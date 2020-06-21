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Turkish Airlines відновить польоти в Україну з 1 липня

Turkish Airlines відновить польоти в Україну з 1 липня

Turkish Airlines включила Київ, Львів та Одесу в оновлений графік польотів з 1 липня. Польоти в Харків, Херсон і Запоріжжя поки не плануються.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на avianews.com.

Авіакомпанія має намір літати зі Стамбула в Київ 10 разів на тиждень, в Одесу - сім разів на тиждень і Львів - п'ять разів на тиждень.

Зазначається, що на додаток до рейсів до Мінська будуть відновлені польоти в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Алмати, Нур-Султан, Ашхабад, Бішкек, Душанбе, Ташкент, Кишинів і Тбілісі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейси з Запоріжжя до Мінська скасовано до 16 липня, до Києва - до 24 жовтня, - Мотор Січ

Крім цього, авіакомпанія значно розширює свою міжнародну мережу середньомагістральних і далекомагістральних напрямків у Америку, Європу, Азію та Африку, що збільшить можливості для стикувань через Стамбул.

Наразі Туреччина дозволяє в'їзд іноземцям у країну, однак на кордоні проводиться медичний контроль пасажирів з можливим тестуванням на коронавірус.

Пасажирам також слід враховувати можливість зміни нового графіка. Наприклад, початковий список міжнародних рейсів Turkish Airlines, опублікований 12 червня, змінювався кілька разів. З нього виключалися одні міста і додавалися інші.

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а рассаживать будут через ряд или в шахматном порядке?
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21.06.2020 18:56 Відповісти
Валетом.
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21.06.2020 19:04 Відповісти
Знайома запитує, чи скоро полетять літаки в Ізраїль? ЇЇ друг вже пів-року не може залишити святу землю, вона й переживає, що він повернеться євреєм.
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21.06.2020 19:03 Відповісти
Заспокой її, буде обрізаний, нові почуття і всяке інше...))
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21.06.2020 19:15 Відповісти
Не скоро. Євреї не дурні щоб пускати зебілів до себе в країну.
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21.06.2020 19:31 Відповісти
Мася, ти дурне з народження, чи Порошенко на тебе так вплинув?
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21.06.2020 19:49 Відповісти
Пардоньте спросить перед посадкой тест будут делать? В Стамбуле 700 случаев в день, на всякий случай. Министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил 17 июня, что число ежедневно подтвержденных случаев заболевания в Стамбуле в среднем составило 653 за последний месяц. Тем не менее, отметил он, за последние три дня этот показатель вырос до 700 с 17 июня
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21.06.2020 20:18 Відповісти
А чого туркам боятися? У них у самих того коронавірусу по 1200+ нових випадків щодня виловлюють - вони всіх спраглих екстремального відпочинку до себе впускають...
Так їм швидше вдасться двохсоттисячний рубіж подолати.
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21.06.2020 21:28 Відповісти
 
 