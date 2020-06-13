У МАУ припустили, що закриють продаж квитків до 1 серпня. ВIДЕО

Через збільшення кількості випадків захворювання на коронавірус у "Міжнародних авіалініях України" роздумують щодо закриття продажу квитків на всі рейси до 1 серпня.

Про це на пресконференції повідомив президент МАУ Євген Дихне, передає Цензор.НЕТ.

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Він нагадав, що авіакомпанія закривала продаж квитків до 1 липня, розуміючи, що до того часу нічого не відбудеться в авіації.

"Зараз ми, напевно, закриємо всі продажі до, найімовірніше, 1 серпня. Для того, щоб дати можливість призначати лише ті рейси, щодо яких пасажирові буде зрозуміло, що ми будемо виконувати. А визначати ці рейси будемо, виходячи з можливостей туристів подорожувати", - зазначив президент МАУ.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували рекордну кількість нових випадків - 753. Загалом в Україні коронавірус виявили у 30 507 осіб, із них 13 976 пацієнтів одужали, а 880 померли від ускладнень.

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