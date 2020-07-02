РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12144 посетителя онлайн
Новости Украинские заложники в РФ
1 003 7

Украинских политзаключенных заставляют голосовать за поправки в Конституцию РФ, - Денисова

Украинских политзаключенных заставляют голосовать за поправки в Конституцию РФ, - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет о том, что руководство некоторых учреждений системы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России заставляет украинских политзаключенных голосовать за поправки в Конституцию РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке. 

"Цинизма агрессора нет предела - граждан Украины, незаконно удерживаемых на территории РФ и временно оккупированного Крыма, заставляют голосовать за поправки в Конституцию страны-оккупанта! Получила информацию, что руководство некоторых учреждений системы Федеральной службы исполнения наказаний России заставляет украинских политзаключенных голосовать на всероссийском референдуме, поскольку считает их гражданами России. Над теми, кто отказался "ставить галочку" в бюллетене - осуществляется психологическое давление", - сообщила Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что считает принуждение к гражданству еще одним видом репрессивной политики Российской Федерации в отношении граждан Украины, которые оказались в условиях оккупации.

"Призываю представителей международных правозащитных организаций, применить все имеющиеся рычаги влияния, чтобы заставить страну-агрессора соблюдать нормы международного гуманитарного права и остановить репрессии граждан Украины, которые стали жертвами оккупации!", - отметила Денисова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувший год в стране зафиксировано 243 случая нарушения свободы слова, - Денисова

Автор: 

Денисова Людмила (996) права человека (988) россия (95638)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и зиговать за путлера...какая чушь.
щаз эта мокшанская дива вам прочитает лекцию о стойкости черновола,лукъяненко...
показать весь комментарий
02.07.2020 17:47 Ответить
Украинских политзаключенных заставляют голосовать за поправки в Конституцию РФ, - Денисова - Цензор.НЕТ 6876
показать весь комментарий
02.07.2020 17:55 Ответить
то зюзя айкос шукайе под юбкой у рыжего?
показать весь комментарий
02.07.2020 18:03 Ответить
Украинских политзаключенных заставляют голосовать за поправки в Конституцию РФ, - Денисова - Цензор.НЕТ 2878
показать весь комментарий
02.07.2020 17:54 Ответить
Больная баба.
показать весь комментарий
02.07.2020 18:02 Ответить
Какая изощрённая пытка. Не знаю выдержал бы я такое.
показать весь комментарий
02.07.2020 18:26 Ответить
если они имеют два паспорта, то они уже не украинские заключенные.
показать весь комментарий
02.07.2020 20:18 Ответить
 
 