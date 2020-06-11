Ryanair с 1 июля возобновляет более 20 регулярных рейсов из Украины
Ирландский лоукостер Ryanair объявил о возобновлении с 1 июля более 20 маршрутов в/из Украины в рамках летнего расписания компании на 2020 год.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на пресс-службу компании информирует "Интерфакс-Украина".
Так, некоторые избранные маршруты будут уже доступны с последней недели июня.
"Мы гордимся тем, что обслуживаем четыре аэропорта в Украине, мы с нетерпением ждем воссоединения друзей и семей и привлечения тысяч туристов, что поможет повысить экономику региона и защитить тысячи рабочих мест. Это также возможность клиентам, у которых были отменены весенние рейсы из-за ограничений на поездки в связи с коронавирусом и которые хотят выкупить свои ваучеры Ryanair", - цитируется в сообщении менеджер по продажам и маркетингу в Центральной и Восточной Европе и на Балканах Ryanair Ольга Павлонка.
Ранее Ryanair сообщала о планах с 1 июля возобновить 40% всех своих рейсов, что покроет примерно 90% той маршрутной сети, которая действовала до кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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Оплачу этот рейс по тройному тарифу!
Если шо, я готов доплатить ))
Хай щастить!!
😁
Португалія, до речі, одна з найбільш благополучних країн по поширенню COVID
На День взяв квитки в Вільнюс (ще давно) тепер ось думаю, летіти чи ні?
Ryanair у питаннях поверненні коштів найбільш проблемний порівняно з іншими авіакомпаніями (WizzAir, МАУ, Vueling)