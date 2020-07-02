Модернизация электросетей - вопрос национальной безопасности и промышленного развитие страны, - эксперт Дэниел Витт
Состояние электросетей влияет не только на надежность электроснабжения для конечного пользователя. Это вопрос национальной безопасности и это существенно влияет на промышленное развитие страны.
Такой тезис озвучил президент Международного центра по налогам и инвестициям (ITIC) Дэниел Витт на международном вебинаре Securing Capital Investment in Ukraine’s Electric Grid (Обесчпечение капитальных инвестиций в электрические сети Украины: дорога в будущее), организованном Центром отношений США-Украина (CUSUR), передает Цензор.НЕТ.
"Нынешнее состояние изношенной украинской электросети советских времен действительно ставит под угрозу развитие промышленности в Украине. Чтобы улучшить качество жизни, украинцам нужно модернизировать электросеть. Им необходимо обеспечить надежную энергию для граждан на предприятиях, и именно в этом заключается основная причина, по которой необходимы реформы" - заявил Дэниел Витт.
Эксперт утверждает, что проверенным решением проблемы модернизации электросетей является внедрение RAB-тарифов (стимулирующего тарифообразования). Эксперт приводит примеры Венгрии, Румынии в Грузии, где за счет внедрения стимулов для бизнеса эта реформа помогла достичь поставленных целей по модернизации инфраструктуры сетей.
"RAB-тариф создает стимулы, если все сделано правильно, не только расширения и модернизации, но и технического обслуживания, а мы знаем, что для бывших советских республик техническое обслуживание и ремонт - это постоянная проблема", - отмечает Витт.
Как сообщалось ранее, длительность перерывов в электроснабжении по причине аварийности сетей, измеряя индексом SAIDI в 2018 году в Украине составила 696 минут, что является одним из худших показателей в Европе. По данным Совета европейских органов регулирования энергетики (CEER) в 2016 году индекс SAIDI Польши составил 180 минут, Чехии — 73 минуты, Дании — 15 минут в год.
Напомним, ранее Артур Огаджанян, партнер департамента корпоративных финансов компании Deloitte в Украине, отметил, что при переходе на RAB-тариф экономично обоснованной методологией будет применение ставки возврата инвестиций в сети на уровне средневзвешенной стоимости капитала WACC на все активы компаний-собственниц сетей.
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а Ахмет и не в курсе)))
Скинемся нищим на починку сетей!
Ох это сладкое слово джинсааааааа!!!! Почём нынче "публикации" о заботливо- патриотичных "экспертах"???
тра електроенергія? прокладаєш кабелі, будуєш ТП... потім це все БЕЗКОШТОВНО передаєш обленерго. вони це потім покажуть як інвестицію... бо по суті так воно і є. але облаенерга потім по РАБському тарифу ще черпатиме профіт з цієї інвестиції, зробленої чужим коштом. вони і зараз показують інвестскладову для розрахунку тарифу на передачу...
крім цього майбутній абонент електромереж сплачує за підключувану потужність. десь близько 3000 грн/кВт. також тіпа на розвиток мереж... а підприємству іноді потрібно не один МВт... отож помножайте.
ба більше, якщо в сусіда є потужності з генерації, то придбати електроенергію в нього напряму ви не можете, навіть проклавши до нього свій кабель чи повітряну лінію... бо сусід має отримати ліцензію на генерацію... а потім, щоб передати вам, потрібна ліцензія на передачу і розподіл... яку хрен кому дадуть! тому, щоб отримати електроенергію через паркан, потрібно її продати обленерго, а вже облаенерга продасть її вам.
отакий у нас енергокодекс, мля. а ще щось звиздять про інвестиції... у нас в щось з нуля інвестує тільки ідіот...