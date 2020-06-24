РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10219 посетителей онлайн
Новости
3 010 36

С 1 июля будут восстановлены некоторые авиарейсы в Турцию, - Зеленский

С 1 июля будут восстановлены некоторые авиарейсы в Турцию, - Зеленский

С 1 июля будут восстановлены некоторые авиарейсы между Украиной и Турцией, сообщи президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства. 

"С 1 июля некоторые авиарейсы между Турцией и Украиной будут восстановлены. Согласен с Реджепом Тайипом Эрдоганом, что это даст толчок для восстановления туристической отрасли. Спасибо за гуманитарную помощь. Мы углубляем стратегическое партнерство между Украиной и Турцией на всех направлениях, представляющих общий интерес", - отмечается в сообщении

Эрдоган отметил, что Турция сделает все, чтобы украинские туристы чувствовали себя комфортно и безопасно.

"Принимая во внимание традиционно высокий уровень взаимодействия и контактов между двумя странами, собеседники согласились с необходимостью скорейшего восстановления авиационного сообщения по мере ослабления карантинных мероприятий. Лидеры отметили, что рассматривают 1 июля как дату возобновления авиасообщения между Украиной и Турцией", - сообщила пресс-служба президента Украины.

Главы государств обсудили ситуацию в мире вокруг пандемии коронавируса, а также меры по преодолению недуга и минимизации его последствий для общества и экономик двух государств.

Эрдоган также поинтересовался состоянием здоровья первой леди Украины, передал ей привет и пожелал скорейшего выздоровления.

Зеленский поблагодарил турецкий народ и лично президента Турции за предоставленную Украине гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Turkish Airlines возобновит полеты в Украину с 1 июля

Автор: 

Турция (3379) авиасообщение (793)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Ja ne ruski sto pisal kirilicoj.Nas takogo jazyka skolax neucet.Tolko latynej ucit litovski I angliski.
показать весь комментарий
24.06.2020 23:20
+2
Мабуть в цьому році ціни на відпочинок у Туреччині будуть низькими.
показать весь комментарий
24.06.2020 20:10
+2
Непросте питання... За неперевіреною інформацією, німці цього сезону шукатимуть тури в інші місця. Маю побоювання що туди ламануться кацапи.
показать весь комментарий
24.06.2020 20:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мабуть в цьому році ціни на відпочинок у Туреччині будуть низькими.
показать весь комментарий
24.06.2020 20:10 Ответить
Непросте питання... За неперевіреною інформацією, німці цього сезону шукатимуть тури в інші місця. Маю побоювання що туди ламануться кацапи.
показать весь комментарий
24.06.2020 20:14 Ответить
Не дуже ламануться кацапи, бо у багатьох знизилися заробітки.
показать весь комментарий
24.06.2020 20:16 Ответить
німці цього сезону шукатимуть тури в інші місця
*****
Німці завжди шукають місця, де немає кацапів.
Щоб не прокидатится вночі від божевільно-диких вигуків "Тагіл руліт!", а вранці не відвертатися від сусідів з блювотним перегаром.

По мнению предпринимателя, владельца крупнейшей турецкой туристической компании Bentour Reisen Кадира Угура, занимающегося организацией отдыха в Турции уже несколько десятков лет, исчезновение из этой страны российских туристов скажется на туриндустрии скорее позитивно. Освободившиеся места будут с легкостью компенсированы более культурными и платежеспособными туристами из Западной Европы, которые ранее часто опасались ехать в Турцию, чтобы не видеть там вечно пьяных и агрессивных русских отдыхающих.
З 1 липня буде відновлено деякі авіарейси в Туреччину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5129
показать весь комментарий
24.06.2020 21:44 Ответить
>>Німці завжди шукають місця, де немає кацапів. <<
Німецьким туристам турки завжди надають певні преференції, особливо якщо та чи інша німецька фірма свого часу виступала інвестором будівництва або реконструкції готелю. І, за великим рахунком, німці теж ******* іноді погаласувати і поспівати за пивом до глибокої ночі. Сподіваюся на те що Реджеп-бей до вересня встигне вчергове розісратися з ****** і всі курорти Туреччини стануть решанз-фрі.
показать весь комментарий
24.06.2020 21:50 Ответить
Cподіваюся, німці співають "Deutschland, Deutschland uber alles!"
https://www.youtube.com/watch?v=OqUO5Xv76Lw

