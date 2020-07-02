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Новини Місцеві вибори-2020
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Мер Запоріжжя Буряк веде до міськради свою партію

Мер Запоріжжя Буряк веде до міськради свою партію

"Партія Володимира Буряка "Єднання" візьме участь у місцевих виборах.

Про це запорізький мер заявив у зверненні, опублікованому на його сторінці в Facebook, пише РБК-Україна.

Створення своєї партії міський голова пояснив необхідністю об'єднати запорожців, а також уникнути політичних конфліктів у міськраді.

Чинний мер повідомив, що список кандидатів буде сформований за участю жителів Запоріжжя. За його словами, кандидати зі списку партії найближчі місяці будуть зустрічатися і спілкуватися з городянами для вироблення спільної програми дій майбутніх депутатів.

"Партія Володимира Буряка "Єднання" була зареєстрована 16 січня 2020 року.

Читайте також: Нардепка "Голосу" Бобровська звернулася в СБУ через козачий курінь у Мелітополі: З таких угруповань починалися "Л/ДНР"

Автор: 

Буряк Володимир (20) Запоріжжя (2272) місцеві вибори (1366)


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Ахметівське протяже іде лісом.Мер Запорожья Буряк ведет в горсовет свою партию - Цензор.НЕТ 7029
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02.07.2020 12:52 Відповісти
"На правах рекламы" забыли дописать. По сути, буряк - это ахметовско-донецкая отрыжка, которая угробит Запорожье. Надеюсь, запорожцы прокатят всю эту витринно-выборную шоблу, во главе с ооочень слабеньким буряком, который кроме пиара создать толком ничего не умеет. Не на этом уровне. так точно.
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02.07.2020 13:05 Відповісти
В Запорожье около 90% малоросов-зебилов.
К сожалению.
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02.07.2020 13:21 Відповісти
А в Мелитополе 95 процентов
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02.07.2020 13:28 Відповісти
В Мелитополе 95% махровых кацапов, ненавидящих не только всё украинское, но в придачу ещё и американцев.
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02.07.2020 13:55 Відповісти
Партия суповой набор?
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02.07.2020 13:30 Відповісти
Всегда было так: голосование за буряка и подобных рыгов- принудительное. Каждого заводчанина (Запорожсталь, Мотор-Сич и пр.) заставляли голосовать за рыгоаналов и отчитываться о выполненном "долге". Ну и станадартно- угроза увольнения. Учитывая что экономика убита напрочь и работы нет- запуганные рабы так и делают. Область держат рыгоаналы и творят что хотят, а остальным на это почему-то насрать.
Но когда московиты попытались сделать в Запорожье свой руский мир- то им нормально так вломили пи...дюлей. Есть надежда, что и в этот раз украинцы Запорожья проявят свои лучшие стороны и не дадут этому рыгу сохранить власть.
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02.07.2020 16:12 Відповісти
"М(Х)ер Запорожья Буряк ведет в горсовет свою партию"

Весна давно минула! Чому буряк не в землі?
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02.07.2020 19:18 Відповісти
 
 