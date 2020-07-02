До кінця літа в Україні запустять електронні лікарняні

Електронні лікарняні в Україні будуть запущені через півтора-два місяці, до кінця літа.

Про це заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер заявив на презентації мобільного застосунку медичного онлайн-хаба Doc.ua, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"МОЗ зробив дуже багато, щоб через 1,5-2 місяці така історія, як електронні лікарняні, нарешті запрацювала", - сказав він.

Кучер також повідомив, що Міністерство охорони здоров'я вивчає можливості взаємодії eHealth із платформою Doc.ua, зокрема, можливості укладення декларації з сімейним лікарем у режимі онлайн через додаток Doc.ua.

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Крім того, МОЗ веде роботу над розробкою електронних медичних висновків і можливістю отримання довідок про стан здоров'я в електронному вигляді.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів планував запровадити електронні лікарняні до квітня 2020 року.