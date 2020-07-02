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Новости Агрессия России против Украины
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Четыре новых бронетранспортера БТР-4Е переданы ВСУ, - Укроборонпром. ФОТО

Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова передало украинской армии 4 бронетранспортера БТР-4Е.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба ГК "Укроборонпром".

Четыре новых бронетранспортера БТР-4Е переданы ВСУ, - Укроборонпром 01

Отмечается, что на данный момент выполнено уже 80% государственного контракта - военным переданы 37 из 45 бронемашин, предусмотренных государственным оборонным заказом 2019 года.

Все бронестранспортеры укомплектованы пулеметами производства киевского завода "Маяк", что фактически восстановило полный производственный процесс на этом предприятии.

Смотрите также: Проведены испытания бронебойными пулями сварного соединения корпусов для БТР-4Е, - Укроборонпром. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Четыре новых бронетранспортера БТР-4Е переданы ВСУ, - Укроборонпром 02

Автор: 

армия (8497) военно-промышленный комплекс (247) оборона (5212) Укроборонпром (1238) БТР (365)


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Топ комментарии
+10
гбр по утряне все стволы свинтит ?
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02.07.2020 22:01
+7
Это на шестой год войны. Во достижения!
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02.07.2020 22:01
+6
Ау Зебилы при Порохе вы кричали про два новых танка, сколько там при Монике уже сделали новых танков, если 4 БТРа это уже новость)))
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02.07.2020 22:10
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мартин брест. Прямой єфир.
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02.07.2020 22:00 Ответить
Это на шестой год войны. Во достижения!
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02.07.2020 22:01 Ответить
И вроде смеятся как бы не патриотично, и плакать не к месту. Сколько треска было и при Порохе, и вроде пошло. 37 БТР из 45 заказаных по 2019 году к июлю 2020! Ну пусть на 2 полка или бригад. Та хоть бы 100штук в год---но железно. Это пусть 9 в месяц---ну можно же. Пусть даже всей страной на разных заводах. Ведь на этом заводе---танк, базовая продукция.
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02.07.2020 22:30 Ответить
забыли, как всем народом скидывались на ботинки, носки и тушенку?
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02.07.2020 23:00 Ответить
гбр по утряне все стволы свинтит ?
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02.07.2020 22:01 Ответить
ГБР уже вернуло то что свинтило))
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02.07.2020 22:11 Ответить
Еще не все!! Предатели действуют !!
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03.07.2020 06:36 Ответить
Ну предатели всегда были и будут. Жаль что их не судят как следует.
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03.07.2020 12:23 Ответить
Четрые - це як, чи що?
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02.07.2020 22:01 Ответить
А сколько нужно? 400? 4000?
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02.07.2020 22:05 Ответить
Ау Зебилы при Порохе вы кричали про два новых танка, сколько там при Монике уже сделали новых танков, если 4 БТРа это уже новость)))
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02.07.2020 22:10 Ответить
Не помню криков про 2 новых танка. Не помню никаких 2-х новых танков с начала войны.
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02.07.2020 22:12 Ответить
