SkyUp скасовує польоти до Львова і Харкова

Український лоукостер SkyUp із комерційних причин припиняє до середини вересня рейси до Львова та Харкова.

Скасовуються перельоти між Львовом і Харковом (з 5 липня по 15 вересня), а також із Києва до Львова і Харкова (з 6 липня по 15 вересня - обидва). Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу компанії.

За словами авіаперевізника, внутрішні рейси для SkyUp - соціальний продукт, і виконувати їх можна при повноцінному відновленні міжнародної льотної програми. Але зараз міжнародна програма поновилася тільки у 3 напрямках.

Пасажирам, які придбали квитки на рейси до Львова та Харкова, обіцяють упродовж тижня автоматично повернути гроші.

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