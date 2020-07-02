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Модернизация электросетей - вопрос национальной безопасности и промышленного развитие страны, - эксперт Дэниел Витт

Модернизация электросетей - вопрос национальной безопасности и промышленного развитие страны, - эксперт Дэниел Витт

Состояние электросетей влияет не только на надежность электроснабжения для конечного пользователя. Это вопрос национальной безопасности и это существенно влияет на промышленное развитие страны.

Такой тезис озвучил президент Международного центра по налогам и инвестициям (ITIC) Дэниел Витт на международном вебинаре Securing Capital Investment in Ukraine’s Electric Grid (Обесчпечение капитальных инвестиций в электрические сети Украины: дорога в будущее), организованном Центром отношений США-Украина (CUSUR), передает Цензор.НЕТ.

"Нынешнее состояние изношенной украинской электросети советских времен действительно ставит под угрозу развитие промышленности в Украине. Чтобы улучшить качество жизни, украинцам нужно модернизировать электросеть. Им необходимо обеспечить надежную энергию для граждан на предприятиях, и именно в этом заключается основная причина, по которой необходимы реформы" - заявил Дэниел Витт.

Эксперт утверждает, что проверенным решением проблемы модернизации электросетей является внедрение RAB-тарифов (стимулирующего тарифообразования). Эксперт приводит примеры Венгрии, Румынии в Грузии, где за счет внедрения стимулов для бизнеса эта реформа помогла достичь поставленных целей по модернизации инфраструктуры сетей.

"RAB-тариф создает стимулы, если все сделано правильно, не только расширения и модернизации, но и технического обслуживания, а мы знаем, что для бывших советских республик техническое обслуживание и ремонт - это постоянная проблема", - отмечает Витт.

Как сообщалось ранее, длительность перерывов в электроснабжении по причине аварийности сетей, измеряя индексом SAIDI в 2018 году в Украине составила 696 минут, что является одним из худших показателей в Европе. По данным Совета европейских органов регулирования энергетики (CEER) в 2016 году индекс SAIDI Польши составил 180 минут, Чехии — 73 минуты, Дании — 15 минут в год.

Напомним, ранее Артур Огаджанян, партнер департамента корпоративных финансов компании Deloitte в Украине, отметил, что при переходе на RAB-тариф экономично обоснованной методологией будет применение ставки возврата инвестиций в сети на уровне средневзвешенной стоимости капитала WACC на все активы компаний-собственниц сетей.

Автор: 

эксперт (2665) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+9
А этому Витту не сообщили, что электросети Украины находятся в частной собственности и думать о их модернизации должен владелец?
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02.07.2020 17:34
+9
Облэнерго у нас принадлежат: Ахметову, Игорю Суркису, Коломойскому, Юре Бойко, Юле Левочкиной, российскому олигарху Константину Григоришину (который вообще контролирует Укрэнерго). Россиянцам вроде Гинера, Бабакова и Воеводина, (Черновцыоблэнерго). Пете, говорят, принадлежит Винницаоблэнерго, но это еще доказать надо.

Скинемся нищим на починку сетей!
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02.07.2020 17:49
+5
Если это вопрос национальной безопасности ( как и многое, многое другое) почему это все оказалось в частных руках ( и это я еще не упоминаю того что эти "руки" еще и растут из за кремлевской стены или как минимум прикормлены там)
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02.07.2020 18:05
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А этому Витту не сообщили, что электросети Украины находятся в частной собственности и думать о их модернизации должен владелец?
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02.07.2020 17:34 Ответить
Эксперды Чук и Гек, вообще утверждают, что если Ахметову не дать бабла - Путин нападет!
-
Модернізація електромереж - питання національної безпеки і промислового розвитку країни, - експерт Деніел Вітт - Цензор.НЕТ 4855
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02.07.2020 18:59 Ответить
Чтобы улучшить качество жизни, украинцам нужно модернизировать электросеть.Источник: https://censor.net/n3205691

а Ахмет и не в курсе)))
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02.07.2020 17:39 Ответить
гоетарифы в массы...как же они любят делить не созданное ими...
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02.07.2020 17:42 Ответить
Национальной безопасности ? Тогда Зе и слугам это точно не интересно.
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02.07.2020 17:45 Ответить
Облэнерго у нас принадлежат: Ахметову, Игорю Суркису, Коломойскому, Юре Бойко, Юле Левочкиной, российскому олигарху Константину Григоришину (который вообще контролирует Укрэнерго). Россиянцам вроде Гинера, Бабакова и Воеводина, (Черновцыоблэнерго). Пете, говорят, принадлежит Винницаоблэнерго, но это еще доказать надо.

