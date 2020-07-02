Чотири нові бронетранспортери БТР-4Е передано ЗСУ, - Укроборонпром. ФОТО

Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова передало українській армії 4 бронетранспортери БТР-4Е.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК "Укроборонпром".

Зазначається, що на даний момент виконано вже 80% державного контракту - військовим передано 37 з 45 бронемашин, передбачених державним оборонним замовленням 2019 року.

Всі бронетранспортери укомплектовано кулеметами виробництва київського заводу "Маяк", що фактично відновило повний виробничий процес на цьому підприємстві.

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