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Turkish Airlines возобновит полеты в Украину с 1 июля

Turkish Airlines возобновит полеты в Украину с 1 июля

Turkish Airlines включила Киев, Львов и Одессу в обновленный график полетов с 1 июля. Полеты в Харьков, Херсон и Запорожье пока не планируются.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на avianews.com.

Авиакомпания намерена летать из Стамбула в Киев 10 раз в неделю, в Одессу - семь раз в неделю и Львов - пять раз в неделю.

Отмечается, что в дополнение к уже выполняемым рейсам в Минск будут возобновлены полеты в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Алматы, Нур-Султан, Ашхабад, Бишкек, Душанбе, Ташкент, Кишинев и Тбилиси.

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Помимо этого, авиакомпания значительно расширяет свою международную сеть среднемагистральных и дальнемагистральных направлений в Америку, Европу, Азию и Африку, что увеличит возможности для стыковок через Стамбул.

В настоящий момент Турция разрешает въезд иностранцев в страну, однако на границе проводится медицинский контроль пассажиров с возможным тестированием на коронавирус.

Пассажирам также следует учитывать возможность изменения нового графика. Например, первоначальный список международных рейсов Turkish Airlines, опубликованный 12 июня, менялся несколько раз. Из него исключались одни города и добавлялись другие.

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а рассаживать будут через ряд или в шахматном порядке?
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21.06.2020 18:56 Ответить
Валетом.
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21.06.2020 19:04 Ответить
Знайома запитує, чи скоро полетять літаки в Ізраїль? ЇЇ друг вже пів-року не може залишити святу землю, вона й переживає, що він повернеться євреєм.
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21.06.2020 19:03 Ответить
Заспокой її, буде обрізаний, нові почуття і всяке інше...))
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21.06.2020 19:15 Ответить
Не скоро. Євреї не дурні щоб пускати зебілів до себе в країну.
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21.06.2020 19:31 Ответить
Мася, ти дурне з народження, чи Порошенко на тебе так вплинув?
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21.06.2020 19:49 Ответить
Пардоньте спросить перед посадкой тест будут делать? В Стамбуле 700 случаев в день, на всякий случай. Министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил 17 июня, что число ежедневно подтвержденных случаев заболевания в Стамбуле в среднем составило 653 за последний месяц. Тем не менее, отметил он, за последние три дня этот показатель вырос до 700 с 17 июня
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21.06.2020 20:18 Ответить
А чого туркам боятися? У них у самих того коронавірусу по 1200+ нових випадків щодня виловлюють - вони всіх спраглих екстремального відпочинку до себе впускають...
Так їм швидше вдасться двохсоттисячний рубіж подолати.
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21.06.2020 21:28 Ответить
 
 