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Новини Агресія Росії проти України
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Чотири нові бронетранспортери БТР-4Е передано ЗСУ, - Укроборонпром. ФОТО

Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова передало українській армії 4 бронетранспортери БТР-4Е.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК "Укроборонпром".

Чотири нові бронетранспортери БТР-4Е передано ЗСУ, - Укроборонпром 01

Зазначається, що на даний момент виконано вже 80% державного контракту - військовим передано 37 з 45 бронемашин, передбачених державним оборонним замовленням 2019 року.

Всі бронетранспортери укомплектовано кулеметами виробництва київського заводу "Маяк", що фактично відновило повний виробничий процес на цьому підприємстві.

Читайте також: ЗСУ можуть взяти на озброєння ракетний комплекс "Нептун" вже через півтора місяці, а дивізіон з'явиться в 2021 році, - "Укроборонпром"

Чотири нові бронетранспортери БТР-4Е передано ЗСУ, - Укроборонпром 02

Автор: 

армія (3772) військово-промисловий комплекс (283) оборона (4790) Укроборонпром (1734) БТР (280)


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Топ коментарі
+10
гбр по утряне все стволы свинтит ?
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02.07.2020 22:01
+7
Это на шестой год войны. Во достижения!
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02.07.2020 22:01
+6
Ау Зебилы при Порохе вы кричали про два новых танка, сколько там при Монике уже сделали новых танков, если 4 БТРа это уже новость)))
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02.07.2020 22:10
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мартин брест. Прямой єфир.
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02.07.2020 22:00 Відповісти
Это на шестой год войны. Во достижения!
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02.07.2020 22:01 Відповісти
И вроде смеятся как бы не патриотично, и плакать не к месту. Сколько треска было и при Порохе, и вроде пошло. 37 БТР из 45 заказаных по 2019 году к июлю 2020! Ну пусть на 2 полка или бригад. Та хоть бы 100штук в год---но железно. Это пусть 9 в месяц---ну можно же. Пусть даже всей страной на разных заводах. Ведь на этом заводе---танк, базовая продукция.
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02.07.2020 22:30 Відповісти
забыли, как всем народом скидывались на ботинки, носки и тушенку?
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02.07.2020 23:00 Відповісти
гбр по утряне все стволы свинтит ?
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02.07.2020 22:01 Відповісти
ГБР уже вернуло то что свинтило))
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02.07.2020 22:11 Відповісти
Еще не все!! Предатели действуют !!
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03.07.2020 06:36 Відповісти
Ну предатели всегда были и будут. Жаль что их не судят как следует.
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03.07.2020 12:23 Відповісти
Четрые - це як, чи що?
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02.07.2020 22:01 Відповісти
А сколько нужно? 400? 4000?
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02.07.2020 22:05 Відповісти
Ау Зебилы при Порохе вы кричали про два новых танка, сколько там при Монике уже сделали новых танков, если 4 БТРа это уже новость)))
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02.07.2020 22:10 Відповісти
Не помню криков про 2 новых танка. Не помню никаких 2-х новых танков с начала войны.
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02.07.2020 22:12 Відповісти
Ушки заложило, зебил? И в глазки блазень нассал. А теперь и память отшибло - видать наркуха тяжелая.
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02.07.2020 22:30 Відповісти
Скажи хоть название этих таинственных новых танков, погуглю.
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02.07.2020 22:36 Відповісти
Зебил, если я тебе скажу название гуглить то нафига?))) Погугли, скинь скрины запросов, если ты реально такой тупой и не найдёшь, я помогу
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02.07.2020 22:40 Відповісти
Помоги пожалуйста.
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02.07.2020 22:52 Відповісти
Чотири нові бронетранспортери БТР-4Е передано ЗСУ, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 7261
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02.07.2020 22:53 Відповісти
Нна
Чотири нові бронетранспортери БТР-4Е передано ЗСУ, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 55
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02.07.2020 22:51 Відповісти
Что это? То есть я вижу по каткам, что это платформа Т-64, которую сняли с производства ещё при Совке.
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02.07.2020 22:53 Відповісти
это глубоко модернизированный основной танк Т-64БВ.
от старого Т-64 остался только корпус и ходовая. называется "Булат"
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02.07.2020 22:55 Відповісти
Спасибо, но про это все в курсе. А есть инфа про два новых танка?
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02.07.2020 23:06 Відповісти
это новые танки
но еще есть инфа про ШЕСТЬ "оплотов". давать?
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02.07.2020 23:17 Відповісти
Давай.
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02.07.2020 23:35 Відповісти
Шесть танков Т-84 после ремонта и модернизации переданы украинской армии
https://bmpd.livejournal.com/2266265.html
И наконец весной 2018 г. было объявлено о возвращении на вооружении еще одного типа танков Т-84У "Оплот". После капитального ремонта 6 таких машин пошли на вооружение батальона 14-й отдельной механизированной бригады и в этом качестве приняли участие в международных танковых соревнованиях Strong Europe Tank Challenge-2018 (по разным причинам крайне неудачно). Сейчас они переданы в 169-й учебный центр "Десна", откуда по некоторым данным вскоре уйдут на вооружение 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Десантно-штурмовых войск.
http://ukrrudprom.ua/digest/Bronirovanniy_zoopark_Kak_Ukraina_budet_podgonyat_pod_standarti_.html?print
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02.07.2020 23:41 Відповісти
Кап. ремонт, модернизация... Вопрос был о новых.
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02.07.2020 23:43 Відповісти
Т-84У - новый танк
Т-64БМ - новый танк
отъе..бись
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02.07.2020 23:47 Відповісти
На сколько знаю, полностью новых танков в Украине не делают. Есть проблемы со сталью корпусов и её сваркой. Кажется даже для Оплотов (кстати Оплот - это Т-84БМ) берут корпус Т-80 и переоборудуют. А Т64-БМ - однозначно из старого Т64 с консервации.
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03.07.2020 06:49 Відповісти
И пушки тоже так и не смогли новые сделать. Доноры закончились, а новые делать это нужно и сталь покупать и пушки. У кацапов купить не можем. Значит нужно НАТОвские, а это нужно новый танк проектировать который будет дороже уже готовых проектов. Легче купить на стороне.
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03.07.2020 08:19 Відповісти
Нет, вот конкретно пушки, худо бедно скопировали. Но всей технологии не воссоздали. Качество пушек ощутимо ниже оригинала.

