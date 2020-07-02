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До кінця літа в Україні запустять електронні лікарняні

До кінця літа в Україні запустять електронні лікарняні

Електронні лікарняні в Україні будуть запущені через півтора-два місяці, до кінця літа.

Про це заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер заявив на презентації мобільного застосунку медичного онлайн-хаба Doc.ua, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"МОЗ зробив дуже багато, щоб через 1,5-2 місяці така історія, як електронні лікарняні, нарешті запрацювала", - сказав він.

Кучер також повідомив, що Міністерство охорони здоров'я вивчає можливості взаємодії eHealth із платформою Doc.ua, зокрема, можливості укладення декларації з сімейним лікарем у режимі онлайн через додаток Doc.ua.

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Крім того, МОЗ веде роботу над розробкою електронних медичних висновків і можливістю отримання довідок про стан здоров'я в електронному вигляді.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів планував запровадити електронні лікарняні до квітня 2020 року.

Автор: 

МОЗ (5398) електронні документи (448) лікарняний (124) диджиталізація (277)


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Топ коментарі
+5
Дайош электронные таблетки!
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02.07.2020 16:05
+2
К концу лета в Украине запустят электронные больничные - Цензор.НЕТ 2783
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02.07.2020 16:12
+2
https://twitter.com/UA_CIbercat_

https://twitter.com/UA_CIbercat_

https://twitter.com/UA_CIbercat_ Хатуль Мадан https://twitter.com/UA_CIbercat_ @UA_CIbercat_ https://twitter.com/UA_CIbercat_/status/1278638750713733122 2 ч

до речі...у зв'язку з викриттям чергової ботоферми і фоточками з дохуа сімок, ще раз хочу звернути увагу на ідею діджиталізаторів про електронні референдумі і ідею наступних президентських виборів в смартфоні
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02.07.2020 16:22
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Дайош электронные таблетки!
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02.07.2020 16:05 Відповісти
К концу лета в Украине запустят электронные больничные - Цензор.НЕТ 2783
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02.07.2020 16:12 Відповісти
У этого срок годности закончился †
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02.07.2020 19:17 Відповісти
Вже давно є. На Г+Г два роки транслювали 24 на 7, тепер маємо шмаркатого препізжента.
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02.07.2020 17:20 Відповісти
Это, что, так, выхухоль. К концу лета в Украине запустят печатный станок.
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02.07.2020 16:05 Відповісти
Ні, зроблять додаток "Грн в смартфоні" він буде показувати зарплату у вигляді фоточок і відосиків...
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02.07.2020 17:18 Відповісти
Ничего страшного.
На 3D принтере уже стейки печатают.
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02.07.2020 16:13 Відповісти
І пігулки від КОВІДа з вбудованим ШВЛом.
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02.07.2020 17:17 Відповісти
К концу лета в Украине запустят электронные больничные - Цензор.НЕТ 7467
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02.07.2020 16:18 Відповісти
https://twitter.com/UA_CIbercat_

https://twitter.com/UA_CIbercat_

https://twitter.com/UA_CIbercat_ Хатуль Мадан https://twitter.com/UA_CIbercat_ @UA_CIbercat_ https://twitter.com/UA_CIbercat_/status/1278638750713733122 2 ч

до речі...у зв'язку з викриттям чергової ботоферми і фоточками з дохуа сімок, ще раз хочу звернути увагу на ідею діджиталізаторів про електронні референдумі і ідею наступних президентських виборів в смартфоні
показати весь коментар
02.07.2020 16:22 Відповісти
До кінця літа в Україні запустять електронні лікарняні - Цензор.НЕТ 510
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02.07.2020 16:31 Відповісти
А як що до електронної роботи і їжі,бо з вашими капантинами і управлінням державою, першого немає а друге закінчується.
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02.07.2020 16:34 Відповісти
Тепер один лікар зможе обслуговувати 10-20 000 населення. Можна скоротити до 90% лікарів та медсестер, і тим що залишаться дати достойну заробітну плату в 4000$!
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02.07.2020 16:37 Відповісти
Звичайно, прямо через прілаженіє в планшеті обслуговуватиме! Відкрийте рот, скажіть а-а-а..
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02.07.2020 17:16 Відповісти
Господи! Та скільки тих вже, *****, прілаженій! А те що встановили лікарям два місяці тому вже не потрібне? Давай пановай!!!
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02.07.2020 17:15 Відповісти
 
 