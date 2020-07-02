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Мэр Запорожья Буряк ведет в горсовет свою партию
"Партія Володимира Буряка "Єднання" примет участие в местных выборах.
Об этом запорожский мэр заявил в обращении, опубликованном на его странице в Facebook, пишет РБК-Украина.
Создание своей партии городской голова объяснил необходимостью объединить запорожцев, а также избежать политических конфликтов в горсовете.
Действующий мэр сообщил, что список кандидатов будет сформирован с участием жителей Запорожья. По его словам, кандидаты из списка партии ближайшие месяцы будут встречаться и общаться с горожанами для выработки совместной программы действий будущих депутатов.
"Партія Володимира Буряка "Єднання" была зарегистрирована 16 января 2020 года.
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К сожалению.
Но когда московиты попытались сделать в Запорожье свой руский мир- то им нормально так вломили пи...дюлей. Есть надежда, что и в этот раз украинцы Запорожья проявят свои лучшие стороны и не дадут этому рыгу сохранить власть.
Весна давно минула! Чому буряк не в землі?