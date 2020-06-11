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Ryanair з 1 липня відновлює понад 20 регулярних рейсів з України

Ryanair з 1 липня відновлює понад 20 регулярних рейсів з України

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про відновлення з 1 липня понад 20 маршрутів в/з України в межах літнього розкладу компанії на 2020 рік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це з посиланням на пресслужбу компанії інформує "Інтерфакс-Україна".

Так, деякі вибрані маршрути будуть вже доступні з останнього тижня червня.

"Ми пишаємося тим, що обслуговуємо чотири аеропорти в Україні, ми з нетерпінням чекаємо возз'єднання друзів і сімей і залучення тисяч туристів, що допоможе підвищити економіку регіону та захистити тисячі робочих місць. Це також можливість клієнтам, у яких були скасовані весняні рейси через обмеження на поїздки у зв'язку з коронавірусом і які хочуть викупити свої ваучери Ryanair", - цитується в повідомленні менеджер із продажу та маркетингу в Центральній і Східній Європі та на Балканах Ryanair Ольга Павлонка.

Раніше Ryanair повідомляла про плани з 1 липня відновити 40% всіх своїх рейсів, що покриє приблизно 90% тієї маршрутної мережі, яка діяла до кризи, викликаної пандемією коронавірусу.

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Топ коментарі
+7
Увезите куда-нибудь Зе-каманду!
Оплачу этот рейс по тройному тарифу!
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11.06.2020 13:31
+2
Погнали)))
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11.06.2020 13:29
+2
Европа щас вычухивается. Украина, Беларусь и кацапстан - главные очаги вируса на континенте. Так шо боятться не надо, это украинцев пусть все боятся
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11.06.2020 13:32
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Погнали)))
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11.06.2020 13:29 Відповісти
Чи надовго! До першого вносу коронавіруса!
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11.06.2020 13:31 Відповісти
Европа щас вычухивается. Украина, Беларусь и кацапстан - главные очаги вируса на континенте. Так шо боятться не надо, это украинцев пусть все боятся
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11.06.2020 13:32 Відповісти
В Білорусь та рф Ryanair не літає. В Нідерландах (під чиім прапором вви пишите) соромно таке не знати
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11.06.2020 14:05 Відповісти
Я не летаю ни в рф ни в Беларусь, поэтому понятия не имею что туда летает а что нет . Точно знаю, что в НЛ из Украины на Райанах не долететь.
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11.06.2020 14:11 Відповісти
Увезите куда-нибудь Зе-каманду!
Оплачу этот рейс по тройному тарифу!
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11.06.2020 13:31 Відповісти
Все в один рейс не влезут.
Если шо, я готов доплатить ))
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11.06.2020 13:33 Відповісти
Мудрий нарід обере таких самих, якщо не гірших.
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11.06.2020 13:34 Відповісти
точно не русскоязычного сивочолого))
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11.06.2020 14:24 Відповісти
для зекоманды нужен чартер Аэрофлота..
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11.06.2020 13:48 Відповісти
Объявить объявила, но как там насчёт границ?
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11.06.2020 13:31 Відповісти
На счет границ пока не очень. Из того, куда раньше летал райнэйр, по-моему только Кипр открывает границы. Хотя, будем посмотреть. Еще три недели впереди.
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11.06.2020 13:36 Відповісти
Ну просто смысл покупать билеты если есть большая вероятность что никуда не полетишь? И никто бабло не вернёт, бо это не вина перевозчика...
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11.06.2020 13:39 Відповісти
Спочатку ЗЕ звозив сюди вірус, тепер розвеземо по всьому світу.
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11.06.2020 13:33 Відповісти
Ща , кааак ломанут....)))
Хай щастить!!
😁
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11.06.2020 13:35 Відповісти
У лютому купив два квитка до Португаліі на серпень і всьо... прпали ці квитки бо хтів повернути бабло відмовитись від поіздки але в Ryanair гроші не вертають , мона тільк поміняти рейс курва..
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11.06.2020 13:37 Відповісти
до серпня ще може вiдкриють. тим бiльше що Португалiя одна зелена на всю Европу (окрiм Данii, яка нiкого не пуска до себе)
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11.06.2020 13:41 Відповісти
Та весною ще зняв бронь з готеля через ту курва холеру, казали ж що це мінімум на рік маски карантіни, тай купили дачу ( коли ціни вже підскочили , бо багато піплз кинулися купувати дачи) . називається - не мала баба клопоту ..
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11.06.2020 14:03 Відповісти
Зате ситий та живий.
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11.06.2020 14:40 Відповісти
Теж вірно
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11.06.2020 14:45 Відповісти
Igor, а ви з Німеччини летітимите чи з України? Просто з України в Португаліб Райнейр не має прямих рейсів. А з Німеччини в Португаліб проблем взагалі нема - португальці відкрили свої кордони для прибуваючих з країн ЄС.
Португалія, до речі, одна з найбільш благополучних країн по поширенню COVID
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11.06.2020 14:02 Відповісти
Так ,квитки в мене з Берліна , але вже не полетимо , так що можу подарувати вам )
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11.06.2020 14:06 Відповісти
Що там з обсервацвєю по прибуттю в Європу та поверненню в України?
На День взяв квитки в Вільнюс (ще давно) тепер ось думаю, летіти чи ні?
Ryanair у питаннях поверненні коштів найбільш проблемний порівняно з іншими авіакомпаніями (WizzAir, МАУ, Vueling)
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11.06.2020 13:59 Відповісти
 
 