Спека на Херсонщині досягне "червоного рівня", наблизившись до 42 °

Херсонщину попередили про те, що 5-7 липня очікується стихійне метеорологічне явище III рівня небезпеки - надзвичайна спека.

Про це в Facebook повідомив Херсонський обласний центр з гідрометеорології, передає Цензор.НЕТ.

"05-07 липня 2020 року в Херсонській області та м. Херсоні вдень очікується надзвичайна спека 40-42°", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що це III рівень небезпеки - червоний.

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