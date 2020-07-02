К концу лета в Украине запустят электронные больничные

Электронные больничные в Украине будут запущены через полтора-два месяца, к концу лета.

Об этом заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер заявил на презентации мобильного приложения медицинского онлайн-хаба Doc.ua, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Минздрав сделал очень много, чтобы через 1,5-2 месяца такая история, как электронные больничные, наконец заработала", - сказал он.

Кучер также сообщил, что Минздрав изучает возможности взаимодействия eHealth с платформой Doc.ua, в частности, возможности заключения декларации с семейным врачом в режиме онлайн через приложение Doc.ua.

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Кроме того, Минздрав ведет работу над разработкой электронных медицинских заключений и возможностью получения справок о состоянии здоровья в электронном виде.

Как сообщалось, Кабинет министров планировал внедрить электронные больничные до апреля 2020 года.

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