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К концу лета в Украине запустят электронные больничные

К концу лета в Украине запустят электронные больничные

Электронные больничные в Украине будут запущены через полтора-два месяца, к концу лета.

Об этом заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер заявил на презентации мобильного приложения медицинского онлайн-хаба Doc.ua, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Минздрав сделал очень много, чтобы через 1,5-2 месяца такая история, как электронные больничные, наконец заработала", - сказал он.

Кучер также сообщил, что Минздрав изучает возможности взаимодействия eHealth с платформой Doc.ua, в частности, возможности заключения декларации с семейным врачом в режиме онлайн через приложение Doc.ua.

Читайте также: Электронный больничный до сих пор не введен из-за технических проблем, - Степанов

Кроме того, Минздрав ведет работу над разработкой электронных медицинских заключений и возможностью получения справок о состоянии здоровья в электронном виде.

Как сообщалось, Кабинет министров планировал внедрить электронные больничные до апреля 2020 года.

Также на Цензор.НЕТ: В 2019 году по больничным было выплачено 9,9 млрд грн, - Фонд соцстрахования

Автор: 

Минздрав (4901) электронные документы (121) больничный (55) диджитализация (221)


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Топ комментарии
+5
Дайош электронные таблетки!
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02.07.2020 16:05
+2
К концу лета в Украине запустят электронные больничные - Цензор.НЕТ 2783
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02.07.2020 16:12
+2
https://twitter.com/UA_CIbercat_

https://twitter.com/UA_CIbercat_

https://twitter.com/UA_CIbercat_ Хатуль Мадан https://twitter.com/UA_CIbercat_ @UA_CIbercat_ https://twitter.com/UA_CIbercat_/status/1278638750713733122 2 ч

до речі...у зв'язку з викриттям чергової ботоферми і фоточками з дохуа сімок, ще раз хочу звернути увагу на ідею діджиталізаторів про електронні референдумі і ідею наступних президентських виборів в смартфоні
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02.07.2020 16:22
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Правила форума Совет форумчан
Дайош электронные таблетки!
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02.07.2020 16:05 Ответить
К концу лета в Украине запустят электронные больничные - Цензор.НЕТ 2783
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02.07.2020 16:12 Ответить
У этого срок годности закончился †
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02.07.2020 19:17 Ответить
Вже давно є. На Г+Г два роки транслювали 24 на 7, тепер маємо шмаркатого препізжента.
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02.07.2020 17:20 Ответить
Это, что, так, выхухоль. К концу лета в Украине запустят печатный станок.
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02.07.2020 16:05 Ответить
Ні, зроблять додаток "Грн в смартфоні" він буде показувати зарплату у вигляді фоточок і відосиків...
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02.07.2020 17:18 Ответить
Ничего страшного.
На 3D принтере уже стейки печатают.
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02.07.2020 16:13 Ответить
І пігулки від КОВІДа з вбудованим ШВЛом.
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02.07.2020 17:17 Ответить
К концу лета в Украине запустят электронные больничные - Цензор.НЕТ 7467
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02.07.2020 16:18 Ответить
https://twitter.com/UA_CIbercat_

https://twitter.com/UA_CIbercat_

https://twitter.com/UA_CIbercat_ Хатуль Мадан https://twitter.com/UA_CIbercat_ @UA_CIbercat_ https://twitter.com/UA_CIbercat_/status/1278638750713733122 2 ч

до речі...у зв'язку з викриттям чергової ботоферми і фоточками з дохуа сімок, ще раз хочу звернути увагу на ідею діджиталізаторів про електронні референдумі і ідею наступних президентських виборів в смартфоні
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02.07.2020 16:22 Ответить
До кінця літа в Україні запустять електронні лікарняні - Цензор.НЕТ 510
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02.07.2020 16:31 Ответить
А як що до електронної роботи і їжі,бо з вашими капантинами і управлінням державою, першого немає а друге закінчується.
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02.07.2020 16:34 Ответить
Тепер один лікар зможе обслуговувати 10-20 000 населення. Можна скоротити до 90% лікарів та медсестер, і тим що залишаться дати достойну заробітну плату в 4000$!
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02.07.2020 16:37 Ответить
Звичайно, прямо через прілаженіє в планшеті обслуговуватиме! Відкрийте рот, скажіть а-а-а..
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02.07.2020 17:16 Ответить
Господи! Та скільки тих вже, *****, прілаженій! А те що встановили лікарям два місяці тому вже не потрібне? Давай пановай!!!
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02.07.2020 17:15 Ответить
 
 