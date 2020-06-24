С 1 июля будут восстановлены некоторые авиарейсы в Турцию, - Зеленский

С 1 июля будут восстановлены некоторые авиарейсы между Украиной и Турцией, сообщи президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

"С 1 июля некоторые авиарейсы между Турцией и Украиной будут восстановлены. Согласен с Реджепом Тайипом Эрдоганом, что это даст толчок для восстановления туристической отрасли. Спасибо за гуманитарную помощь. Мы углубляем стратегическое партнерство между Украиной и Турцией на всех направлениях, представляющих общий интерес", - отмечается в сообщении

Эрдоган отметил, что Турция сделает все, чтобы украинские туристы чувствовали себя комфортно и безопасно.

"Принимая во внимание традиционно высокий уровень взаимодействия и контактов между двумя странами, собеседники согласились с необходимостью скорейшего восстановления авиационного сообщения по мере ослабления карантинных мероприятий. Лидеры отметили, что рассматривают 1 июля как дату возобновления авиасообщения между Украиной и Турцией", - сообщила пресс-служба президента Украины.

Главы государств обсудили ситуацию в мире вокруг пандемии коронавируса, а также меры по преодолению недуга и минимизации его последствий для общества и экономик двух государств.

Эрдоган также поинтересовался состоянием здоровья первой леди Украины, передал ей привет и пожелал скорейшего выздоровления.

Зеленский поблагодарил турецкий народ и лично президента Турции за предоставленную Украине гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19.

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