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У МАУ припустили, що закриють продаж квитків до 1 серпня. ВIДЕО

Через збільшення кількості випадків захворювання на коронавірус у "Міжнародних авіалініях України" роздумують щодо закриття продажу квитків на всі рейси до 1 серпня.

Про це на пресконференції повідомив президент МАУ Євген Дихне, передає Цензор.НЕТ.

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Він нагадав, що авіакомпанія закривала продаж квитків до 1 липня, розуміючи, що до того часу нічого не відбудеться в авіації.

"Зараз ми, напевно, закриємо всі продажі до, найімовірніше, 1 серпня. Для того, щоб дати можливість призначати лише ті рейси, щодо яких пасажирові буде зрозуміло, що ми будемо виконувати. А визначати ці рейси будемо, виходячи з можливостей туристів подорожувати", - зазначив президент МАУ.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували рекордну кількість нових випадків - 753. Загалом в Україні коронавірус виявили у 30 507 осіб, із них 13 976 пацієнтів одужали, а 880 померли від ускладнень.

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Автор: 

карантин (18172) МАУ (823) авіасполучення (3073) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
С их условиями - пусть закрываются навсегда. МАУ больше не летаем.
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13.06.2020 23:31
+9
Ну и хорошо. Летать этой дерьмокомпанией по конским ценам нет ни какого желания
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13.06.2020 23:27
+8
Мау бреше. Переносить продаж не чеиез збільшення випадків. А чеиед те , що люди не купують їхні квитки. Бєня, не бреши.
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14.06.2020 00:24
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Ну и хорошо. Летать этой дерьмокомпанией по конским ценам нет ни какого желания
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13.06.2020 23:27 Відповісти
Тепер усі зрозуміли, що ризиковано відпочивати у цьому році.
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13.06.2020 23:30 Відповісти
Не все.
Я, например, не понимаю, чем для меня лучше остаться в Украине, густо населенной дегенератами, не соблюдающими элементарные эпидемические меры предосторожности, лучше, чем на 2 недели уехать отдыхать в цивилизованную страну.

Объясни. Может я пойму.
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14.06.2020 03:06 Відповісти
Я особисто можу тільки підтримати. Нажаль, до громадян нам ще дуже далеко. Стадо баранів у кращому випадку.
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14.06.2020 10:15 Відповісти
Ну так уехав ты хочешь шоб там стало на одного дегенерата больше или у нас меньше? Вчом твой великорозумный цимус?
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14.06.2020 10:16 Відповісти
С их условиями - пусть закрываются навсегда. МАУ больше не летаем.
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13.06.2020 23:31 Відповісти
Полетите Розой Ветров. Те же 0 0 только в профиль
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14.06.2020 00:48 Відповісти
В МАУ допустили, что закроют продажи билетов до 1 августа - Цензор.НЕТ 4392
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13.06.2020 23:34 Відповісти
МАУ пролетить над Парижем.
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13.06.2020 23:40 Відповісти
Над Парижем может быть. Но есть масса других мест, куда из Украины летают только они.

И, если ты не хочешь сутки добираться перекладными с пересадками и тебе не все равно, куда именно лететь, то выбор у нас не велик.
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14.06.2020 03:09 Відповісти
Мау бреше. Переносить продаж не чеиез збільшення випадків. А чеиед те , що люди не купують їхні квитки. Бєня, не бреши.
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14.06.2020 00:24 Відповісти
зеленский со своими подельниками так ограбил народ, что кроме гастербайтеров и мажорных чартеров сейчас никто не летает. поэтому неудивительно что мау взападло ганять полупустые самолеты с нищесбродами на борту.
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14.06.2020 07:29 Відповісти
монополия этой коломойского отстоя - причина похого качества, дороговизны и беспредела с перелетами..
они сейчас взвинтили цены в несколько раз, и никакие инстанции их не штрафуют и не привлекают.. потому, что в Украине бардак и - у власти слуги олигархов..
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14.06.2020 11:20 Відповісти
 
 