Украинских политзаключенных заставляют голосовать за поправки в Конституцию РФ, - Денисова
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет о том, что руководство некоторых учреждений системы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России заставляет украинских политзаключенных голосовать за поправки в Конституцию РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
"Цинизма агрессора нет предела - граждан Украины, незаконно удерживаемых на территории РФ и временно оккупированного Крыма, заставляют голосовать за поправки в Конституцию страны-оккупанта! Получила информацию, что руководство некоторых учреждений системы Федеральной службы исполнения наказаний России заставляет украинских политзаключенных голосовать на всероссийском референдуме, поскольку считает их гражданами России. Над теми, кто отказался "ставить галочку" в бюллетене - осуществляется психологическое давление", - сообщила Денисова.
Омбудсмен подчеркнула, что считает принуждение к гражданству еще одним видом репрессивной политики Российской Федерации в отношении граждан Украины, которые оказались в условиях оккупации.
"Призываю представителей международных правозащитных организаций, применить все имеющиеся рычаги влияния, чтобы заставить страну-агрессора соблюдать нормы международного гуманитарного права и остановить репрессии граждан Украины, которые стали жертвами оккупации!", - отметила Денисова.
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