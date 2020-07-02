SkyUp отменяет полеты во Львов и Харьков

Украинский лоукостер SkyUp по коммерческим причинам прекращает до середины сентября рейсы во Львов и Харьков.

Отменяются перелеты между Львовом и Харьковом (с 5 июля по 15 сентября), а также из Киева во Львов и Харьков (с 6 июля по 15 сентября - оба). Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам авиаперевозчика, внутренние рейсы для SkyUp - социальный продукт, и выполнять их можно при полноценном восстановлении международной полетной программы. Но сейчас международная программа возобновилась только по 3 направлениям.

Пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы во Львов и Харьков, обещают в течение недели автоматически вернуть деньги.

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