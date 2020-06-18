МАУ призупинила продаж квитків на більшість міжнародних рейсів

"Міжнародні авіалінії України" закрили продаж авіаквитків на більшість міжнародних напрямків до 1 серпня 2020 року. Це довелося зробити, оскільки багато країн не підтверджують вільний перетин кордону громадянами України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МАУ.

У компанії заявили, що більшість держав світу не підтверджують можливість вільного перетину кордону для громадян України. Крім того, багато країн встановлюють для прибулих обмеження у вигляді самоізоляції або тестування на COVID-19.

"За таких умов трафік забезпечується тими категоріями подорожуючих, які мають трудові візи або інші документи, які передбачають право постійного перебування у країнах призначення (посвідка на проживання тощо)", - зазначив авіаперевізник.

У червні МАУ продовжить виконувати евакуаційні рейси та окремі рейси з регулярної програми. Компанія планує здійснити рейси за такими напрямками:

18 червня: Лондон (Хітроу) – Київ (евакуаційний)

19 червня: Київ – Херсон, Київ - Одеса

20 червня: Київ – Бангкок

21 червня: Бангкок – Київ (евакуаційний), Херсон – Київ, Одеса – Київ, Київ – Стамбул - Київ

22 червня: Київ – Нью Йорк - Київ (евакуаційний)

23 червня: Київ – Амстердам - Київ

24 червня: Київ – Майамі, Київ – Париж

25 червня: Майамі – Київ (евакуаційний),

26 червня: Київ – Стамбул – Київ, Київ – Афіни – Київ , Київ – Одеса, Київ – Львів, Київ - Херсон

28 червня: Київ – Стамбул – Київ, Дубай – Київ

29 червня: Київ – Тель-Авів – Київ, Херсон – Київ, Одеса – Київ, Львів – Київ

30 червня: Київ – Амстердам – Київ

У компанії додали, що вирішальним чинником при подальшому плануванні рейсів МАУ буде економічна доцільність запуску кожного окремого напрямку. Першочергово авіакомпанія орієнтуватиметься на відкриття рейсів та напрямків з потужним туристичним та економічним потенціалом.

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