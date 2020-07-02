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Кабмін звільнив главу Держлісагентства Заблоцького, - ЗМІ

Кабмін звільнив главу Держлісагентства Заблоцького, - ЗМІ

Кабінет міністрів звільнив главу Державного агентства лісових ресурсів України Андрія Заблоцького.

Як передає Цензор.НЕТ, про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в уряді.

"Заблоцького звільнили", - повідомило джерело за результатами позачергового засідання Кабміну в четвер.

Заблоцький був призначений на цю посаду в грудні 2019 року.

Читайте також: Паводки на Західній Україні пов'язані не з вирубкою лісу, а з надмірними опадами, - Держлісагентство

Автор: 

звільнення (2676) Держлісагентство (156) Заблоцький Мар’ян (26)


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Топ коментарі
+6
...назначен на должность в декабре 2019 года

Заблоцкого внукам уже хватит. Следующий)
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02.07.2020 16:31
+3
Тобто звільнили свого корупціонера. Мавр Заблоцький зробив свою справу, мавр Заблоцький може йти.
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02.07.2020 16:32
+3
А это вокзал Ивано - Франковска. 30 июня!
Кабмін звільнив главу Держлісагентства Заблоцького, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 465

https://twitter.com/Kolym0224/status/1278536777716977666
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02.07.2020 16:48
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... і бомбіл воронєж
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02.07.2020 16:26 Відповісти
...назначен на должность в декабре 2019 года

Заблоцкого внукам уже хватит. Следующий)
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02.07.2020 16:31 Відповісти
Тобто звільнили свого корупціонера. Мавр Заблоцький зробив свою справу, мавр Заблоцький може йти.
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02.07.2020 16:32 Відповісти
От перемены мест зебилов их качества не меняются.
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02.07.2020 16:34 Відповісти
Замінимо одного зебільного корупціонера на іншого🐸
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02.07.2020 16:40 Відповісти
.... не меняеться в лучшую сторону, только худшую
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02.07.2020 16:47 Відповісти
Черновцы. В направлении западной границы ... Но Зеля НЕ барыга, правда ЗЕбилы?

Кабмін звільнив главу Держлісагентства Заблоцького, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3732
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02.07.2020 16:46 Відповісти
А это вокзал Ивано - Франковска. 30 июня!
Кабмін звільнив главу Держлісагентства Заблоцького, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 465

https://twitter.com/Kolym0224/status/1278536777716977666
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02.07.2020 16:48 Відповісти
для стульев и столов IKEA
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02.07.2020 16:50 Відповісти
эту гифку еще при Порошенко крутили. Впрочем, ничего не изменилось.
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02.07.2020 16:55 Відповісти
Специально для зебилов я оставила ссылку на твит, в котором это видео выложено со звуком, на котором слышно, где и когда оно было снято
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02.07.2020 17:03 Відповісти
звуковой фон поменять - раз плюнуть.
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02.07.2020 18:03 Відповісти
Звільнити його треба років через п'ятнадцять і не з посади, а з цугундера!
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02.07.2020 16:54 Відповісти
И что, янтарь добывать прекратили?
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02.07.2020 16:57 Відповісти
Навіщо!!! лісів у Карпатах нігде не було!!! то усе аномальні опади!!! навіть мадяри котрі йши до Європи кажуть що жодної смереки або грабчака не віділи, лишіть лісорубів у спокою, вони не винні, рамзес круцио не дасть сп...здіти, його родичі смоктали арпаду, тому у тємі...))
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02.07.2020 20:46 Відповісти
 
 