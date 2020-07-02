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Спека на Херсонщині досягне "червоного рівня", наблизившись до 42 °

Спека на Херсонщині досягне

Херсонщину попередили про те, що 5-7 липня очікується стихійне метеорологічне явище III рівня небезпеки - надзвичайна спека.

Про це в Facebook повідомив Херсонський обласний центр з гідрометеорології, передає Цензор.НЕТ.

"05-07 липня 2020 року в Херсонській області та м. Херсоні вдень очікується надзвичайна спека 40-42°", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що це III рівень небезпеки - червоний.

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Спека на Херсонщині досягне червоного рівня, наблизившись до 42 ° 01

Автор: 

спека (107) Херсонська область (5781)


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Топ коментарі
+23
Ну так Бедоносец там на днях побывал, а шо вы хотели 😂😂😂
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02.07.2020 17:21
+5
В найближці 4 доби таки ьак, буде жарити на Славу. І це не тільки Херсонщини стосовно. Степова Миколаївщина південна теж піджариться не кисло.
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02.07.2020 17:24
+4
Сложновато в окупированном рассией Крыму .
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02.07.2020 17:22
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Треба швидше дати воду в Кримнаш, Хєрсону і так ЗЕлено.
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02.07.2020 17:21 Відповісти
хіба що каналізацію пустити
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02.07.2020 18:39 Відповісти
Ну так Бедоносец там на днях побывал, а шо вы хотели 😂😂😂
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02.07.2020 17:21 Відповісти
С языка сняли
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02.07.2020 19:45 Відповісти
Сложновато в окупированном рассией Крыму .
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02.07.2020 17:22 Відповісти
В Крым ведут всего три дороги .
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02.07.2020 17:28 Відповісти
В найближці 4 доби таки ьак, буде жарити на Славу. І це не тільки Херсонщини стосовно. Степова Миколаївщина південна теж піджариться не кисло.
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02.07.2020 17:24 Відповісти
Только собрался на море. Придется в теньке возле бассейна.
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02.07.2020 17:26 Відповісти
Хотя Ventusky дает 28-32 на побережье.
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02.07.2020 17:29 Відповісти
Мда...это уже плохо. За 45 начинается ...ужас.
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02.07.2020 17:30 Відповісти
пар костей не ломит...
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02.07.2020 17:32 Відповісти
Це не парильея, це пекло
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02.07.2020 20:01 Відповісти
в австралии за 47 и ниче золото копают только так.
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02.07.2020 17:36 Відповісти
В Херсоне то дождь то жара... в поезде «Укрзализныци» «Апостолово - Херсон» прошел сильный дождь. https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=ATqN5Vco_9Y&feature=emb_logo VIDEO
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02.07.2020 18:58 Відповісти
живу в Запорожье.+42 уже давно не пугает.на Арабатку всё равно в сентябре поеду.
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02.07.2020 20:59 Відповісти
Для интереса посмотрел погоду на 3 июля в разных городах (максимум в течение дня):
Рейкьявик +13
Воркута +19
Антананариву (Мадагаскар) +21 (ночью +9 вот тебе и жаркая Африка)
Караганда +22
Лос-Анджелес +26
Токио +29
Неаполь +30
Мадрид +33
Херсоне +34
Каир +39
Багдад +46
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02.07.2020 22:29 Відповісти
надо бы побыстрее убрать поля
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03.07.2020 01:06 Відповісти
 
 