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З 1 липня буде відновлено деякі авіарейси в Туреччину, - Зеленський

З 1 липня буде відновлено деякі авіарейси в Туреччину, - Зеленський

З 1 липня буде відновлено деякі авіарейси між Україною і Туреччиною, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

"З 1 липня деякі авіарейси між Туреччиною й Україною буде відновлено. Згоден із Реджепом Таїпом Ердоганом, що це дасть поштовх для відновлення туристичної галузі. Дякуємо за гуманітарну допомогу. Ми поглиблюємо стратегічне партнерство між Україною і Туреччиною на всіх напрямках, що становлять спільний інтерес", - зазначається в повідомленні.

Ердоган зазначив, що Туреччина зробить все, щоб українські туристи почувалися комфортно і безпечно.

"Беручи до уваги традиційно високий рівень взаємодії та контактів між двома країнами, співрозмовники погодилися з необхідністю якнайшвидшого відновлення авіаційного сполучення в міру послаблення карантинних заходів. Лідери зазначили, що розглядають 1 липня як дату відновлення авіасполучення між Україною і Туреччиною", - повідомила пресслужба президента України.

Читайте також: Кабмін опрацьовує українсько-турецький меморандум про будівництво житла для переселенців із Криму в Херсонській області, - Зеленський

Глави держав обговорили ситуацію у світі навколо пандемії коронавірусу, а також заходи з подолання недуги і мінімізації його наслідків для суспільства й економік двох держав.

Ердоган також поцікавився станом здоров'я першої леді України, передав їй вітання і побажав якнайшвидшого одужання.

Зеленський подякував турецькому народу й особисто президентові Туреччини за надану Україні гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19.

Також читайте: Turkish Airlines відновить польоти в Україну з 1 липня

Автор: 

Туреччина (3502) авіасполучення (3071)


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Топ коментарі
+3
Ja ne ruski sto pisal kirilicoj.Nas takogo jazyka skolax neucet.Tolko latynej ucit litovski I angliski.
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24.06.2020 23:20
+2
Мабуть в цьому році ціни на відпочинок у Туреччині будуть низькими.
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24.06.2020 20:10
+2
Непросте питання... За неперевіреною інформацією, німці цього сезону шукатимуть тури в інші місця. Маю побоювання що туди ламануться кацапи.
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24.06.2020 20:14
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Мабуть в цьому році ціни на відпочинок у Туреччині будуть низькими.
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24.06.2020 20:10 Відповісти
Непросте питання... За неперевіреною інформацією, німці цього сезону шукатимуть тури в інші місця. Маю побоювання що туди ламануться кацапи.
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24.06.2020 20:14 Відповісти
Не дуже ламануться кацапи, бо у багатьох знизилися заробітки.
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24.06.2020 20:16 Відповісти
німці цього сезону шукатимуть тури в інші місця
*****
Німці завжди шукають місця, де немає кацапів.
Щоб не прокидатится вночі від божевільно-диких вигуків "Тагіл руліт!", а вранці не відвертатися від сусідів з блювотним перегаром.

По мнению предпринимателя, владельца крупнейшей турецкой туристической компании Bentour Reisen Кадира Угура, занимающегося организацией отдыха в Турции уже несколько десятков лет, исчезновение из этой страны российских туристов скажется на туриндустрии скорее позитивно. Освободившиеся места будут с легкостью компенсированы более культурными и платежеспособными туристами из Западной Европы, которые ранее часто опасались ехать в Турцию, чтобы не видеть там вечно пьяных и агрессивных русских отдыхающих.
З 1 липня буде відновлено деякі авіарейси в Туреччину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5129
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24.06.2020 21:44 Відповісти
>>Німці завжди шукають місця, де немає кацапів. <<
Німецьким туристам турки завжди надають певні преференції, особливо якщо та чи інша німецька фірма свого часу виступала інвестором будівництва або реконструкції готелю. І, за великим рахунком, німці теж ******* іноді погаласувати і поспівати за пивом до глибокої ночі. Сподіваюся на те що Реджеп-бей до вересня встигне вчергове розісратися з ****** і всі курорти Туреччини стануть решанз-фрі.
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24.06.2020 21:50 Відповісти
Cподіваюся, німці співають "Deutschland, Deutschland uber alles!"
https://www.youtube.com/watch?v=OqUO5Xv76Lw

