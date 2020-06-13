В МАУ допустили, что закроют продажи билетов до 1 августа. ВИДЕО

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в "Международных авиалиниях Украины" раздумывают о закрытии продаж билетов на все рейсы до 1 августа.

Об этом на пресс-конференции сообщил президент МАУ Евгений Дыхне, передает Цензор.НЕТ.

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Он напомнил, что авиакомпания закрывала продажи билетов до 1 июля, понимая, что до этого ничего не произойдет в авиации.

"Сейчас мы, наверное, закроем все продажи до, скорее всего, 1 августа. Для того, чтобы дать возможность назначать только те рейсы, по которым пассажиру будет понятно, что мы будем выполнять. А определять эти рейсы будем, исходя из возможностей туристов путешествовать", - отметил президент МАУ.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество новых случаев - 753. Всего в Украине коронавирус обнаружили у 30 507 человек, из них 13 976 пациентов выздоровели, а 880 - умерли от осложнений.

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