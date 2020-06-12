В МАУ озвучили новые правила для пассажиров. ВИДЕО
Маски, соблюдение дистанции в полтора метра, онлайн-регистрация и бесконтактная оплата станут обязательными требованиями для пассажиров после возобновления авиасообщения.
Новые правила обнародованы на сайте "Международных линий Украины", информирует Цензор.НЕТ. Они будут обязательны к соблюдению после возобновления полетов 15 июня.
В терминалы теперь будут пускать только пассажиров, провожающим придется остаться на улице. На входе в терминал будут проводить температурный скрининг.
Внутри аэропорта и на борту пассажиры обязаны носить маски и менять их каждые несколько часов.
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Регистрацию на рейс рекомендуют осуществлять онлайн, а багаж регистрировать самостоятельно при помощи специальных киосков.
За товары и услуги как в здании аэропорта, так и на борту можно будет рассчитаться только банковской картой, наличные принимать не будут.
Еду на борту будут подавать в закрытой индивидуальной упаковке. Журналов и другой печатной продукции на борту самолета не будет.
Во время полета пассажирам рекомендуют не перемещаться без необходимости по салону и не толпиться возле туалетов.
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С 15 июня МАУ планирует совершать рейсы из Киева во Львов, Одессу, Днепр и Харьков с частотой четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Рейсы из Киева в Херсон и Ивано-Франковск должны начаться с 19 июня и будут выполняться по пятницам и воскресеньям.
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все "быстро, сама, сама, сама !"
экономят на персонале,
а скидок цены за самообслуживание нет
1.У літаку підтримується тиск повітря, як на висоті 3,5 км.
2.Наявність маски забезпечує вдихання відсотків 20, а то й 30, того повітря, що видихається.
3.Психологічний фактор.
Долетять тільки треновані.
ПОЛНАЯ ПРОФАНАЦИЯ И ДЕБИЛИЗМ и как на такое вообще "подписываются" взролые люди (на комедию и балаган, не имеющий ничего общего с мерами по предотврашению пандемии, и надо ли вообще принимать меры - это серьезный вопрос их эффективности)!?
кому "приспічить" -від Мау індивідуальний "нічний горщик з логотипом"..
"Зачем платить больше ?", чем у райнэйра ? 😂