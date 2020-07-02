SkyUp скасовує польоти до Львова і Харкова
Український лоукостер SkyUp із комерційних причин припиняє до середини вересня рейси до Львова та Харкова.
Скасовуються перельоти між Львовом і Харковом (з 5 липня по 15 вересня), а також із Києва до Львова і Харкова (з 6 липня по 15 вересня - обидва). Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу компанії.
За словами авіаперевізника, внутрішні рейси для SkyUp - соціальний продукт, і виконувати їх можна при повноцінному відновленні міжнародної льотної програми. Але зараз міжнародна програма поновилася тільки у 3 напрямках.
Пасажирам, які придбали квитки на рейси до Львова та Харкова, обіцяють упродовж тижня автоматично повернути гроші.
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+12 Владимир Пономаренко #471653
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+9 кацахол
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+2 Владимир Пономаренко #471653
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