З 1 липня буде відновлено деякі авіарейси в Туреччину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7736
показать весь комментарий
24.06.2020 22:11 Ответить
Вони співають застільні та "клубні" пісні. Я їхніх назв не знаю.
показать весь комментарий
24.06.2020 23:21 Ответить
Отелям никто не запрещает отказаться от росийских туристов. Не заключайте договора и всё.
Например в Таиланде много таких отелей. Правда и украинских, белорусских ... тоже не принимают.
показать весь комментарий
24.06.2020 21:58 Ответить
Німці дуже в Португалії ******* відпочивати. Був кілька років тому на Мадейрі - німецькі туристи на кожному кроці, регулярні цілорічні авіарейси туди майже з кожного обласного центру Німеччини літають, а влітку ще й чартери додаються
показать весь комментарий
25.06.2020 08:24 Ответить
Каждый вечер вечер наступает Тур. Если делать нечего в Турции, мой друг
показать весь комментарий
24.06.2020 20:11 Ответить
Очередная Омана.
показать весь комментарий
24.06.2020 20:34 Ответить
Знаю одного молодого человека, который работал в турфирме, которая и по Турции работала. Сказали в турфирме, что в этом году никто не рискнёт ничем заниматься, в любой момент могут опять ввести жёсткий карантин. Все боятся вкладываться.
показать весь комментарий
24.06.2020 20:39 Ответить
Bolsinstvo doma budet otdyxat v mesnix kurortax.U nas ranse bylo 50% na 50%,tak teper 85% gostinic zaniali nasi turisti
показать весь комментарий
24.06.2020 21:11 Ответить
Не можешь писать кириллицей, не выноси всем мозг своей латиницей, даже напрягаться не буду.
показать весь комментарий
24.06.2020 22:07 Ответить
Ja ne ruski sto pisal kirilicoj.Nas takogo jazyka skolax neucet.Tolko latynej ucit litovski I angliski.
показать весь комментарий
24.06.2020 23:20 Ответить
Українська пишеться латиницею?
Тоді якого ти чорта лізеш на сайт, своїм чортзна чим?
показать весь комментарий
24.06.2020 23:33 Ответить
Ja obcajus so mnogimi ukrainsami mozet 100 vot tak kak pisu po delam.Ne odin negovorit sto neponimajet menia.Vsiakix jest ja neobizajus na tebia
показать весь комментарий
24.06.2020 23:45 Ответить
Ukrainski jazyk ja toze ponimaju no pisat by nesmog,sto tut neponiatno?Takze I polski ponimaju no pisat nesmog by
показать весь комментарий
24.06.2020 23:47 Ответить
https://censor.net/user/127449

ne nado obtashchat' vnimanija na etogo juzera. Budet prodolzhat' hamit' - popadet v ban.
показать весь комментарий
25.06.2020 00:23 Ответить
Da mozet celovek nebyl nikde krome rosiji,tak emu latybski neponiatni.Daze Litve po ruski on by nepogovoril tut molodioz etogo jazyka neznajet,pro Evropu podalse tam ruskogo nikto neznajet tem boleje
показать весь комментарий
25.06.2020 00:37 Ответить
Я "русских" могу увидеть только в Турции. В аэропорту или на улицах городов. Бывает, "русские" слышат как я разговариваю с продавцом по-английски и начинають приставать чтобы я что-то перевел. "Русским" я предлагаю сказать "Слава Україні", а туркам говорю что не понимаю акцент и сленг "русского" покупателя. И чтобы турок было осторожным, покупатель либо псих, либо из криминального мира. Вот так веселюсь.
показать весь комментарий
26.06.2020 14:00 Ответить
Не хами. https://censor.net/user/127449 давно з нами, ми його добре знаємо та поважаємо. Не знаєш латинки - не читай. Нації, які виросли на латинці, не зобов'язані ламати себе через неспівпадіння qwerty/йцукен.
показать весь комментарий
24.06.2020 23:26 Ответить
В Україні що, який правопис?
І не тобі вирішувати яким йому бути.
показать весь комментарий
24.06.2020 23:35 Ответить
Людина пише як їй зручно. Пише по темі. І ніхто протягом останніх 6 років не робив з цього приводу зауважень. Твої же висери нікому не цікаві. Бикуй в іншому місці, "нулевко". Ти достатньо тут нагидив на триденний бан.
показать весь комментарий
25.06.2020 00:21 Ответить
ja probyval I kirilicoj no mne skazali sto luce nepisi,poskolku osibka za osibkoj po gramatike,google translate tak tam vobce kak perevediot Ja obcajus s ukrainsami mozet 5 let vot tak kak zdes pisu netu problem.
показать весь комментарий
24.06.2020 23:41 Ответить
В Стамбуле 700 человек в день, вы о чем вообще. Риски на пределе при перелётах и.т.д
показать весь комментарий
24.06.2020 20:53 Ответить
Аферопандемия и не более. И тем более какая разница ковидоистерикам 700 плюсиков в турции или 700 плюсиков в украине, что это мешает чем-то,? Или ты думаешь что при пересечинии границы увеличивается риск подхватить аферовирус?) Он разный в разных странах? 😆🤣
показать весь комментарий
24.06.2020 21:20 Ответить
Саша в Германии на мясокомбинате 1700 из 7000, поставляли мясо в алди и лидл. Это тоже афера? Ich denke, du bist dunkkopf
показать весь комментарий
24.06.2020 21:37 Ответить
На м'ясокомбінатах зовсім інший вірус, - коровавірус, а не коронавірус. )))
Там халяльний м'ясозавод для афромігрантів, і працюють одні афромігранти. На кошерних м'ясокомбінатах для німців, де переробляють свинину, коронного віруса немає.
Хто сумлєвається, - загугліть "Гельзенкірхен".
показать весь комментарий
24.06.2020 21:57 Ответить
Нє, нігєри не хочу, шоб мене торкали, а от гаряча нєгрітьолка з цицюнчиками, - то нехай би й поторкала. )))

З 1 липня буде відновлено деякі авіарейси в Туреччину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 994
показать весь комментарий
24.06.2020 22:46 Ответить
В Стамбулі 30 мільйонів населення. Чисто арифметично порахуйте шанси заразитися. Крім того їдуть на відпочинок в основному не в Стамбул.
показать весь комментарий
25.06.2020 10:54 Ответить
А в Оман когда?
показать весь комментарий
24.06.2020 21:37 Ответить
Да никто в эту турцию не полетит. Все поедут в Затоку и Кирилловку!
показать весь комментарий
24.06.2020 22:00 Ответить
Іканешно летать будет МАУ,интерессы Бени пострадать не должны,Янелох этого не допустит.
показать весь комментарий
25.06.2020 10:53 Ответить
 
 