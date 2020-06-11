РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4063 посетителя онлайн
Новости
6 641 23
туризм (1506) авиасообщение (793) Ryanair (132)

Ryanair с 1 июля возобновляет более 20 регулярных рейсов из Украины

Ryanair с 1 июля возобновляет более 20 регулярных рейсов из Украины

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о возобновлении с 1 июля более 20 маршрутов в/из Украины в рамках летнего расписания компании на 2020 год.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на пресс-службу компании информирует "Интерфакс-Украина".

Так, некоторые избранные маршруты будут уже доступны с последней недели июня.

"Мы гордимся тем, что обслуживаем четыре аэропорта в Украине, мы с нетерпением ждем воссоединения друзей и семей и привлечения тысяч туристов, что поможет повысить экономику региона и защитить тысячи рабочих мест. Это также возможность клиентам, у которых были отменены весенние рейсы из-за ограничений на поездки в связи с коронавирусом и которые хотят выкупить свои ваучеры Ryanair", - цитируется в сообщении менеджер по продажам и маркетингу в Центральной и Восточной Европе и на Балканах Ryanair Ольга Павлонка.

Ранее Ryanair сообщала о планах с 1 июля возобновить 40% всех своих рейсов, что покроет примерно 90% той маршрутной сети, которая действовала до кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Читайте также: Новые правила для аэропортов: мобильная регистрация, бесконтактная посадка и никаких очередей
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Увезите куда-нибудь Зе-каманду!
Оплачу этот рейс по тройному тарифу!
показать весь комментарий
11.06.2020 13:31
+2
Погнали)))
показать весь комментарий
11.06.2020 13:29
+2
Европа щас вычухивается. Украина, Беларусь и кацапстан - главные очаги вируса на континенте. Так шо боятться не надо, это украинцев пусть все боятся
показать весь комментарий
11.06.2020 13:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Погнали)))
показать весь комментарий
11.06.2020 13:29 Ответить
Чи надовго! До першого вносу коронавіруса!
показать весь комментарий
11.06.2020 13:31 Ответить
Европа щас вычухивается. Украина, Беларусь и кацапстан - главные очаги вируса на континенте. Так шо боятться не надо, это украинцев пусть все боятся
показать весь комментарий
11.06.2020 13:32 Ответить
В Білорусь та рф Ryanair не літає. В Нідерландах (під чиім прапором вви пишите) соромно таке не знати
показать весь комментарий
11.06.2020 14:05 Ответить
Я не летаю ни в рф ни в Беларусь, поэтому понятия не имею что туда летает а что нет . Точно знаю, что в НЛ из Украины на Райанах не долететь.
показать весь комментарий
11.06.2020 14:11 Ответить
Увезите куда-нибудь Зе-каманду!
Оплачу этот рейс по тройному тарифу!
показать весь комментарий
11.06.2020 13:31 Ответить
Все в один рейс не влезут.
Если шо, я готов доплатить ))
показать весь комментарий
11.06.2020 13:33 Ответить
Мудрий нарід обере таких самих, якщо не гірших.
показать весь комментарий
11.06.2020 13:34 Ответить
точно не русскоязычного сивочолого))
показать весь комментарий
11.06.2020 14:24 Ответить
для зекоманды нужен чартер Аэрофлота..
показать весь комментарий
11.06.2020 13:48 Ответить
Объявить объявила, но как там насчёт границ?
показать весь комментарий
11.06.2020 13:31 Ответить
На счет границ пока не очень. Из того, куда раньше летал райнэйр, по-моему только Кипр открывает границы. Хотя, будем посмотреть. Еще три недели впереди.
показать весь комментарий
11.06.2020 13:36 Ответить
Ну просто смысл покупать билеты если есть большая вероятность что никуда не полетишь? И никто бабло не вернёт, бо это не вина перевозчика...
показать весь комментарий
11.06.2020 13:39 Ответить
Спочатку ЗЕ звозив сюди вірус, тепер розвеземо по всьому світу.
показать весь комментарий
11.06.2020 13:33 Ответить
Ща , кааак ломанут....)))
Хай щастить!!
😁
показать весь комментарий
11.06.2020 13:35 Ответить
У лютому купив два квитка до Португаліі на серпень і всьо... прпали ці квитки бо хтів повернути бабло відмовитись від поіздки але в Ryanair гроші не вертають , мона тільк поміняти рейс курва..
показать весь комментарий
11.06.2020 13:37 Ответить
до серпня ще може вiдкриють. тим бiльше що Португалiя одна зелена на всю Европу (окрiм Данii, яка нiкого не пуска до себе)
показать весь комментарий
11.06.2020 13:41 Ответить
Та весною ще зняв бронь з готеля через ту курва холеру, казали ж що це мінімум на рік маски карантіни, тай купили дачу ( коли ціни вже підскочили , бо багато піплз кинулися купувати дачи) . називається - не мала баба клопоту ..
показать весь комментарий
11.06.2020 14:03 Ответить
Зате ситий та живий.
показать весь комментарий
11.06.2020 14:40 Ответить
Теж вірно
показать весь комментарий
11.06.2020 14:45 Ответить
Igor, а ви з Німеччини летітимите чи з України? Просто з України в Португаліб Райнейр не має прямих рейсів. А з Німеччини в Португаліб проблем взагалі нема - португальці відкрили свої кордони для прибуваючих з країн ЄС.
Португалія, до речі, одна з найбільш благополучних країн по поширенню COVID
показать весь комментарий
11.06.2020 14:02 Ответить
Так ,квитки в мене з Берліна , але вже не полетимо , так що можу подарувати вам )
показать весь комментарий
11.06.2020 14:06 Ответить
Що там з обсервацвєю по прибуттю в Європу та поверненню в України?
На День взяв квитки в Вільнюс (ще давно) тепер ось думаю, летіти чи ні?
Ryanair у питаннях поверненні коштів найбільш проблемний порівняно з іншими авіакомпаніями (WizzAir, МАУ, Vueling)
показать весь комментарий
11.06.2020 13:59 Ответить
 
 