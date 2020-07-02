Четыре новых бронетранспортера БТР-4Е переданы ВСУ, - Укроборонпром. ФОТО

Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова передало украинской армии 4 бронетранспортера БТР-4Е.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба ГК "Укроборонпром".

Отмечается, что на данный момент выполнено уже 80% государственного контракта - военным переданы 37 из 45 бронемашин, предусмотренных государственным оборонным заказом 2019 года.

Все бронестранспортеры укомплектованы пулеметами производства киевского завода "Маяк", что фактически восстановило полный производственный процесс на этом предприятии.

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