Кабмин уволил главу Гослесагентства Заблоцкого, - СМИ

Кабинет министров уволил главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрея Заблоцкого.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил источник в правительстве.

"Заблоцкого уволили", - сообщил источник по результатам внеочередного заседания Кабмина в четверг.

Заблоцкий был назначен на эту должность в декабре 2019 года.