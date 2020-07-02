Кабмін звільнив главу Держлісагентства Заблоцького, - ЗМІ

Кабінет міністрів звільнив главу Державного агентства лісових ресурсів України Андрія Заблоцького.

Як передає Цензор.НЕТ, про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в уряді.

"Заблоцького звільнили", - повідомило джерело за результатами позачергового засідання Кабміну в четвер.

Заблоцький був призначений на цю посаду в грудні 2019 року.

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