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У МАУ озвучили нові правила для пасажирів. ВIДЕО

Маски, дотримання дистанції в півтора метра, онлайн-реєстрація та безконтактна оплата стануть обов'язковими вимогами для пасажирів після відновлення авіасполучення.

Нові правила оприлюднено на сайті "Міжнародних авіаліній України", інформує Цензор.НЕТ. Вони будуть обов'язковими для дотримання після відновлення польотів 15 червня.

У термінали тепер пускатимуть тільки пасажирів, особам, які проводжають, доведеться залишитися на вулиці. На вході в термінал проводитимуть температурний скринінг.

Усередині аеропорту і на борту пасажири зобов'язані носити маски та змінювати їх кожні кілька годин.

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Реєстрацію на рейс рекомендують здійснювати онлайн, а багаж реєструвати самостійно за допомогою спеціальних кіосків.

За товари і послуги як у будівлі аеропорту, так і на борту можна буде розрахуватися тільки банківською картою, готівку приймати не будуть.

Їжу на борту подаватимуть у закритій індивідуальній упаковці. Журналів та іншої друкованої продукції на борту літака не буде.

Під час польоту пасажирам рекомендують не переміщатися без потреби салоном і не юрбитися біля туалетів.

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З 15 червня МАУ планує здійснювати рейси з Києва до Львова, Одеси, Дніпра і Харкова з частотою чотири рази на тиждень по понеділках, середах, п'ятницях і неділях. Рейси з Києва до Херсона та Івано-Франківська мають початися з 19 червня і будуть виконуватися по п'ятницях і неділях.

Автор: 

карантин (18172) МАУ (823) авіасполучення (3071) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Знижки у коломойського? Шуткуєте
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12.06.2020 18:25
+4
А ещё пассажиры МАУ должны при себе иметь иконку с ликом Каломойского
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12.06.2020 17:51
+2
обратите внимание:
все "быстро, сама, сама, сама !"
экономят на персонале,

а скидок цены за самообслуживание нет
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12.06.2020 17:50
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обратите внимание:
все "быстро, сама, сама, сама !"
экономят на персонале,

а скидок цены за самообслуживание нет
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12.06.2020 17:50 Відповісти
Знижки у коломойського? Шуткуєте
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12.06.2020 18:25 Відповісти
А ещё пассажиры МАУ должны при себе иметь иконку с ликом Каломойского
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12.06.2020 17:51 Відповісти
Угу..А пилоты-ладанку с пучком лобковых волос Игорьвалерьича.
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12.06.2020 18:42 Відповісти
Якась фігня.
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12.06.2020 17:53 Відповісти
1.5 м димтанція в салоні літака це як !? 10-20 пасажирів на літак ?
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13.06.2020 08:30 Відповісти
Подивимось, як пасажири один за одним почнуть свідомість втрачати.
1.У літаку підтримується тиск повітря, як на висоті 3,5 км.
2.Наявність маски забезпечує вдихання відсотків 20, а то й 30, того повітря, що видихається.
3.Психологічний фактор.
Долетять тільки треновані.
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13.06.2020 09:00 Відповісти
На борту перевозить в отдельных изолированных ящиках, так будет надежнее.
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12.06.2020 18:22 Відповісти
А намордники будут строгиезамком и сигнализацией, ключи в багажном отделении, от "греха" подальше), кормить и давать пить не будут в полете и почему без градусника в жопе (непорядок)!?

ПОЛНАЯ ПРОФАНАЦИЯ И ДЕБИЛИЗМ и как на такое вообще "подписываются" взролые люди (на комедию и балаган, не имеющий ничего общего с мерами по предотврашению пандемии, и надо ли вообще принимать меры - это серьезный вопрос их эффективности)!?
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12.06.2020 19:26 Відповісти
Ха, и если "не толпиться возле туалетов", то наверное есть сервис онлайн бронирования очереди!?
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12.06.2020 19:30 Відповісти
Да, и будет ли регламент на "пи-пи" 3 минуты, а на "ка-ка" 10 минут, что делать со "злостными" его нарушитеоями!?
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12.06.2020 19:36 Відповісти
как будет выглядить (порядок) система приорететов (кому "очень-очень" надо, а кто может еще "потерпеть"), как исправлять "конфузы" (тех до не смог дождаться свой очереди и обделался)!?
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12.06.2020 19:42 Відповісти
а если несвежая партия бутербродов попадет на борт, что вполне вероятно при том бардаке и безответственности, который царит в стране во всем, вы представляете масштабы проблемы (моральный иматериальный ущерб)!?
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12.06.2020 19:51 Відповісти
після кожного відвідування туалету -дезинфекція..
кому "приспічить" -від Мау індивідуальний "нічний горщик з логотипом"..
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13.06.2020 08:32 Відповісти
ну, тогда памперс с ехидной усмешкой коломойского (портретом) был бы более актуален!
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13.06.2020 09:07 Відповісти
Что значит онлайн регистрация на авиарейс? Как это осуществлять?
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12.06.2020 20:09 Відповісти
Это значит, что человек самостоятельно регистрируется на рейс на сайте авиакомпании, у которой был куплен билет через интернет. Регистрация онлайн начинается за 48 часов до осуществления полета (это в МАУ, за другие авиакомпании не скажу) При регистрации вы получаете посадочный талон с указанием вашего места. Вся регистрация сохраняется на е-mail пассажира. При прохождении контроля в аэропорту открываете в телефоне свой посадочный и все. Вся процедура.
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13.06.2020 01:57 Відповісти
Спасибо за разъяснения. Больше МАУ не летаем.
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12.06.2020 20:13 Відповісти
МАУ уже очень давно не летаем !

"Зачем платить больше ?", чем у райнэйра ? 😂
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12.06.2020 22:08 Відповісти
 
 