З 1 липня буде відновлено деякі авіарейси в Туреччину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7736
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24.06.2020 22:11 Відповісти
Вони співають застільні та "клубні" пісні. Я їхніх назв не знаю.
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24.06.2020 23:21 Відповісти
Отелям никто не запрещает отказаться от росийских туристов. Не заключайте договора и всё.
Например в Таиланде много таких отелей. Правда и украинских, белорусских ... тоже не принимают.
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24.06.2020 21:58 Відповісти
Німці дуже в Португалії ******* відпочивати. Був кілька років тому на Мадейрі - німецькі туристи на кожному кроці, регулярні цілорічні авіарейси туди майже з кожного обласного центру Німеччини літають, а влітку ще й чартери додаються
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25.06.2020 08:24 Відповісти
Каждый вечер вечер наступает Тур. Если делать нечего в Турции, мой друг
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24.06.2020 20:11 Відповісти
Очередная Омана.
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24.06.2020 20:34 Відповісти
Знаю одного молодого человека, который работал в турфирме, которая и по Турции работала. Сказали в турфирме, что в этом году никто не рискнёт ничем заниматься, в любой момент могут опять ввести жёсткий карантин. Все боятся вкладываться.
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24.06.2020 20:39 Відповісти
Bolsinstvo doma budet otdyxat v mesnix kurortax.U nas ranse bylo 50% na 50%,tak teper 85% gostinic zaniali nasi turisti
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24.06.2020 21:11 Відповісти
Не можешь писать кириллицей, не выноси всем мозг своей латиницей, даже напрягаться не буду.
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24.06.2020 22:07 Відповісти
Ja ne ruski sto pisal kirilicoj.Nas takogo jazyka skolax neucet.Tolko latynej ucit litovski I angliski.
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24.06.2020 23:20 Відповісти
Українська пишеться латиницею?
Тоді якого ти чорта лізеш на сайт, своїм чортзна чим?
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24.06.2020 23:33 Відповісти
Ja obcajus so mnogimi ukrainsami mozet 100 vot tak kak pisu po delam.Ne odin negovorit sto neponimajet menia.Vsiakix jest ja neobizajus na tebia
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24.06.2020 23:45 Відповісти
Ukrainski jazyk ja toze ponimaju no pisat by nesmog,sto tut neponiatno?Takze I polski ponimaju no pisat nesmog by
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24.06.2020 23:47 Відповісти
https://censor.net/user/127449

ne nado obtashchat' vnimanija na etogo juzera. Budet prodolzhat' hamit' - popadet v ban.
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25.06.2020 00:23 Відповісти
Da mozet celovek nebyl nikde krome rosiji,tak emu latybski neponiatni.Daze Litve po ruski on by nepogovoril tut molodioz etogo jazyka neznajet,pro Evropu podalse tam ruskogo nikto neznajet tem boleje
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25.06.2020 00:37 Відповісти
Я "русских" могу увидеть только в Турции. В аэропорту или на улицах городов. Бывает, "русские" слышат как я разговариваю с продавцом по-английски и начинають приставать чтобы я что-то перевел. "Русским" я предлагаю сказать "Слава Україні", а туркам говорю что не понимаю акцент и сленг "русского" покупателя. И чтобы турок было осторожным, покупатель либо псих, либо из криминального мира. Вот так веселюсь.
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26.06.2020 14:00 Відповісти
Не хами. https://censor.net/user/127449 давно з нами, ми його добре знаємо та поважаємо. Не знаєш латинки - не читай. Нації, які виросли на латинці, не зобов'язані ламати себе через неспівпадіння qwerty/йцукен.
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24.06.2020 23:26 Відповісти
В Україні що, який правопис?
І не тобі вирішувати яким йому бути.
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24.06.2020 23:35 Відповісти
Людина пише як їй зручно. Пише по темі. І ніхто протягом останніх 6 років не робив з цього приводу зауважень. Твої же висери нікому не цікаві. Бикуй в іншому місці, "нулевко". Ти достатньо тут нагидив на триденний бан.
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25.06.2020 00:21 Відповісти
ja probyval I kirilicoj no mne skazali sto luce nepisi,poskolku osibka za osibkoj po gramatike,google translate tak tam vobce kak perevediot Ja obcajus s ukrainsami mozet 5 let vot tak kak zdes pisu netu problem.
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24.06.2020 23:41 Відповісти
В Стамбуле 700 человек в день, вы о чем вообще. Риски на пределе при перелётах и.т.д
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24.06.2020 20:53 Відповісти
Аферопандемия и не более. И тем более какая разница ковидоистерикам 700 плюсиков в турции или 700 плюсиков в украине, что это мешает чем-то,? Или ты думаешь что при пересечинии границы увеличивается риск подхватить аферовирус?) Он разный в разных странах? 😆🤣
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24.06.2020 21:20 Відповісти
Саша в Германии на мясокомбинате 1700 из 7000, поставляли мясо в алди и лидл. Это тоже афера? Ich denke, du bist dunkkopf
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24.06.2020 21:37 Відповісти
На м'ясокомбінатах зовсім інший вірус, - коровавірус, а не коронавірус. )))
Там халяльний м'ясозавод для афромігрантів, і працюють одні афромігранти. На кошерних м'ясокомбінатах для німців, де переробляють свинину, коронного віруса немає.
Хто сумлєвається, - загугліть "Гельзенкірхен".
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24.06.2020 21:57 Відповісти
Нє, нігєри не хочу, шоб мене торкали, а от гаряча нєгрітьолка з цицюнчиками, - то нехай би й поторкала. )))

З 1 липня буде відновлено деякі авіарейси в Туреччину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 994
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24.06.2020 22:46 Відповісти
В Стамбулі 30 мільйонів населення. Чисто арифметично порахуйте шанси заразитися. Крім того їдуть на відпочинок в основному не в Стамбул.
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25.06.2020 10:54 Відповісти
А в Оман когда?
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24.06.2020 21:37 Відповісти
Да никто в эту турцию не полетит. Все поедут в Затоку и Кирилловку!
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24.06.2020 22:00 Відповісти
Іканешно летать будет МАУ,интерессы Бени пострадать не должны,Янелох этого не допустит.
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25.06.2020 10:53 Відповісти
 
 