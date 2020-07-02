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Жара на Херсонщине достигнет "красного уровня", приблизившись к 42°

Жара на Херсонщине достигнет

Херсонщину предупредили о том, что 5-7 июля ожидается стихийное метеорологическое явление III уровня опасности - чрезвычайная жара.

Об этом в Facebook сообщил Херсонский областной центр по гидрометеорологии, передает Цензор.НЕТ.

"Днем 05-07 июля 2020 года по Херсонской области и г. Херсону ожидается чрезвычайная жара 40-42°", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это III уровень опасности – красный.

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Жара на Херсонщине достигнет красного уровня, приблизившись к 42° 01

жара (390) Херсонская область (4792)


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Топ комментарии
+23
Ну так Бедоносец там на днях побывал, а шо вы хотели 😂😂😂
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02.07.2020 17:21
+5
В найближці 4 доби таки ьак, буде жарити на Славу. І це не тільки Херсонщини стосовно. Степова Миколаївщина південна теж піджариться не кисло.
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02.07.2020 17:24
+4
Сложновато в окупированном рассией Крыму .
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02.07.2020 17:22
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Треба швидше дати воду в Кримнаш, Хєрсону і так ЗЕлено.
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02.07.2020 17:21 Ответить
хіба що каналізацію пустити
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02.07.2020 18:39 Ответить
Ну так Бедоносец там на днях побывал, а шо вы хотели 😂😂😂
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02.07.2020 17:21 Ответить
С языка сняли
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02.07.2020 19:45 Ответить
Сложновато в окупированном рассией Крыму .
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02.07.2020 17:22 Ответить
В Крым ведут всего три дороги .
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02.07.2020 17:28 Ответить
В найближці 4 доби таки ьак, буде жарити на Славу. І це не тільки Херсонщини стосовно. Степова Миколаївщина південна теж піджариться не кисло.
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02.07.2020 17:24 Ответить
Только собрался на море. Придется в теньке возле бассейна.
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02.07.2020 17:26 Ответить
Хотя Ventusky дает 28-32 на побережье.
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02.07.2020 17:29 Ответить
Мда...это уже плохо. За 45 начинается ...ужас.
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02.07.2020 17:30 Ответить
пар костей не ломит...
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02.07.2020 17:32 Ответить
Це не парильея, це пекло
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02.07.2020 20:01 Ответить
в австралии за 47 и ниче золото копают только так.
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02.07.2020 17:36 Ответить
В Херсоне то дождь то жара... в поезде «Укрзализныци» «Апостолово - Херсон» прошел сильный дождь. https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=ATqN5Vco_9Y&feature=emb_logo VIDEO
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02.07.2020 18:58 Ответить
живу в Запорожье.+42 уже давно не пугает.на Арабатку всё равно в сентябре поеду.
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02.07.2020 20:59 Ответить
Для интереса посмотрел погоду на 3 июля в разных городах (максимум в течение дня):
Рейкьявик +13
Воркута +19
Антананариву (Мадагаскар) +21 (ночью +9 вот тебе и жаркая Африка)
Караганда +22
Лос-Анджелес +26
Токио +29
Неаполь +30
Мадрид +33
Херсоне +34
Каир +39
Багдад +46
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02.07.2020 22:29 Ответить
надо бы побыстрее убрать поля
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03.07.2020 01:06 Ответить
 
 