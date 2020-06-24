С 1 июля будут восстановлены некоторые авиарейсы в Турцию, - Зеленский
С 1 июля будут восстановлены некоторые авиарейсы между Украиной и Турцией, сообщи президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
"С 1 июля некоторые авиарейсы между Турцией и Украиной будут восстановлены. Согласен с Реджепом Тайипом Эрдоганом, что это даст толчок для восстановления туристической отрасли. Спасибо за гуманитарную помощь. Мы углубляем стратегическое партнерство между Украиной и Турцией на всех направлениях, представляющих общий интерес", - отмечается в сообщении
Эрдоган отметил, что Турция сделает все, чтобы украинские туристы чувствовали себя комфортно и безопасно.
"Принимая во внимание традиционно высокий уровень взаимодействия и контактов между двумя странами, собеседники согласились с необходимостью скорейшего восстановления авиационного сообщения по мере ослабления карантинных мероприятий. Лидеры отметили, что рассматривают 1 июля как дату возобновления авиасообщения между Украиной и Турцией", - сообщила пресс-служба президента Украины.
Главы государств обсудили ситуацию в мире вокруг пандемии коронавируса, а также меры по преодолению недуга и минимизации его последствий для общества и экономик двух государств.
Эрдоган также поинтересовался состоянием здоровья первой леди Украины, передал ей привет и пожелал скорейшего выздоровления.
Зеленский поблагодарил турецкий народ и лично президента Турции за предоставленную Украине гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19.
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Німці завжди шукають місця, де немає кацапів.
Щоб не прокидатится вночі від божевільно-диких вигуків "Тагіл руліт!", а вранці не відвертатися від сусідів з блювотним перегаром.
По мнению предпринимателя, владельца крупнейшей турецкой туристической компании Bentour Reisen Кадира Угура, занимающегося организацией отдыха в Турции уже несколько десятков лет, исчезновение из этой страны российских туристов скажется на туриндустрии скорее позитивно. Освободившиеся места будут с легкостью компенсированы более культурными и платежеспособными туристами из Западной Европы, которые ранее часто опасались ехать в Турцию, чтобы не видеть там вечно пьяных и агрессивных русских отдыхающих.
Німецьким туристам турки завжди надають певні преференції, особливо якщо та чи інша німецька фірма свого часу виступала інвестором будівництва або реконструкції готелю. І, за великим рахунком, німці теж ******* іноді погаласувати і поспівати за пивом до глибокої ночі. Сподіваюся на те що Реджеп-бей до вересня встигне вчергове розісратися з ****** і всі курорти Туреччини стануть решанз-фрі.
https://www.youtube.com/watch?v=OqUO5Xv76Lw
Например в Таиланде много таких отелей. Правда и украинских, белорусских ... тоже не принимают.
Тоді якого ти чорта лізеш на сайт, своїм чортзна чим?
ne nado obtashchat' vnimanija na etogo juzera. Budet prodolzhat' hamit' - popadet v ban.
І не тобі вирішувати яким йому бути.
Там халяльний м'ясозавод для афромігрантів, і працюють одні афромігранти. На кошерних м'ясокомбінатах для німців, де переробляють свинину, коронного віруса немає.
Хто сумлєвається, - загугліть "Гельзенкірхен".