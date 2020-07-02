Спека на Херсонщині досягне "червоного рівня", наблизившись до 42 °
Херсонщину попередили про те, що 5-7 липня очікується стихійне метеорологічне явище III рівня небезпеки - надзвичайна спека.
Про це в Facebook повідомив Херсонський обласний центр з гідрометеорології, передає Цензор.НЕТ.
"05-07 липня 2020 року в Херсонській області та м. Херсоні вдень очікується надзвичайна спека 40-42°", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що це III рівень небезпеки - червоний.
Топ коментарі
+23 Tesoro Malu
показати весь коментар02.07.2020 17:21
+5 Огусто
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+4 Олег Петрович #320765
показати весь коментар02.07.2020 17:22
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