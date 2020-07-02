Кабмин уволил главу Гослесагентства Заблоцкого, - СМИ
Кабинет министров уволил главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрея Заблоцкого.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил источник в правительстве.
"Заблоцкого уволили", - сообщил источник по результатам внеочередного заседания Кабмина в четверг.
Заблоцкий был назначен на эту должность в декабре 2019 года.
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Заблоцкого внукам уже хватит. Следующий)
https://twitter.com/Kolym0224/status/1278536777716977666