты или враги страны, одно из двух.
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02.07.2020 11:26 Відповісти
Бутусову платят за промывку народу мозгов для грабежа повышением тарифов?!
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02.07.2020 12:18 Відповісти
 
 