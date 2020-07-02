Мэр Запорожья Буряк ведет в горсовет свою партию

"Партія Володимира Буряка "Єднання" примет участие в местных выборах.

Об этом запорожский мэр заявил в обращении, опубликованном на его странице в Facebook, пишет РБК-Украина.

Создание своей партии городской голова объяснил необходимостью объединить запорожцев, а также избежать политических конфликтов в горсовете.

Действующий мэр сообщил, что список кандидатов будет сформирован с участием жителей Запорожья. По его словам, кандидаты из списка партии ближайшие месяцы будут встречаться и общаться с горожанами для выработки совместной программы действий будущих депутатов.

"Партія Володимира Буряка "Єднання" была зарегистрирована 16 января 2020 года.