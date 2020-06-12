В МАУ озвучили новые правила для пассажиров. ВИДЕО

Маски, соблюдение дистанции в полтора метра, онлайн-регистрация и бесконтактная оплата станут обязательными требованиями для пассажиров после возобновления авиасообщения.

Новые правила обнародованы на сайте "Международных линий Украины", информирует Цензор.НЕТ. Они будут обязательны к соблюдению после возобновления полетов 15 июня.

В терминалы теперь будут пускать только пассажиров, провожающим придется остаться на улице. На входе в терминал будут проводить температурный скрининг.

Внутри аэропорта и на борту пассажиры обязаны носить маски и менять их каждые несколько часов.

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Регистрацию на рейс рекомендуют осуществлять онлайн, а багаж регистрировать самостоятельно при помощи специальных киосков.

За товары и услуги как в здании аэропорта, так и на борту можно будет рассчитаться только банковской картой, наличные принимать не будут.

Еду на борту будут подавать в закрытой индивидуальной упаковке. Журналов и другой печатной продукции на борту самолета не будет.

Во время полета пассажирам рекомендуют не перемещаться без необходимости по салону и не толпиться возле туалетов.

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С 15 июня МАУ планирует совершать рейсы из Киева во Львов, Одессу, Днепр и Харьков с частотой четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Рейсы из Киева в Херсон и Ивано-Франковск должны начаться с 19 июня и будут выполняться по пятницам и воскресеньям.