Ушки заложило, зебил? И в глазки блазень нассал. А теперь и память отшибло - видать наркуха тяжелая.
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02.07.2020 22:30 Ответить
Скажи хоть название этих таинственных новых танков, погуглю.
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02.07.2020 22:36 Ответить
Зебил, если я тебе скажу название гуглить то нафига?))) Погугли, скинь скрины запросов, если ты реально такой тупой и не найдёшь, я помогу
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02.07.2020 22:40 Ответить
Помоги пожалуйста.
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02.07.2020 22:52 Ответить
Чотири нові бронетранспортери БТР-4Е передано ЗСУ, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 7261
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02.07.2020 22:53 Ответить
Нна
Чотири нові бронетранспортери БТР-4Е передано ЗСУ, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 55
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02.07.2020 22:51 Ответить
Что это? То есть я вижу по каткам, что это платформа Т-64, которую сняли с производства ещё при Совке.
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02.07.2020 22:53 Ответить
это глубоко модернизированный основной танк Т-64БВ.
от старого Т-64 остался только корпус и ходовая. называется "Булат"
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02.07.2020 22:55 Ответить
Спасибо, но про это все в курсе. А есть инфа про два новых танка?
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02.07.2020 23:06 Ответить
это новые танки
но еще есть инфа про ШЕСТЬ "оплотов". давать?
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02.07.2020 23:17 Ответить
Давай.
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02.07.2020 23:35 Ответить
Шесть танков Т-84 после ремонта и модернизации переданы украинской армии
https://bmpd.livejournal.com/2266265.html
И наконец весной 2018 г. было объявлено о возвращении на вооружении еще одного типа танков Т-84У "Оплот". После капитального ремонта 6 таких машин пошли на вооружение батальона 14-й отдельной механизированной бригады и в этом качестве приняли участие в международных танковых соревнованиях Strong Europe Tank Challenge-2018 (по разным причинам крайне неудачно). Сейчас они переданы в 169-й учебный центр "Десна", откуда по некоторым данным вскоре уйдут на вооружение 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Десантно-штурмовых войск.
http://ukrrudprom.ua/digest/Bronirovanniy_zoopark_Kak_Ukraina_budet_podgonyat_pod_standarti_.html?print
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02.07.2020 23:41 Ответить
Кап. ремонт, модернизация... Вопрос был о новых.
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02.07.2020 23:43 Ответить
Т-84У - новый танк
Т-64БМ - новый танк
отъе..бись
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02.07.2020 23:47 Ответить
На сколько знаю, полностью новых танков в Украине не делают. Есть проблемы со сталью корпусов и её сваркой. Кажется даже для Оплотов (кстати Оплот - это Т-84БМ) берут корпус Т-80 и переоборудуют. А Т64-БМ - однозначно из старого Т64 с консервации.
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03.07.2020 06:49 Ответить
И пушки тоже так и не смогли новые сделать. Доноры закончились, а новые делать это нужно и сталь покупать и пушки. У кацапов купить не можем. Значит нужно НАТОвские, а это нужно новый танк проектировать который будет дороже уже готовых проектов. Легче купить на стороне.
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03.07.2020 08:19 Ответить
Нет, вот конкретно пушки, худо бедно скопировали. Но всей технологии не воссоздали. Качество пушек ощутимо ниже оригинала.

