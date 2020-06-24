З 1 липня буде відновлено деякі авіарейси в Туреччину, - Зеленський

З 1 липня буде відновлено деякі авіарейси між Україною і Туреччиною, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

"З 1 липня деякі авіарейси між Туреччиною й Україною буде відновлено. Згоден із Реджепом Таїпом Ердоганом, що це дасть поштовх для відновлення туристичної галузі. Дякуємо за гуманітарну допомогу. Ми поглиблюємо стратегічне партнерство між Україною і Туреччиною на всіх напрямках, що становлять спільний інтерес", - зазначається в повідомленні.

Ердоган зазначив, що Туреччина зробить все, щоб українські туристи почувалися комфортно і безпечно.

"Беручи до уваги традиційно високий рівень взаємодії та контактів між двома країнами, співрозмовники погодилися з необхідністю якнайшвидшого відновлення авіаційного сполучення в міру послаблення карантинних заходів. Лідери зазначили, що розглядають 1 липня як дату відновлення авіасполучення між Україною і Туреччиною", - повідомила пресслужба президента України.

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Глави держав обговорили ситуацію у світі навколо пандемії коронавірусу, а також заходи з подолання недуги і мінімізації його наслідків для суспільства й економік двох держав.

Ердоган також поцікавився станом здоров'я першої леді України, передав їй вітання і побажав якнайшвидшого одужання.

Зеленський подякував турецькому народу й особисто президентові Туреччини за надану Україні гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19.

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