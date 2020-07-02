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Мер Запоріжжя Буряк веде до міськради свою партію
"Партія Володимира Буряка "Єднання" візьме участь у місцевих виборах.
Про це запорізький мер заявив у зверненні, опублікованому на його сторінці в Facebook, пише РБК-Україна.
Створення своєї партії міський голова пояснив необхідністю об'єднати запорожців, а також уникнути політичних конфліктів у міськраді.
Чинний мер повідомив, що список кандидатів буде сформований за участю жителів Запоріжжя. За його словами, кандидати зі списку партії найближчі місяці будуть зустрічатися і спілкуватися з городянами для вироблення спільної програми дій майбутніх депутатів.
"Партія Володимира Буряка "Єднання" була зареєстрована 16 січня 2020 року.
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Но когда московиты попытались сделать в Запорожье свой руский мир- то им нормально так вломили пи...дюлей. Есть надежда, что и в этот раз украинцы Запорожья проявят свои лучшие стороны и не дадут этому рыгу сохранить власть.
Весна давно минула! Чому буряк не в землі?