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В МАУ допустили, что закроют продажи билетов до 1 августа. ВИДЕО

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в "Международных авиалиниях Украины" раздумывают о закрытии продаж билетов на все рейсы до 1 августа.

Об этом на пресс-конференции сообщил президент МАУ Евгений Дыхне, передает Цензор.НЕТ.

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Он напомнил, что авиакомпания закрывала продажи билетов до 1 июля, понимая, что до этого ничего не произойдет в авиации.

"Сейчас мы, наверное, закроем все продажи до, скорее всего, 1 августа. Для того, чтобы дать возможность назначать только те рейсы, по которым пассажиру будет понятно, что мы будем выполнять. А определять эти рейсы будем, исходя из возможностей туристов путешествовать", - отметил президент МАУ.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество новых случаев - 753. Всего в Украине коронавирус обнаружили у 30 507 человек, из них 13 976 пациентов выздоровели, а 880 - умерли от осложнений.

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карантин (16729) МАУ (330) авиасообщение (794) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
С их условиями - пусть закрываются навсегда. МАУ больше не летаем.
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13.06.2020 23:31
+9
Ну и хорошо. Летать этой дерьмокомпанией по конским ценам нет ни какого желания
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13.06.2020 23:27
+8
Мау бреше. Переносить продаж не чеиез збільшення випадків. А чеиед те , що люди не купують їхні квитки. Бєня, не бреши.
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14.06.2020 00:24
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Ну и хорошо. Летать этой дерьмокомпанией по конским ценам нет ни какого желания
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13.06.2020 23:27 Ответить
Тепер усі зрозуміли, що ризиковано відпочивати у цьому році.
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13.06.2020 23:30 Ответить
Не все.
Я, например, не понимаю, чем для меня лучше остаться в Украине, густо населенной дегенератами, не соблюдающими элементарные эпидемические меры предосторожности, лучше, чем на 2 недели уехать отдыхать в цивилизованную страну.

Объясни. Может я пойму.
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14.06.2020 03:06 Ответить
Я особисто можу тільки підтримати. Нажаль, до громадян нам ще дуже далеко. Стадо баранів у кращому випадку.
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14.06.2020 10:15 Ответить
Ну так уехав ты хочешь шоб там стало на одного дегенерата больше или у нас меньше? Вчом твой великорозумный цимус?
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14.06.2020 10:16 Ответить
С их условиями - пусть закрываются навсегда. МАУ больше не летаем.
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13.06.2020 23:31 Ответить
Полетите Розой Ветров. Те же 0 0 только в профиль
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14.06.2020 00:48 Ответить
В МАУ допустили, что закроют продажи билетов до 1 августа - Цензор.НЕТ 4392
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13.06.2020 23:34 Ответить
МАУ пролетить над Парижем.
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13.06.2020 23:40 Ответить
Над Парижем может быть. Но есть масса других мест, куда из Украины летают только они.

И, если ты не хочешь сутки добираться перекладными с пересадками и тебе не все равно, куда именно лететь, то выбор у нас не велик.
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14.06.2020 03:09 Ответить
Мау бреше. Переносить продаж не чеиез збільшення випадків. А чеиед те , що люди не купують їхні квитки. Бєня, не бреши.
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14.06.2020 00:24 Ответить
зеленский со своими подельниками так ограбил народ, что кроме гастербайтеров и мажорных чартеров сейчас никто не летает. поэтому неудивительно что мау взападло ганять полупустые самолеты с нищесбродами на борту.
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14.06.2020 07:29 Ответить
монополия этой коломойского отстоя - причина похого качества, дороговизны и беспредела с перелетами..
они сейчас взвинтили цены в несколько раз, и никакие инстанции их не штрафуют и не привлекают.. потому, что в Украине бардак и - у власти слуги олигархов..
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14.06.2020 11:20 Ответить
 
 