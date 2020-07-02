Кабмін звільнив главу Держлісагентства Заблоцького, - ЗМІ
Кабінет міністрів звільнив главу Державного агентства лісових ресурсів України Андрія Заблоцького.
Як передає Цензор.НЕТ, про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в уряді.
"Заблоцького звільнили", - повідомило джерело за результатами позачергового засідання Кабміну в четвер.
Заблоцький був призначений на цю посаду в грудні 2019 року.
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Заблоцкого внукам уже хватит. Следующий)
https://twitter.com/Kolym0224/status/1278536777716977666