Проблема Украины в качестве танкостроителя - слишком малый обьём рынка сбыта. Нуждами ВСУ Украина однозначно не окупает производство танков. Надо бы было продавать на экспорт, но там уже есть другие игроки, которые тратят огромные по меркам Украины деньги, на модернизацию и продвижение своих танков. Влезть туда очень сложно (и со временем становится всё сложнее).
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03.07.2020 09:13 Ответить
Не путай с Т-62.
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03.07.2020 06:37 Ответить
При твоем Параше за 5 лет войны в войска ушел ОДИН новый танк.Так что,перед тем,как чепушиться,узнай хоть элементарные вещи.Так что Зеля и Пэтя-равносильные мудаки
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02.07.2020 22:54 Ответить
шесть "оплотов" не считая сотни "булатов"
ты звиздишь леша
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02.07.2020 22:59 Ответить
Звиздишь ты,Гиркин).Один "Оплот".А "Булат"-это не новый,а модернизированный танк.Улавливаешь разницу?
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03.07.2020 09:30 Ответить
Ну тогда давай статистику по восстановленной и произведенной технике при Порохе и Зеле и если там не равносильные объёмы, то ты балабол
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02.07.2020 23:06 Ответить
Речь шла о НОВЫХ ТАНКАХ,а не о модернизированных и не о всей технике.И я абсолютно не поклонник Зели,но не нужно перекручивать и подтасовывать факты.И не надо говорить "при Зеле" или "при Пэте".Так говорят о монархах.Но если твой менталитет заряжен на лобызании царской дупы,что бы он не делал,то все плачевно.А по "Оплотам" цитата:"КАК вы можете просить "Джавелены",отправляя новейшие танки не на фронт,а на экспорт?"Знаешь кто и где сказал?
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03.07.2020 09:35 Ответить
Т. Е вы тут жопу рвали рассказывали как при Порохе херово было, полвареника, свинарчуки и прочая срань, а теперь оказывается сравнивать не надо, хотя тут и сравнивать нечего, что хер с пальцем сравнить. ))) По поводу отправки на экспорт, знаешь что такое неустойка по договору? Т.е проще было эти 40 оплотов оставить себе, заплатить бешеную неустойку, чем за полученную прибыль и не потерянную репутацию модернизировать больше сотни Булатов. Все верно?
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03.07.2020 10:53 Ответить
Мы не говорили о целесообразности.Правильно или нет-вопрос сложный.Мы говорили о поставках НОВЫХ танков.Если их не было-зачем врать,что были?
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03.07.2020 10:57 Ответить
Так я писал про два. В чем вранье то с моей стороны?
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03.07.2020 11:18 Ответить
2=1 ?
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03.07.2020 11:20 Ответить
1>0. Суть была не в том, если проще пусть один. Просто была куча недовольства что при Порохе два танка и бла бла, как поменялась картина? Все довольны? Сколько новых танков или хотя бы модернизированных?
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03.07.2020 11:30 Ответить
Картина не поменялась-как крали,так и крадут,а может и больше.Я вроде как нигде и не восхвалял нынешнюю власть.Тут дело в другом.Вот,реально:сколько сторонников у Зели?3-8%,не больше.Откуда взялись остальные и кто они?Они те,кого достало вранье.Вы посмотрите реально:это ведь не Порошенко проиграл Зеле.Это ВСЕ проиграли Зеле.Эта Жуля со шпильками на инвалидном кресле и поездками по встречной,чмошное гомосячее Ляшко с постановочными поездками на фронт,это откровенное прокацапское чучело Бойко с мордой нарика,этот Пэтя со своими "я не люблю гроші" и "повідрубую руки"..Вот на этом и сыграл Зеля.Пройдет время и рейтинг опять опустится до реальных 5-10%.Тут важнее у кого подымется...Надеюсь,что Сенцов создаст свою партию и пойдет на выборы президента
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03.07.2020 11:44 Ответить
Когда то покойный Березовский сказал дайте мне контроль на центральным каналом и я сделаю президентом табуретку. Вот и весь фокус Зевовы, а разгребать это еще нам очень долго.
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03.07.2020 12:19 Ответить
Для этого БТРы не нужны. Вы, ****** казламордые, сами по себе сгниёте...
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02.07.2020 22:21 Ответить
мазква 2020 , парад ...
Четрые новых бронетранспортера БТР-4Е переданы ВСУ, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 8935
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02.07.2020 22:23 Ответить
Совок конченный победили не танками. А джинсами, гамбургерами и видиками.
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02.07.2020 23:01 Ответить
https://www.facebook.com/igor.tynnyi?********************-_tXiEtkHpgI3tDKbODzq3mpCPNSl-jprKmn-Rfn3pdR1OskX9_U9USJlt1rpzbldmh2T7OAnKY8dsPu4_Ft4GQOQzvrm_fKvKmjbdTH5EL_lEoVMxAImN---ZpFDV9QPOSKbIeU8ZaAixhbAelPqvAwH1AmqZmgTmT6OSe7F0UknOJNvzzTjl8vu7WDKa_kB_BCtpYoWFWNetr&__tn__=-UC%2CP-y-R Игорь Тынный

