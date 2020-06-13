У МАУ припустили, що закриють продаж квитків до 1 серпня. ВIДЕО
Через збільшення кількості випадків захворювання на коронавірус у "Міжнародних авіалініях України" роздумують щодо закриття продажу квитків на всі рейси до 1 серпня.
Про це на пресконференції повідомив президент МАУ Євген Дихне, передає Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що авіакомпанія закривала продаж квитків до 1 липня, розуміючи, що до того часу нічого не відбудеться в авіації.
"Зараз ми, напевно, закриємо всі продажі до, найімовірніше, 1 серпня. Для того, щоб дати можливість призначати лише ті рейси, щодо яких пасажирові буде зрозуміло, що ми будемо виконувати. А визначати ці рейси будемо, виходячи з можливостей туристів подорожувати", - зазначив президент МАУ.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували рекордну кількість нових випадків - 753. Загалом в Україні коронавірус виявили у 30 507 осіб, із них 13 976 пацієнтів одужали, а 880 померли від ускладнень.
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Я, например, не понимаю, чем для меня лучше остаться в Украине, густо населенной дегенератами, не соблюдающими элементарные эпидемические меры предосторожности, лучше, чем на 2 недели уехать отдыхать в цивилизованную страну.
Объясни. Может я пойму.
И, если ты не хочешь сутки добираться перекладными с пересадками и тебе не все равно, куда именно лететь, то выбор у нас не велик.
они сейчас взвинтили цены в несколько раз, и никакие инстанции их не штрафуют и не привлекают.. потому, что в Украине бардак и - у власти слуги олигархов..