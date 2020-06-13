В МАУ допустили, что закроют продажи билетов до 1 августа. ВИДЕО
Из-за роста заболеваемости коронавирусом в "Международных авиалиниях Украины" раздумывают о закрытии продаж билетов на все рейсы до 1 августа.
Об этом на пресс-конференции сообщил президент МАУ Евгений Дыхне, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что авиакомпания закрывала продажи билетов до 1 июля, понимая, что до этого ничего не произойдет в авиации.
"Сейчас мы, наверное, закроем все продажи до, скорее всего, 1 августа. Для того, чтобы дать возможность назначать только те рейсы, по которым пассажиру будет понятно, что мы будем выполнять. А определять эти рейсы будем, исходя из возможностей туристов путешествовать", - отметил президент МАУ.
Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество новых случаев - 753. Всего в Украине коронавирус обнаружили у 30 507 человек, из них 13 976 пациентов выздоровели, а 880 - умерли от осложнений.
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Я, например, не понимаю, чем для меня лучше остаться в Украине, густо населенной дегенератами, не соблюдающими элементарные эпидемические меры предосторожности, лучше, чем на 2 недели уехать отдыхать в цивилизованную страну.
Объясни. Может я пойму.
И, если ты не хочешь сутки добираться перекладными с пересадками и тебе не все равно, куда именно лететь, то выбор у нас не велик.
они сейчас взвинтили цены в несколько раз, и никакие инстанции их не штрафуют и не привлекают.. потому, что в Украине бардак и - у власти слуги олигархов..