МАУ розширює список напрямків на літо

Після ослаблення іншими країнами режиму перетину кордонів для українців "Міжнародні авіалінії України" розширюють список напрямків на літо.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу МАУ.

Внутрішні рейси виконуватимуться за трьома напрямками - Херсон, Одеса і Львів.

З 1 по 30 липня МАУ обслуговуватиме внутрішні рейси в Одесу, Львів та Херсон, здійснюючи їх щоп'ятниці у регіони і з поверненням до Києва щонеділі.

У першій половині серпня розклад рейсів Київ-Одеса зміниться: вони здійснюватимуться в понеділок, середу, п'ятницю та неділю (Одеса-Київ: понеділок, вівторок, четвер, субота).

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Міжнародні рейси виконуватимуться за напрямками регулярної програми польотів авіакомпанії - Стамбул, Тель-Авів, Амстердам, Франкфурт, Париж, Дубай, Тбілісі, Батумі, Ларнака, Афіни, Лондон, Ніцца, Рим, Неаполь, Баку, Берлін, Мілан, Мюнхен, Прага , Єреван, Мадрид, Відень, Барселона, Кишинів, а також залишаться періодичні рейси в Торонто.

У серпні компанія планує подальше розширення міжнародних напрямків з 2-3 частотами на тиждень.