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Новости Местные выборы-2020
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Мэр Запорожья Буряк ведет в горсовет свою партию

Мэр Запорожья Буряк ведет в горсовет свою партию

"Партія Володимира Буряка "Єднання" примет участие в местных выборах.

Об этом запорожский мэр заявил в обращении, опубликованном на его странице в Facebook, пишет РБК-Украина.

Создание своей партии городской голова объяснил необходимостью объединить запорожцев, а также избежать политических конфликтов в горсовете.

Действующий мэр сообщил, что список кандидатов будет сформирован с участием жителей Запорожья. По его словам, кандидаты из списка партии ближайшие месяцы будут встречаться и общаться с горожанами для выработки совместной программы действий будущих депутатов.

"Партія Володимира Буряка "Єднання" была зарегистрирована 16 января 2020 года.

Автор: 

Буряк Владимир (37) Запорожье (2658) местные выборы (2752)


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Ахметівське протяже іде лісом.Мер Запорожья Буряк ведет в горсовет свою партию - Цензор.НЕТ 7029
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02.07.2020 12:52 Ответить
"На правах рекламы" забыли дописать. По сути, буряк - это ахметовско-донецкая отрыжка, которая угробит Запорожье. Надеюсь, запорожцы прокатят всю эту витринно-выборную шоблу, во главе с ооочень слабеньким буряком, который кроме пиара создать толком ничего не умеет. Не на этом уровне. так точно.
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02.07.2020 13:05 Ответить
В Запорожье около 90% малоросов-зебилов.
К сожалению.
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02.07.2020 13:21 Ответить
А в Мелитополе 95 процентов
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02.07.2020 13:28 Ответить
В Мелитополе 95% махровых кацапов, ненавидящих не только всё украинское, но в придачу ещё и американцев.
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02.07.2020 13:55 Ответить
Партия суповой набор?
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02.07.2020 13:30 Ответить
Всегда было так: голосование за буряка и подобных рыгов- принудительное. Каждого заводчанина (Запорожсталь, Мотор-Сич и пр.) заставляли голосовать за рыгоаналов и отчитываться о выполненном "долге". Ну и станадартно- угроза увольнения. Учитывая что экономика убита напрочь и работы нет- запуганные рабы так и делают. Область держат рыгоаналы и творят что хотят, а остальным на это почему-то насрать.
Но когда московиты попытались сделать в Запорожье свой руский мир- то им нормально так вломили пи...дюлей. Есть надежда, что и в этот раз украинцы Запорожья проявят свои лучшие стороны и не дадут этому рыгу сохранить власть.
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02.07.2020 16:12 Ответить
"М(Х)ер Запорожья Буряк ведет в горсовет свою партию"

Весна давно минула! Чому буряк не в землі?
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02.07.2020 19:18 Ответить
 
 