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В МАУ озвучили новые правила для пассажиров. ВИДЕО

Маски, соблюдение дистанции в полтора метра, онлайн-регистрация и бесконтактная оплата станут обязательными требованиями для пассажиров после возобновления авиасообщения.

Новые правила обнародованы на сайте "Международных линий Украины", информирует Цензор.НЕТ. Они будут обязательны к соблюдению после возобновления полетов 15 июня.

В терминалы теперь будут пускать только пассажиров, провожающим придется остаться на улице. На входе в терминал будут проводить температурный скрининг.

Внутри аэропорта и на борту пассажиры обязаны носить маски и менять их каждые несколько часов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Возобновление международного авиасообщения: Криклий назвал страны, куда можно будет летать с 15 июня. ИНФОГРАФИКА

Регистрацию на рейс рекомендуют осуществлять онлайн, а багаж регистрировать самостоятельно при помощи специальных киосков.

За товары и услуги как в здании аэропорта, так и на борту можно будет рассчитаться только банковской картой, наличные принимать не будут.

Еду на борту будут подавать в закрытой индивидуальной упаковке. Журналов и другой печатной продукции на борту самолета не будет.

Во время полета пассажирам рекомендуют не перемещаться без необходимости по салону и не толпиться возле туалетов.

Также на Цензор.НЕТ: Ryanair с 1 июля возобновляет более 20 регулярных рейсов из Украины

С 15 июня МАУ планирует совершать рейсы из Киева во Львов, Одессу, Днепр и Харьков с частотой четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Рейсы из Киева в Херсон и Ивано-Франковск должны начаться с 19 июня и будут выполняться по пятницам и воскресеньям.

Автор: 

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Топ комментарии
+6
Знижки у коломойського? Шуткуєте
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12.06.2020 18:25
+4
А ещё пассажиры МАУ должны при себе иметь иконку с ликом Каломойского
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12.06.2020 17:51
+2
обратите внимание:
все "быстро, сама, сама, сама !"
экономят на персонале,

а скидок цены за самообслуживание нет
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12.06.2020 17:50
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
обратите внимание:
все "быстро, сама, сама, сама !"
экономят на персонале,

а скидок цены за самообслуживание нет
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12.06.2020 17:50 Ответить
Знижки у коломойського? Шуткуєте
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12.06.2020 18:25 Ответить
А ещё пассажиры МАУ должны при себе иметь иконку с ликом Каломойского
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12.06.2020 17:51 Ответить
Угу..А пилоты-ладанку с пучком лобковых волос Игорьвалерьича.
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12.06.2020 18:42 Ответить
Якась фігня.
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12.06.2020 17:53 Ответить
1.5 м димтанція в салоні літака це як !? 10-20 пасажирів на літак ?
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13.06.2020 08:30 Ответить
Подивимось, як пасажири один за одним почнуть свідомість втрачати.
1.У літаку підтримується тиск повітря, як на висоті 3,5 км.
2.Наявність маски забезпечує вдихання відсотків 20, а то й 30, того повітря, що видихається.
3.Психологічний фактор.
Долетять тільки треновані.
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13.06.2020 09:00 Ответить
На борту перевозить в отдельных изолированных ящиках, так будет надежнее.
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12.06.2020 18:22 Ответить
А намордники будут строгиезамком и сигнализацией, ключи в багажном отделении, от "греха" подальше), кормить и давать пить не будут в полете и почему без градусника в жопе (непорядок)!?

ПОЛНАЯ ПРОФАНАЦИЯ И ДЕБИЛИЗМ и как на такое вообще "подписываются" взролые люди (на комедию и балаган, не имеющий ничего общего с мерами по предотврашению пандемии, и надо ли вообще принимать меры - это серьезный вопрос их эффективности)!?
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12.06.2020 19:26 Ответить
Ха, и если "не толпиться возле туалетов", то наверное есть сервис онлайн бронирования очереди!?
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12.06.2020 19:30 Ответить
Да, и будет ли регламент на "пи-пи" 3 минуты, а на "ка-ка" 10 минут, что делать со "злостными" его нарушитеоями!?
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12.06.2020 19:36 Ответить
как будет выглядить (порядок) система приорететов (кому "очень-очень" надо, а кто может еще "потерпеть"), как исправлять "конфузы" (тех до не смог дождаться свой очереди и обделался)!?
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12.06.2020 19:42 Ответить
а если несвежая партия бутербродов попадет на борт, что вполне вероятно при том бардаке и безответственности, который царит в стране во всем, вы представляете масштабы проблемы (моральный иматериальный ущерб)!?
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12.06.2020 19:51 Ответить
після кожного відвідування туалету -дезинфекція..
кому "приспічить" -від Мау індивідуальний "нічний горщик з логотипом"..
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13.06.2020 08:32 Ответить
ну, тогда памперс с ехидной усмешкой коломойского (портретом) был бы более актуален!
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13.06.2020 09:07 Ответить
Что значит онлайн регистрация на авиарейс? Как это осуществлять?
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12.06.2020 20:09 Ответить
Это значит, что человек самостоятельно регистрируется на рейс на сайте авиакомпании, у которой был куплен билет через интернет. Регистрация онлайн начинается за 48 часов до осуществления полета (это в МАУ, за другие авиакомпании не скажу) При регистрации вы получаете посадочный талон с указанием вашего места. Вся регистрация сохраняется на е-mail пассажира. При прохождении контроля в аэропорту открываете в телефоне свой посадочный и все. Вся процедура.
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13.06.2020 01:57 Ответить
Спасибо за разъяснения. Больше МАУ не летаем.
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12.06.2020 20:13 Ответить
МАУ уже очень давно не летаем !

"Зачем платить больше ?", чем у райнэйра ? 😂
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12.06.2020 22:08 Ответить
 
 