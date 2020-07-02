Четыре новых бронетранспортера БТР-4Е переданы ВСУ, - Укроборонпром. ФОТО
Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова передало украинской армии 4 бронетранспортера БТР-4Е.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба ГК "Укроборонпром".
Отмечается, что на данный момент выполнено уже 80% государственного контракта - военным переданы 37 из 45 бронемашин, предусмотренных государственным оборонным заказом 2019 года.
Все бронестранспортеры укомплектованы пулеметами производства киевского завода "Маяк", что фактически восстановило полный производственный процесс на этом предприятии.
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+10 Don Bessam #359417
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мартин брест. Прямой єфир.
от старого Т-64 остался только корпус и ходовая. называется "Булат"
но еще есть инфа про ШЕСТЬ "оплотов". давать?
https://bmpd.livejournal.com/2266265.html
И наконец весной 2018 г. было объявлено о возвращении на вооружении еще одного типа танков Т-84У "Оплот". После капитального ремонта 6 таких машин пошли на вооружение батальона 14-й отдельной механизированной бригады и в этом качестве приняли участие в международных танковых соревнованиях Strong Europe Tank Challenge-2018 (по разным причинам крайне неудачно). Сейчас они переданы в 169-й учебный центр "Десна", откуда по некоторым данным вскоре уйдут на вооружение 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Десантно-штурмовых войск.
http://ukrrudprom.ua/digest/Bronirovanniy_zoopark_Kak_Ukraina_budet_podgonyat_pod_standarti_.html?print
Т-64БМ - новый танк
отъе..бись
Проблема Украины в качестве танкостроителя - слишком малый обьём рынка сбыта. Нуждами ВСУ Украина однозначно не окупает производство танков. Надо бы было продавать на экспорт, но там уже есть другие игроки, которые тратят огромные по меркам Украины деньги, на модернизацию и продвижение своих танков. Влезть туда очень сложно (и со временем становится всё сложнее).
ты звиздишь леша
https://www.facebook.com/igor.tynnyi/posts/3412834808728698?********************-_tXiEtkHpgI3tDKbODzq3mpCPNSl-jprKmn-Rfn3pdR1OskX9_U9USJlt1rpzbldmh2T7OAnKY8dsPu4_Ft4GQOQzvrm_fKvKmjbdTH5EL_lEoVMxAImN---ZpFDV9QPOSKbIeU8ZaAixhbAelPqvAwH1AmqZmgTmT6OSe7F0UknOJNvzzTjl8vu7WDKa_kB_BCtpYoWFWNetr&__tn__=%2CO%2CP-y-R Вчера в 16:21 ·
Друзі і колеги, коротке відео, вибачте за емоції. Я терпляче чекав багато місяців, коли у СБУ чи ГПУ прокинеться або здоровий глузд або совість, але марно.
Протягом останніх місяців одночасно заведені кримінальні справи і відбуваються якісь слідчі дії стосовно, як мінімум, 12 юридичних осіб, в яких я є співзасновником.
СБУ та ГПУ цікавляться всіма без виключеннями моїми компаніями, які експлуатують міні ГЕС, СЕС, працюють у сфері поводження з відходами.
Серед цих юридичних осіб є такі які кредитуються у **** і проходять першокласний аудит, є іноземні партнери. Є звичайні українські ТОВ з місцевими партнерами. Вочевидь, проблеми у фірм виникли у зв'язку з моєю активною позицією у відстоюванні інтересів відновлюваної генерації і протидії у розкраданні коштів з традиційної державної генерації. Іншим варіантом може бути зведення особистих рахунків і використання службового положення чинним очільником СБУ в інтересах його родича і багаторічного бізнес партнера Олександра Бєляєва.
Оскільки офіс Генерального Прокурора офіційно відписав моїм адвокатам та небайдужим Народним Депутатам, що не бачить підстав для закриття цих фіктивних карних справ, а СБУ тупо ігнорує всі наші звернення, але засипає запитами, виїмками в офісах і у обслуговуючих банках, я прийняв рішення не мовчати.
Не маю особливих іллюзій, що це дасть якийсь вагомий результат, але прошу взяти до уваги:
- служба безпеки, напевно, зробила копії з sim карт мобільних і намагалася взломати мессенджери та мою поштову скриньку, про що мені на телефон та від системних адміністраторів прийшли повідомлення.
- наркотиків, зброї, дитячої порнографії і що там ще зазвичай підкидають при обшуках, - не маю.
- журналістів люблю, разом з моїм адвокатом та партнером Михайлом Ілляшевим буду готовий співарацювати. може і НАБУ зацікавиться?
- називати речі своїми іменами не перестану, рота цим не закриють. наші фірми ведуть прозору господарську діяльність, сплатили податків минулого року понад 100 млн грн.
- ЗСУ - наша гордість і ледь не єдине надбання за останні 6 років. Якщо комусь і допомагати - то саме їм.
Может всё таки ПРОДАНЫ?
Естественно, государство покупает у завода оружие.
Кроме того войска столкнулись с поломками после модернизации. Приходит техника после ремонта и сразу же что-то ломается. В общем количество мы вроде более-менее довели до нужного. Но качества там нет никакого. Лучше конечно чем было в 2014 году когда не было ничего. Но все равно долго эта техника не протянет. То же самое и с самолетами. Нужно что-то думать уже сейчас, чтобы потом не получилось то что получилось в 2014-м.