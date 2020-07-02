Жара на Херсонщине достигнет "красного уровня", приблизившись к 42°

Херсонщину предупредили о том, что 5-7 июля ожидается стихийное метеорологическое явление III уровня опасности - чрезвычайная жара.

Об этом в Facebook сообщил Херсонский областной центр по гидрометеорологии, передает Цензор.НЕТ.

"Днем 05-07 июля 2020 года по Херсонской области и г. Херсону ожидается чрезвычайная жара 40-42°", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это III уровень опасности – красный.

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