Модернізація електромереж - питання національної безпеки і промислового розвитку країни, - експерт Деніел Вітт
Стан електромереж впливає не тільки на надійність електропостачання для кінцевого користувача. Це питання національної безпеки і це суттєво впливає на промисловий розвиток країни.
Таку тезу озвучив президент Міжнародного центру з податків та інвестицій (ITIC) Деніел Вітт на міжнародному вебінарі Securing Capital Investment in Ukraine's Electric Grid (Забезпечення капітальних інвестицій в електричні мережі України: дорога в майбутнє), організованому Центром відносин США-Україна (CUSUR), передає Цензор.НЕТ.
"Нинішній стан зношеної української електромережі радянських часів дійсно ставить під загрозу розвиток промисловості в Україні. Щоб поліпшити якість життя, українцям потрібно модернізувати електромережу. Їм необхідно забезпечити надійну енергію для громадян на підприємствах, і саме в цьому полягає основна причина, через яку необхідні реформи", - заявив Деніел Вітт.
Експерт стверджує, що перевіреним рішенням проблеми модернізації електромереж є впровадження RAB-тарифів (стимулюючого тарифоутворення). Експерт наводить приклади Угорщини, Румунії та Грузії, де за рахунок впровадження стимулів для бізнесу ця реформа допомогла досягти поставлених цілей з модернізації інфраструктури мереж.
"RAB-тариф створює стимули, якщо все зроблено правильно, не тільки розширення і модернізації, а й технічного обслуговування, а ми знаємо, що для колишніх радянських республік технічне обслуговування і ремонт - це постійна проблема", - зазначає Вітт.
Як повідомлялося раніше, тривалість перерв в електропостачанні через аварійність мереж, якщо вимірювати індексом SAIDI в 2018 році в Україні, становила 696 хвилин, що є одним з найгірших показників у Європі. За даними Ради європейських органів регулювання енергетики (CEER), в 2016 році індекс SAIDI Польщі був 180 хвилин, Чехії - 73 хвилини, Данії - 15 хвилин на рік.
Нагадаємо, раніше Артур Огаджанян, партнер департаменту корпоративних фінансів компанії Deloitte в Україні, зазначив, що при переході на RAB-тариф економічно обґрунтованою методологією буде застосування ставки повернення інвестицій в мережі на рівні середньозваженої вартості капіталу WACC на всі активи компаній-власниць мереж.
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а Ахмет и не в курсе)))
Скинемся нищим на починку сетей!
Ох это сладкое слово джинсааааааа!!!! Почём нынче "публикации" о заботливо- патриотичных "экспертах"???
тра електроенергія? прокладаєш кабелі, будуєш ТП... потім це все БЕЗКОШТОВНО передаєш обленерго. вони це потім покажуть як інвестицію... бо по суті так воно і є. але облаенерга потім по РАБському тарифу ще черпатиме профіт з цієї інвестиції, зробленої чужим коштом. вони і зараз показують інвестскладову для розрахунку тарифу на передачу...
крім цього майбутній абонент електромереж сплачує за підключувану потужність. десь близько 3000 грн/кВт. також тіпа на розвиток мереж... а підприємству іноді потрібно не один МВт... отож помножайте.
ба більше, якщо в сусіда є потужності з генерації, то придбати електроенергію в нього напряму ви не можете, навіть проклавши до нього свій кабель чи повітряну лінію... бо сусід має отримати ліцензію на генерацію... а потім, щоб передати вам, потрібна ліцензія на передачу і розподіл... яку хрен кому дадуть! тому, щоб отримати електроенергію через паркан, потрібно її продати обленерго, а вже облаенерга продасть її вам.
отакий у нас енергокодекс, мля. а ще щось звиздять про інвестиції... у нас в щось з нуля інвестує тільки ідіот...