МАУ приостановила продажу билетов на большинство международных рейсов

"Международные авиалинии Украины" закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года. Это пришлось сделать, так как многие страны не подтверждают свободное пересечение границы гражданами Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МАУ.

В компании заявили, что что большинство государств мира не подтверждают возможность свободного пересечения границы для граждан Украины. Кроме того, многие страны устанавливают для прибывших ограничения в виде самоизоляции или тестирования на COVID-19.

"При таких условиях трафик обеспечивается теми категориями путешественников, у которых есть трудовые визы или другие документы, предусматривающие право постоянного пребывания в странах назначения (вид на жительство и т.д.)", – отметил авиаперевозчик.

Читайте на Цензор.НЕТ: Wizz Air возобновил перелеты из Киева в 6 стран

В июне МАУ продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы. Компания планирует осуществить рейсы по таким направлениям:

18 июня: Лондон (Хитроу) – Киев (эвакуационный);

19 июня: Киев – Херсон, Киев – Одесса;

20 июня: Киев – Бангкок;

21 июня: Бангкок – Киев (эвакуационный), Херсон – Киев, Одесса – Киев, Киев – Стамбул – Киев;

22 июня: Киев – Нью-Йорк – Киев (эвакуационный);

23 июня: Киев – Амстердам – Киев;

24 июня: Киев – Майами, Киев – Париж;

25 июня: Майами – Киев (эвакуационный);

26 июня: Киев – Стамбул – Киев, Киев – Афины – Киев, Киев – Одесса, Киев – Львов, Киев – Херсон;

28 июня: Киев – Стамбул – Киев, Дубай – Киев;

29 июня: Киев – Тель-Авив – Киев, Херсон – Киев, Одесса – Киев, Львов – Киев;

30 июня: Киев – Амстердам – Киев.

Также на Цензор.НЕТ: Ряд авиакомпаний из-за пандемии коронавируса запрещают алкоголь в самолетах, Ryanair оставляет

В компании добавили, что решающим фактором при дальнейшем планировании рейсов МАУ будет экономическая целесообразность запуска каждого отдельного направления. Первоначально авиакомпания будет ориентироваться на открытие рейсов и направлений с мощным туристическим и экономическим потенциалом.