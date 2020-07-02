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Модернізація електромереж - питання національної безпеки і промислового розвитку країни, - експерт Деніел Вітт

Модернізація електромереж - питання національної безпеки і промислового розвитку країни, - експерт Деніел Вітт

Стан електромереж впливає не тільки на надійність електропостачання для кінцевого користувача. Це питання національної безпеки і це суттєво впливає на промисловий розвиток країни.

Таку тезу озвучив президент Міжнародного центру з податків та інвестицій (ITIC) Деніел Вітт на міжнародному вебінарі Securing Capital Investment in Ukraine's Electric Grid (Забезпечення капітальних інвестицій в електричні мережі України: дорога в майбутнє), організованому Центром відносин США-Україна (CUSUR), передає Цензор.НЕТ.

"Нинішній стан зношеної української електромережі радянських часів дійсно ставить під загрозу розвиток промисловості в Україні. Щоб поліпшити якість життя, українцям потрібно модернізувати електромережу. Їм необхідно забезпечити надійну енергію для громадян на підприємствах, і саме в цьому полягає основна причина, через яку необхідні реформи", - заявив Деніел Вітт.

Експерт стверджує, що перевіреним рішенням проблеми модернізації електромереж є впровадження RAB-тарифів (стимулюючого тарифоутворення). Експерт наводить приклади Угорщини, Румунії та Грузії, де за рахунок впровадження стимулів для бізнесу ця реформа допомогла досягти поставлених цілей з модернізації інфраструктури мереж.

"RAB-тариф створює стимули, якщо все зроблено правильно, не тільки розширення і модернізації, а й технічного обслуговування, а ми знаємо, що для колишніх радянських республік технічне обслуговування і ремонт - це постійна проблема", - зазначає Вітт.

Як повідомлялося раніше, тривалість перерв в електропостачанні через аварійність мереж, якщо вимірювати індексом SAIDI в 2018 році в Україні, становила 696 хвилин, що є одним з найгірших показників у Європі. За даними Ради європейських органів регулювання енергетики (CEER), в 2016 році індекс SAIDI Польщі був 180 хвилин, Чехії - 73 хвилини, Данії - 15 хвилин на рік.

Нагадаємо, раніше Артур Огаджанян, партнер департаменту корпоративних фінансів компанії Deloitte в Україні, зазначив, що при переході на RAB-тариф економічно обґрунтованою методологією буде застосування ставки повернення інвестицій в мережі на рівні середньозваженої вартості капіталу WACC на всі активи компаній-власниць мереж.

Автор: 

експерт (104) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+9
А этому Витту не сообщили, что электросети Украины находятся в частной собственности и думать о их модернизации должен владелец?
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02.07.2020 17:34
+9
Облэнерго у нас принадлежат: Ахметову, Игорю Суркису, Коломойскому, Юре Бойко, Юле Левочкиной, российскому олигарху Константину Григоришину (который вообще контролирует Укрэнерго). Россиянцам вроде Гинера, Бабакова и Воеводина, (Черновцыоблэнерго). Пете, говорят, принадлежит Винницаоблэнерго, но это еще доказать надо.

Скинемся нищим на починку сетей!
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02.07.2020 17:49
+5
Если это вопрос национальной безопасности ( как и многое, многое другое) почему это все оказалось в частных руках ( и это я еще не упоминаю того что эти "руки" еще и растут из за кремлевской стены или как минимум прикормлены там)
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02.07.2020 18:05
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А этому Витту не сообщили, что электросети Украины находятся в частной собственности и думать о их модернизации должен владелец?
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02.07.2020 17:34 Відповісти
Эксперды Чук и Гек, вообще утверждают, что если Ахметову не дать бабла - Путин нападет!
-
Модернізація електромереж - питання національної безпеки і промислового розвитку країни, - експерт Деніел Вітт - Цензор.НЕТ 4855
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02.07.2020 18:59 Відповісти
Чтобы улучшить качество жизни, украинцам нужно модернизировать электросеть.Источник: https://censor.net/n3205691

а Ахмет и не в курсе)))
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02.07.2020 17:39 Відповісти
гоетарифы в массы...как же они любят делить не созданное ими...
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02.07.2020 17:42 Відповісти
Национальной безопасности ? Тогда Зе и слугам это точно не интересно.
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02.07.2020 17:45 Відповісти
Облэнерго у нас принадлежат: Ахметову, Игорю Суркису, Коломойскому, Юре Бойко, Юле Левочкиной, российскому олигарху Константину Григоришину (который вообще контролирует Укрэнерго). Россиянцам вроде Гинера, Бабакова и Воеводина, (Черновцыоблэнерго). Пете, говорят, принадлежит Винницаоблэнерго, но это еще доказать надо.