Скинемся нищим на починку сетей!
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02.07.2020 17:49 Ответить
Для этих и скидываться не надо, они и так всё отовсюду гребут, как экскаватором.
Модернізація електромереж - питання національної безпеки і промислового розвитку країни, - експерт Деніел Вітт - Цензор.НЕТ 6918
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02.07.2020 18:13 Ответить
Я за подключение заплатил $3000 в Киевобленерго Ахметову. Если я за свои деньги еще починю сети то нах***я я буду платить Ахметовскому Обленерго за свет?
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02.07.2020 21:39 Ответить
_Бутусов со странным упорством помогает лобби олигархов убедить народ в том, что народ должен быть ограблен... Что за этим скрывается?
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02.07.2020 17:52 Ответить
незнаю, кто за чем стои ,но моя бабка опять кинула кость со своего стола алегорхичной власти в очередной раз. они выжимали все до последнего , а теперь опять( в тариф) для модернизации и поддержке структуры. кого благодарить?
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02.07.2020 17:59 Ответить
Кто бы спорил, только где взять денег?
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02.07.2020 18:02 Ответить
Если это вопрос национальной безопасности ( как и многое, многое другое) почему это все оказалось в частных руках ( и это я еще не упоминаю того что эти "руки" еще и растут из за кремлевской стены или как минимум прикормлены там)
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02.07.2020 18:05 Ответить
Цензор, повторяешься....https://censor.net.ua/news/3205191/bez_sovremennoyi_elektroinfrastruktury_ukraina_ne_smojet_protivostoyat_rossiyiskoyi_agressii_ekspert/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74095811

Ох это сладкое слово джинсааааааа!!!! Почём нынче "публикации" о заботливо- патриотичных "экспертах"???
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02.07.2020 18:13 Ответить
пояснюю на пальцях:

тра електроенергія? прокладаєш кабелі, будуєш ТП... потім це все БЕЗКОШТОВНО передаєш обленерго. вони це потім покажуть як інвестицію... бо по суті так воно і є. але облаенерга потім по РАБському тарифу ще черпатиме профіт з цієї інвестиції, зробленої чужим коштом. вони і зараз показують інвестскладову для розрахунку тарифу на передачу...
крім цього майбутній абонент електромереж сплачує за підключувану потужність. десь близько 3000 грн/кВт. також тіпа на розвиток мереж... а підприємству іноді потрібно не один МВт... отож помножайте.
ба більше, якщо в сусіда є потужності з генерації, то придбати електроенергію в нього напряму ви не можете, навіть проклавши до нього свій кабель чи повітряну лінію... бо сусід має отримати ліцензію на генерацію... а потім, щоб передати вам, потрібна ліцензія на передачу і розподіл... яку хрен кому дадуть! тому, щоб отримати електроенергію через паркан, потрібно її продати обленерго, а вже облаенерга продасть її вам.
отакий у нас енергокодекс, мля. а ще щось звиздять про інвестиції... у нас в щось з нуля інвестує тільки ідіот...
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02.07.2020 18:38 Ответить
Тут мова йде не про кабельні лінії та трансформаторні підстанції, а про перехід на синхронізацію з європейською енергосистемою. Оті 50 Герц на генераторах електростанцій зараз синхронізуються з кацапстаном "через дупу" із совковими допусками "плюс-мінус колода". А для євростандартів все має бути у жорстких допусках і за певними правилами.
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02.07.2020 23:34 Ответить
"эксперту" - ИДИ К АХМЕТОВУ ЗА ДЕНЬГАМИ В "МОДЕРНИЗАЦИЮ" ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ.
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02.07.2020 19:16 Ответить
Шо, ахмєткі с хвірташамі і єже с німі косили бабло за перепродаж електроенергії, ніхера на вкладали в їх оновлення та модернізацію, а коли мережі відпрацювали свого віку почали волати, що це вопрос національной бєзопасності? Звичайно... Тільки треба відібрати в ахмєток їхні віли та яхти, заводи-параходи та продати і на ці кошти відремонтувати мережі України. Тоді це буде справедливо.
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02.07.2020 19:20 Ответить
Слышь ты експерд недоделанный, иди ты нах со своими РАБ тарифами. Сети как и Обленерго и ТЕС уже давно прихватизированные олигархами и условием прихватизации было обязанность етих олигофренов их ремонтировать и модернизировать а не только деньги качать а потом на метал порезать и убежать. За***бал Ахметов уже етих експердов нанимать чтобы своими намеками нам тут вякали что нужно подымать тарифы. Откуда етот експерд знает что у нас творится, если сомневаюсь что он вообще знает где Украина находится
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02.07.2020 21:36 Ответить
Модернизация после национализации
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02.07.2020 21:55 Ответить
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02.07.2020 23:32 Ответить
 
 