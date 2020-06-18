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МАУ призупинила продаж квитків на більшість міжнародних рейсів

МАУ призупинила продаж квитків на більшість міжнародних рейсів

"Міжнародні авіалінії України" закрили продаж авіаквитків на більшість міжнародних напрямків до 1 серпня 2020 року. Це довелося зробити, оскільки багато країн не підтверджують вільний перетин кордону громадянами України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МАУ.

У компанії заявили, що більшість держав світу не підтверджують можливість вільного перетину кордону для громадян України. Крім того, багато країн встановлюють для прибулих обмеження у вигляді самоізоляції або тестування на COVID-19.

"За таких умов трафік забезпечується тими категоріями подорожуючих, які мають трудові візи або інші документи, які передбачають право постійного перебування у країнах призначення (посвідка на проживання тощо)", - зазначив авіаперевізник.

У червні МАУ продовжить виконувати евакуаційні рейси та окремі рейси з регулярної програми. Компанія планує здійснити рейси за такими напрямками:

  • 18 червня: Лондон (Хітроу) – Київ (евакуаційний)
  • 19 червня: Київ – Херсон, Київ - Одеса
  • 20 червня: Київ – Бангкок
  • 21 червня: Бангкок – Київ (евакуаційний), Херсон – Київ, Одеса – Київ, Київ – Стамбул - Київ
  • 22 червня: Київ – Нью Йорк - Київ (евакуаційний)
  • 23 червня: Київ – Амстердам - Київ
  • 24 червня: Київ – Майамі, Київ – Париж
  • 25 червня: Майамі – Київ (евакуаційний),
  • 26 червня: Київ – Стамбул – Київ, Київ – Афіни – Київ , Київ – Одеса, Київ – Львів, Київ - Херсон
  • 28 червня: Київ – Стамбул – Київ, Дубай – Київ
  • 29 червня: Київ – Тель-Авів – Київ, Херсон – Київ, Одеса – Київ, Львів – Київ
  • 30 червня: Київ – Амстердам – Київ

У компанії додали, що вирішальним чинником при подальшому плануванні рейсів МАУ буде економічна доцільність запуску кожного окремого напрямку. Першочергово авіакомпанія орієнтуватиметься на відкриття рейсів та напрямків з потужним туристичним та економічним потенціалом.

Дивіться також: У МАУ припустили, що закриють продаж квитків до 1 серпня. ВIДЕО
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самолеты могут понадобиться
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18.06.2020 16:27 Відповісти
МАУ пусть вернет деньги десяткам тысяч клиентов за несовершенные рейсы во время карантина. Вовзращают лишь сбор аэропортовый, а это 200-300 гривень при стоимости билета 3000-4500 грн и выше.
У этой компании никогда не было и не будет ни совести, ни репутации.
Ни будущего.
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18.06.2020 16:33 Відповісти
Готовимся к банкротству и возложению на бюджет долгов этой недокомпании
Бене - не впервой.
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18.06.2020 16:44 Відповісти
WizzAir
с 17 июня Афины (Греция), Биллунд и Копенгаген (Дания), Таллинн (Эстония), Берлин Шонефельд, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Мемминген, Бремен, Нюрнберг (Германия), Будапешт (Венгрия) и Лондон Лутон (Великобритания).
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18.06.2020 19:04 Відповісти
 
 