Скинемся нищим на починку сетей!
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02.07.2020 17:49 Відповісти
Для этих и скидываться не надо, они и так всё отовсюду гребут, как экскаватором.
Модернізація електромереж - питання національної безпеки і промислового розвитку країни, - експерт Деніел Вітт - Цензор.НЕТ 6918
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02.07.2020 18:13 Відповісти
Я за подключение заплатил $3000 в Киевобленерго Ахметову. Если я за свои деньги еще починю сети то нах***я я буду платить Ахметовскому Обленерго за свет?
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02.07.2020 21:39 Відповісти
_Бутусов со странным упорством помогает лобби олигархов убедить народ в том, что народ должен быть ограблен... Что за этим скрывается?
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02.07.2020 17:52 Відповісти
незнаю, кто за чем стои ,но моя бабка опять кинула кость со своего стола алегорхичной власти в очередной раз. они выжимали все до последнего , а теперь опять( в тариф) для модернизации и поддержке структуры. кого благодарить?
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02.07.2020 17:59 Відповісти
Кто бы спорил, только где взять денег?
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02.07.2020 18:02 Відповісти
Если это вопрос национальной безопасности ( как и многое, многое другое) почему это все оказалось в частных руках ( и это я еще не упоминаю того что эти "руки" еще и растут из за кремлевской стены или как минимум прикормлены там)
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02.07.2020 18:05 Відповісти
Цензор, повторяешься....https://censor.net.ua/news/3205191/bez_sovremennoyi_elektroinfrastruktury_ukraina_ne_smojet_protivostoyat_rossiyiskoyi_agressii_ekspert/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74095811

Ох это сладкое слово джинсааааааа!!!! Почём нынче "публикации" о заботливо- патриотичных "экспертах"???
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02.07.2020 18:13 Відповісти
пояснюю на пальцях:

тра електроенергія? прокладаєш кабелі, будуєш ТП... потім це все БЕЗКОШТОВНО передаєш обленерго. вони це потім покажуть як інвестицію... бо по суті так воно і є. але облаенерга потім по РАБському тарифу ще черпатиме профіт з цієї інвестиції, зробленої чужим коштом. вони і зараз показують інвестскладову для розрахунку тарифу на передачу...
крім цього майбутній абонент електромереж сплачує за підключувану потужність. десь близько 3000 грн/кВт. також тіпа на розвиток мереж... а підприємству іноді потрібно не один МВт... отож помножайте.
ба більше, якщо в сусіда є потужності з генерації, то придбати електроенергію в нього напряму ви не можете, навіть проклавши до нього свій кабель чи повітряну лінію... бо сусід має отримати ліцензію на генерацію... а потім, щоб передати вам, потрібна ліцензія на передачу і розподіл... яку хрен кому дадуть! тому, щоб отримати електроенергію через паркан, потрібно її продати обленерго, а вже облаенерга продасть її вам.
отакий у нас енергокодекс, мля. а ще щось звиздять про інвестиції... у нас в щось з нуля інвестує тільки ідіот...
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02.07.2020 18:38 Відповісти
Тут мова йде не про кабельні лінії та трансформаторні підстанції, а про перехід на синхронізацію з європейською енергосистемою. Оті 50 Герц на генераторах електростанцій зараз синхронізуються з кацапстаном "через дупу" із совковими допусками "плюс-мінус колода". А для євростандартів все має бути у жорстких допусках і за певними правилами.
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02.07.2020 23:34 Відповісти
"эксперту" - ИДИ К АХМЕТОВУ ЗА ДЕНЬГАМИ В "МОДЕРНИЗАЦИЮ" ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ.
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02.07.2020 19:16 Відповісти
Шо, ахмєткі с хвірташамі і єже с німі косили бабло за перепродаж електроенергії, ніхера на вкладали в їх оновлення та модернізацію, а коли мережі відпрацювали свого віку почали волати, що це вопрос національной бєзопасності? Звичайно... Тільки треба відібрати в ахмєток їхні віли та яхти, заводи-параходи та продати і на ці кошти відремонтувати мережі України. Тоді це буде справедливо.
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02.07.2020 19:20 Відповісти
Слышь ты експерд недоделанный, иди ты нах со своими РАБ тарифами. Сети как и Обленерго и ТЕС уже давно прихватизированные олигархами и условием прихватизации было обязанность етих олигофренов их ремонтировать и модернизировать а не только деньги качать а потом на метал порезать и убежать. За***бал Ахметов уже етих експердов нанимать чтобы своими намеками нам тут вякали что нужно подымать тарифы. Откуда етот експерд знает что у нас творится, если сомневаюсь что он вообще знает где Украина находится
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02.07.2020 21:36 Відповісти
Модернизация после национализации
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02.07.2020 21:55 Відповісти
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02.07.2020 23:32 Відповісти
 
 