https://www.facebook.com/igor.tynnyi/posts/3412834808728698?********************-_tXiEtkHpgI3tDKbODzq3mpCPNSl-jprKmn-Rfn3pdR1OskX9_U9USJlt1rpzbldmh2T7OAnKY8dsPu4_Ft4GQOQzvrm_fKvKmjbdTH5EL_lEoVMxAImN---ZpFDV9QPOSKbIeU8ZaAixhbAelPqvAwH1AmqZmgTmT6OSe7F0UknOJNvzzTjl8vu7WDKa_kB_BCtpYoWFWNetr&__tn__=%2CO%2CP-y-R Вчера в 16:21 ·

Друзі і колеги, коротке відео, вибачте за емоції. Я терпляче чекав багато місяців, коли у СБУ чи ГПУ прокинеться або здоровий глузд або совість, але марно.

Протягом останніх місяців одночасно заведені кримінальні справи і відбуваються якісь слідчі дії стосовно, як мінімум, 12 юридичних осіб, в яких я є співзасновником.

СБУ та ГПУ цікавляться всіма без виключеннями моїми компаніями, які експлуатують міні ГЕС, СЕС, працюють у сфері поводження з відходами.

Серед цих юридичних осіб є такі які кредитуються у **** і проходять першокласний аудит, є іноземні партнери. Є звичайні українські ТОВ з місцевими партнерами. Вочевидь, проблеми у фірм виникли у зв'язку з моєю активною позицією у відстоюванні інтересів відновлюваної генерації і протидії у розкраданні коштів з традиційної державної генерації. Іншим варіантом може бути зведення особистих рахунків і використання службового положення чинним очільником СБУ в інтересах його родича і багаторічного бізнес партнера Олександра Бєляєва.

Оскільки офіс Генерального Прокурора офіційно відписав моїм адвокатам та небайдужим Народним Депутатам, що не бачить підстав для закриття цих фіктивних карних справ, а СБУ тупо ігнорує всі наші звернення, але засипає запитами, виїмками в офісах і у обслуговуючих банках, я прийняв рішення не мовчати.

Не маю особливих іллюзій, що це дасть якийсь вагомий результат, але прошу взяти до уваги:

- служба безпеки, напевно, зробила копії з sim карт мобільних і намагалася взломати мессенджери та мою поштову скриньку, про що мені на телефон та від системних адміністраторів прийшли повідомлення.

- наркотиків, зброї, дитячої порнографії і що там ще зазвичай підкидають при обшуках, - не маю.

- журналістів люблю, разом з моїм адвокатом та партнером Михайлом Ілляшевим буду готовий співарацювати. може і НАБУ зацікавиться?

- називати речі своїми іменами не перестану, рота цим не закриють. наші фірми ведуть прозору господарську діяльність, сплатили податків минулого року понад 100 млн грн.

- ЗСУ - наша гордість і ледь не єдине надбання за останні 6 років. Якщо комусь і допомагати - то саме їм.
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02.07.2020 22:30 Ответить
это палЫтЫческие преследования?
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02.07.2020 22:32 Ответить
Четрые ненада, нада- Четрыеста!
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02.07.2020 22:33 Ответить
Прямь уж таки ПЕРЕДАНЫ.
Может всё таки ПРОДАНЫ?
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02.07.2020 22:55 Ответить
А как по вашему это может делаться по другому? Рабочие завода должны работать бесплатно? Материалы и комплектующие - быть подаренными заводу?

Естественно, государство покупает у завода оружие.
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03.07.2020 06:41 Ответить
значит надо писать "продал" ...
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03.07.2020 08:45 Ответить
Маловато будет!
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03.07.2020 01:23 Ответить
США еще с середины 90-х не выпустили ни одного нового танка. Зачем тратить деньги на новые железяки, дешевле и проще модернизировать то что есть.
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03.07.2020 08:18 Ответить
Хорошо если приходиться модернизировать машины 80-90-ых годов. Но в нашем случае они распроданы по миру, Пакистан, Таиланд и т.п. А у нас с консервации сняли танки 60-70-ых годов которые уже выработали свой ресурс. Главное пушки ресурс у которых не такой и большой, а с 70-ых до 90-ого года они настреляли достаточно. Задача по производству своих пушек ставилась еще с 90-ых годов. Но так ничем и не закончилась. Ставить на боевой танк пушку производства трубного завода с ресурсом чуть более 20-ти выстрелов это смешно. Потому от этой практики отказались, а сколько протянут советские никто не скажет. Может 50-т выстрелов, может 20-ть, а может и 1-н.

Кроме того войска столкнулись с поломками после модернизации. Приходит техника после ремонта и сразу же что-то ломается. В общем количество мы вроде более-менее довели до нужного. Но качества там нет никакого. Лучше конечно чем было в 2014 году когда не было ничего. Но все равно долго эта техника не протянет. То же самое и с самолетами. Нужно что-то думать уже сейчас, чтобы потом не получилось то что получилось в 2014-м.
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03.07.2020 08:33 Ответить
Ресурс пушек вроде смогли поднять до 300 - 500 выстрелов. Правда у оригинальных - 1000 - 1500.
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03.07.2020 09:16 Ответить
Эта власть Зедебилов соизволила за год изготовить 4 БТРа и вопить об этом на каждом углу Украины!! Вот достижение века!! И не стыдно!! Их должно выпускаться 40 штук с месяц, тогда это поможет нашим солдатикам на фронте!!
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03.07.2020 11:49 Ответить
 
 