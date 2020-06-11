Ryanair з 1 липня відновлює понад 20 регулярних рейсів з України

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про відновлення з 1 липня понад 20 маршрутів в/з України в межах літнього розкладу компанії на 2020 рік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це з посиланням на пресслужбу компанії інформує "Інтерфакс-Україна".

Так, деякі вибрані маршрути будуть вже доступні з останнього тижня червня.

"Ми пишаємося тим, що обслуговуємо чотири аеропорти в Україні, ми з нетерпінням чекаємо возз'єднання друзів і сімей і залучення тисяч туристів, що допоможе підвищити економіку регіону та захистити тисячі робочих місць. Це також можливість клієнтам, у яких були скасовані весняні рейси через обмеження на поїздки у зв'язку з коронавірусом і які хочуть викупити свої ваучери Ryanair", - цитується в повідомленні менеджер із продажу та маркетингу в Центральній і Східній Європі та на Балканах Ryanair Ольга Павлонка.

Раніше Ryanair повідомляла про плани з 1 липня відновити 40% всіх своїх рейсів, що покриє приблизно 90% тієї маршрутної мережі, яка діяла до кризи, викликаної пандемією коронавірусу.

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