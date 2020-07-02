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Новини
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SkyUp скасовує польоти до Львова і Харкова

SkyUp скасовує польоти до Львова і Харкова

Український лоукостер SkyUp із комерційних причин припиняє до середини вересня рейси до Львова та Харкова.

Скасовуються перельоти між Львовом і Харковом (з 5 липня по 15 вересня), а також із Києва до Львова і Харкова (з 6 липня по 15 вересня - обидва). Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу компанії.

За словами авіаперевізника, внутрішні рейси для SkyUp - соціальний продукт, і виконувати їх можна при повноцінному відновленні міжнародної льотної програми. Але зараз міжнародна програма поновилася тільки у 3 напрямках.

Пасажирам, які придбали квитки на рейси до Львова та Харкова, обіцяють упродовж тижня автоматично повернути гроші.

Читайте також: МАУ розширює список напрямків на літо

Автор: 

Львів (3075) Харків (5623) авіасполучення (3073) SkyUp (350)


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Топ коментарі
+12
Летайте самолетами МАУ тогда не будет дефолта! Хотя это не точно!
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02.07.2020 18:52
+9
Головне щоб МАУ літало.
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02.07.2020 18:51
+2
Так туда МАУ летало. Даже в Иране когда все нормальные авиокомпании отменили вылеты МАУ полетело и итог немного предсказуемый!
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02.07.2020 19:00
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Головне щоб МАУ літало.
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02.07.2020 18:51 Відповісти
Летайте самолетами МАУ тогда не будет дефолта! Хотя это не точно!
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02.07.2020 18:52 Відповісти
вирусы возить с китая им было выгодно...
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02.07.2020 18:57 Відповісти
Так туда МАУ летало. Даже в Иране когда все нормальные авиокомпании отменили вылеты МАУ полетело и итог немного предсказуемый!
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02.07.2020 19:00 Відповісти
"SkyUp Airlines выполнила 19 февраля 2020 года специальный рейс для эвакуации граждан Украины из Китая во время коронавируса. Другие авиакомпании отказались эвакуировать граждан из Уханя."
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02.07.2020 19:02 Відповісти
От гофнюки,из-них и весь кипишь )(((...
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02.07.2020 19:09 Відповісти
Это тех который Бубочка эвакуировал! Так там по официальной версии не было зараженных!
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02.07.2020 19:09 Відповісти
кароче SkyUp начитался рейтингов зюзи у мисти лэва...
сцыкунишки...
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02.07.2020 19:14 Відповісти
Тобто Степанов не знає, що завтра буде робити.
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02.07.2020 19:01 Відповісти
стебанов з ляшкой завжди все наперед "в курсах",вони не сплять майже,робота-це головне...
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02.07.2020 19:15 Відповісти

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83.02% - Зеленський

15.05% - Порошенко
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02.07.2020 19:43 Відповісти
Коломой, поднимай цены в пять раз!!!
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02.07.2020 20:00 Відповісти
 
 