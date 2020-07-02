Жара на Херсонщине достигнет "красного уровня", приблизившись к 42°
Херсонщину предупредили о том, что 5-7 июля ожидается стихийное метеорологическое явление III уровня опасности - чрезвычайная жара.
Об этом в Facebook сообщил Херсонский областной центр по гидрометеорологии, передает Цензор.НЕТ.
"Днем 05-07 июля 2020 года по Херсонской области и г. Херсону ожидается чрезвычайная жара 40-42°", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это III уровень опасности – красный.
Топ комментарии
+23 Tesoro Malu
показать весь комментарий02.07.2020 17:21
+5 Огусто
показать весь комментарий02.07.2020 17:24
+4 Олег Петрович #320765
показать весь комментарий02.07.2020 17:22
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Рейкьявик +13
Воркута +19
Антананариву (Мадагаскар) +21 (ночью +9 вот тебе и жаркая Африка)
Караганда +22
Лос-Анджелес +26
Токио +29
Неаполь +30
Мадрид +33
Херсоне +34
Каир +39
Багдад +46