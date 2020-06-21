Turkish Airlines відновить польоти в Україну з 1 липня

Turkish Airlines включила Київ, Львів та Одесу в оновлений графік польотів з 1 липня. Польоти в Харків, Херсон і Запоріжжя поки не плануються.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на avianews.com.

Авіакомпанія має намір літати зі Стамбула в Київ 10 разів на тиждень, в Одесу - сім разів на тиждень і Львів - п'ять разів на тиждень.

Зазначається, що на додаток до рейсів до Мінська будуть відновлені польоти в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Алмати, Нур-Султан, Ашхабад, Бішкек, Душанбе, Ташкент, Кишинів і Тбілісі.

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Крім цього, авіакомпанія значно розширює свою міжнародну мережу середньомагістральних і далекомагістральних напрямків у Америку, Європу, Азію та Африку, що збільшить можливості для стикувань через Стамбул.

Наразі Туреччина дозволяє в'їзд іноземцям у країну, однак на кордоні проводиться медичний контроль пасажирів з можливим тестуванням на коронавірус.

Пасажирам також слід враховувати можливість зміни нового графіка. Наприклад, початковий список міжнародних рейсів Turkish Airlines, опублікований 12 червня, змінювався кілька разів. З нього виключалися одні міста і додавалися інші.

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