До кінця літа в Україні запустять електронні лікарняні
Електронні лікарняні в Україні будуть запущені через півтора-два місяці, до кінця літа.
Про це заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер заявив на презентації мобільного застосунку медичного онлайн-хаба Doc.ua, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"МОЗ зробив дуже багато, щоб через 1,5-2 місяці така історія, як електронні лікарняні, нарешті запрацювала", - сказав він.
Кучер також повідомив, що Міністерство охорони здоров'я вивчає можливості взаємодії eHealth із платформою Doc.ua, зокрема, можливості укладення декларації з сімейним лікарем у режимі онлайн через додаток Doc.ua.
Крім того, МОЗ веде роботу над розробкою електронних медичних висновків і можливістю отримання довідок про стан здоров'я в електронному вигляді.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів планував запровадити електронні лікарняні до квітня 2020 року.
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На 3D принтере уже стейки печатают.
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https://twitter.com/UA_CIbercat_ Хатуль Мадан https://twitter.com/UA_CIbercat_ @UA_CIbercat_ https://twitter.com/UA_CIbercat_/status/1278638750713733122 2 ч
до речі...у зв'язку з викриттям чергової ботоферми і фоточками з дохуа сімок, ще раз хочу звернути увагу на ідею діджиталізаторів про електронні референдумі і ідею наступних президентських виборів в смартфоні