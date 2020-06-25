МАУ расширяет список направлений на лето

После ослабления другими странами режима пересечения границ для украинцев "Международные авиалинии Украины" расширяют список направлений на лето.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МАУ.

Внутренние рейсы будут выполняться по трем направлениям – Херсон, Одесса и Львов.

С 1 по 30 июля МАУ будет обслуживать внутренние рейсы в Одессу, Львов и Херсон, осуществляя их каждую пятницу в регионы и с возвращением в Киев в каждое воскресенье.

В первой половине августа расписание рейсов Киев-Одесса изменится: они будут выполняться в понедельник, среду, пятницу и воскресенье (Одесса-Киев: понедельник, вторник, четверг, суббота).

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Международные рейсы будут выполняться по направлениям регулярно программы полетов авиакомпании - Стамбул, Тель-Авив, Амстердам, Франкфурт, Париж, Дубай, Тбилиси, Батуми, Ларнака, Афины, Лондон, Ницца, Рим, Неаполь, Баку, Берлин, Милан, Мюнхен, Прага, Ереван, Мадрид, Вена, Барселона, Кишинев, а также останутся периодические рейсы в Торонто.

В августе компания планирует дальнейшее расширение международных направлений с 2-3 частотами в неделю.

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