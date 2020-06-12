У МАУ озвучили нові правила для пасажирів. ВIДЕО
Маски, дотримання дистанції в півтора метра, онлайн-реєстрація та безконтактна оплата стануть обов'язковими вимогами для пасажирів після відновлення авіасполучення.
Нові правила оприлюднено на сайті "Міжнародних авіаліній України", інформує Цензор.НЕТ. Вони будуть обов'язковими для дотримання після відновлення польотів 15 червня.
У термінали тепер пускатимуть тільки пасажирів, особам, які проводжають, доведеться залишитися на вулиці. На вході в термінал проводитимуть температурний скринінг.
Усередині аеропорту і на борту пасажири зобов'язані носити маски та змінювати їх кожні кілька годин.
Реєстрацію на рейс рекомендують здійснювати онлайн, а багаж реєструвати самостійно за допомогою спеціальних кіосків.
За товари і послуги як у будівлі аеропорту, так і на борту можна буде розрахуватися тільки банківською картою, готівку приймати не будуть.
Їжу на борту подаватимуть у закритій індивідуальній упаковці. Журналів та іншої друкованої продукції на борту літака не буде.
Під час польоту пасажирам рекомендують не переміщатися без потреби салоном і не юрбитися біля туалетів.
З 15 червня МАУ планує здійснювати рейси з Києва до Львова, Одеси, Дніпра і Харкова з частотою чотири рази на тиждень по понеділках, середах, п'ятницях і неділях. Рейси з Києва до Херсона та Івано-Франківська мають початися з 19 червня і будуть виконуватися по п'ятницях і неділях.
Будь ласка, зачекайте...
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все "быстро, сама, сама, сама !"
экономят на персонале,
а скидок цены за самообслуживание нет
1.У літаку підтримується тиск повітря, як на висоті 3,5 км.
2.Наявність маски забезпечує вдихання відсотків 20, а то й 30, того повітря, що видихається.
3.Психологічний фактор.
Долетять тільки треновані.
ПОЛНАЯ ПРОФАНАЦИЯ И ДЕБИЛИЗМ и как на такое вообще "подписываются" взролые люди (на комедию и балаган, не имеющий ничего общего с мерами по предотврашению пандемии, и надо ли вообще принимать меры - это серьезный вопрос их эффективности)!?
кому "приспічить" -від Мау індивідуальний "нічний горщик з логотипом"..
"Зачем платить больше ?", чем у райнэйра ? 😂