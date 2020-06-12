У МАУ озвучили нові правила для пасажирів. ВIДЕО

Маски, дотримання дистанції в півтора метра, онлайн-реєстрація та безконтактна оплата стануть обов'язковими вимогами для пасажирів після відновлення авіасполучення.

Нові правила оприлюднено на сайті "Міжнародних авіаліній України", інформує Цензор.НЕТ. Вони будуть обов'язковими для дотримання після відновлення польотів 15 червня.

У термінали тепер пускатимуть тільки пасажирів, особам, які проводжають, доведеться залишитися на вулиці. На вході в термінал проводитимуть температурний скринінг.

Усередині аеропорту і на борту пасажири зобов'язані носити маски та змінювати їх кожні кілька годин.

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Реєстрацію на рейс рекомендують здійснювати онлайн, а багаж реєструвати самостійно за допомогою спеціальних кіосків.

За товари і послуги як у будівлі аеропорту, так і на борту можна буде розрахуватися тільки банківською картою, готівку приймати не будуть.

Їжу на борту подаватимуть у закритій індивідуальній упаковці. Журналів та іншої друкованої продукції на борту літака не буде.

Під час польоту пасажирам рекомендують не переміщатися без потреби салоном і не юрбитися біля туалетів.

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З 15 червня МАУ планує здійснювати рейси з Києва до Львова, Одеси, Дніпра і Харкова з частотою чотири рази на тиждень по понеділках, середах, п'ятницях і неділях. Рейси з Києва до Херсона та Івано-Франківська мають початися з 19 червня і будуть виконуватися по п'ятницях і неділях.