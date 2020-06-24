З 1 липня буде відновлено деякі авіарейси в Туреччину, - Зеленський
З 1 липня буде відновлено деякі авіарейси між Україною і Туреччиною, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.
"З 1 липня деякі авіарейси між Туреччиною й Україною буде відновлено. Згоден із Реджепом Таїпом Ердоганом, що це дасть поштовх для відновлення туристичної галузі. Дякуємо за гуманітарну допомогу. Ми поглиблюємо стратегічне партнерство між Україною і Туреччиною на всіх напрямках, що становлять спільний інтерес", - зазначається в повідомленні.
Ердоган зазначив, що Туреччина зробить все, щоб українські туристи почувалися комфортно і безпечно.
"Беручи до уваги традиційно високий рівень взаємодії та контактів між двома країнами, співрозмовники погодилися з необхідністю якнайшвидшого відновлення авіаційного сполучення в міру послаблення карантинних заходів. Лідери зазначили, що розглядають 1 липня як дату відновлення авіасполучення між Україною і Туреччиною", - повідомила пресслужба президента України.
Глави держав обговорили ситуацію у світі навколо пандемії коронавірусу, а також заходи з подолання недуги і мінімізації його наслідків для суспільства й економік двох держав.
Ердоган також поцікавився станом здоров'я першої леді України, передав їй вітання і побажав якнайшвидшого одужання.
Зеленський подякував турецькому народу й особисто президентові Туреччини за надану Україні гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19.
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Німці завжди шукають місця, де немає кацапів.
Щоб не прокидатится вночі від божевільно-диких вигуків "Тагіл руліт!", а вранці не відвертатися від сусідів з блювотним перегаром.
По мнению предпринимателя, владельца крупнейшей турецкой туристической компании Bentour Reisen Кадира Угура, занимающегося организацией отдыха в Турции уже несколько десятков лет, исчезновение из этой страны российских туристов скажется на туриндустрии скорее позитивно. Освободившиеся места будут с легкостью компенсированы более культурными и платежеспособными туристами из Западной Европы, которые ранее часто опасались ехать в Турцию, чтобы не видеть там вечно пьяных и агрессивных русских отдыхающих.
Німецьким туристам турки завжди надають певні преференції, особливо якщо та чи інша німецька фірма свого часу виступала інвестором будівництва або реконструкції готелю. І, за великим рахунком, німці теж ******* іноді погаласувати і поспівати за пивом до глибокої ночі. Сподіваюся на те що Реджеп-бей до вересня встигне вчергове розісратися з ****** і всі курорти Туреччини стануть решанз-фрі.
https://www.youtube.com/watch?v=OqUO5Xv76Lw
Например в Таиланде много таких отелей. Правда и украинских, белорусских ... тоже не принимают.
Тоді якого ти чорта лізеш на сайт, своїм чортзна чим?
ne nado obtashchat' vnimanija na etogo juzera. Budet prodolzhat' hamit' - popadet v ban.
І не тобі вирішувати яким йому бути.
Там халяльний м'ясозавод для афромігрантів, і працюють одні афромігранти. На кошерних м'ясокомбінатах для німців, де переробляють свинину, коронного віруса немає.
Хто сумлєвається, - загугліть "Гельзенкірхен".