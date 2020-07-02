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Новости
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SkyUp отменяет полеты во Львов и Харьков

SkyUp отменяет полеты во Львов и Харьков

Украинский лоукостер SkyUp по коммерческим причинам прекращает до середины сентября рейсы во Львов и Харьков.

Отменяются перелеты между Львовом и Харьковом (с 5 июля по 15 сентября), а также из Киева во Львов и Харьков (с 6 июля по 15 сентября - оба). Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам авиаперевозчика, внутренние рейсы для SkyUp - социальный продукт, и выполнять их можно при полноценном восстановлении международной полетной программы. Но сейчас международная программа возобновилась только по 3 направлениям.

Пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы во Львов и Харьков, обещают в течение недели автоматически вернуть деньги.

Также на Цензор.НЕТ: SkyUp с 26 июня возобновляет внутренние авиарейсы по Украине

Автор: 

Львов (4585) Харьков (7507) авиасообщение (793) SkyUp (57)


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Топ комментарии
+12
Летайте самолетами МАУ тогда не будет дефолта! Хотя это не точно!
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02.07.2020 18:52
+9
Головне щоб МАУ літало.
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02.07.2020 18:51
+2
Так туда МАУ летало. Даже в Иране когда все нормальные авиокомпании отменили вылеты МАУ полетело и итог немного предсказуемый!
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02.07.2020 19:00
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Головне щоб МАУ літало.
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02.07.2020 18:51 Ответить
Летайте самолетами МАУ тогда не будет дефолта! Хотя это не точно!
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02.07.2020 18:52 Ответить
вирусы возить с китая им было выгодно...
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02.07.2020 18:57 Ответить
Так туда МАУ летало. Даже в Иране когда все нормальные авиокомпании отменили вылеты МАУ полетело и итог немного предсказуемый!
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02.07.2020 19:00 Ответить
"SkyUp Airlines выполнила 19 февраля 2020 года специальный рейс для эвакуации граждан Украины из Китая во время коронавируса. Другие авиакомпании отказались эвакуировать граждан из Уханя."
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02.07.2020 19:02 Ответить
От гофнюки,из-них и весь кипишь )(((...
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02.07.2020 19:09 Ответить
Это тех который Бубочка эвакуировал! Так там по официальной версии не было зараженных!
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02.07.2020 19:09 Ответить
кароче SkyUp начитался рейтингов зюзи у мисти лэва...
сцыкунишки...
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02.07.2020 19:14 Ответить
Тобто Степанов не знає, що завтра буде робити.
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02.07.2020 19:01 Ответить
стебанов з ляшкой завжди все наперед "в курсах",вони не сплять майже,робота-це головне...
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02.07.2020 19:15 Ответить

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02.07.2020 19:43 Ответить
Коломой, поднимай цены в пять раз!!!
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02.07.2020 20:00 Ответить
 
 