Проблема Украины в качестве танкостроителя - слишком малый обьём рынка сбыта. Нуждами ВСУ Украина однозначно не окупает производство танков. Надо бы было продавать на экспорт, но там уже есть другие игроки, которые тратят огромные по меркам Украины деньги, на модернизацию и продвижение своих танков. Влезть туда очень сложно (и со временем становится всё сложнее).
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03.07.2020 09:13 Відповісти
Не путай с Т-62.
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03.07.2020 06:37 Відповісти
При твоем Параше за 5 лет войны в войска ушел ОДИН новый танк.Так что,перед тем,как чепушиться,узнай хоть элементарные вещи.Так что Зеля и Пэтя-равносильные мудаки
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02.07.2020 22:54 Відповісти
шесть "оплотов" не считая сотни "булатов"
ты звиздишь леша
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02.07.2020 22:59 Відповісти
Звиздишь ты,Гиркин).Один "Оплот".А "Булат"-это не новый,а модернизированный танк.Улавливаешь разницу?
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03.07.2020 09:30 Відповісти
Ну тогда давай статистику по восстановленной и произведенной технике при Порохе и Зеле и если там не равносильные объёмы, то ты балабол
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02.07.2020 23:06 Відповісти
Речь шла о НОВЫХ ТАНКАХ,а не о модернизированных и не о всей технике.И я абсолютно не поклонник Зели,но не нужно перекручивать и подтасовывать факты.И не надо говорить "при Зеле" или "при Пэте".Так говорят о монархах.Но если твой менталитет заряжен на лобызании царской дупы,что бы он не делал,то все плачевно.А по "Оплотам" цитата:"КАК вы можете просить "Джавелены",отправляя новейшие танки не на фронт,а на экспорт?"Знаешь кто и где сказал?
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03.07.2020 09:35 Відповісти
Т. Е вы тут жопу рвали рассказывали как при Порохе херово было, полвареника, свинарчуки и прочая срань, а теперь оказывается сравнивать не надо, хотя тут и сравнивать нечего, что хер с пальцем сравнить. ))) По поводу отправки на экспорт, знаешь что такое неустойка по договору? Т.е проще было эти 40 оплотов оставить себе, заплатить бешеную неустойку, чем за полученную прибыль и не потерянную репутацию модернизировать больше сотни Булатов. Все верно?
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03.07.2020 10:53 Відповісти
Мы не говорили о целесообразности.Правильно или нет-вопрос сложный.Мы говорили о поставках НОВЫХ танков.Если их не было-зачем врать,что были?
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03.07.2020 10:57 Відповісти
Так я писал про два. В чем вранье то с моей стороны?
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03.07.2020 11:18 Відповісти
2=1 ?
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03.07.2020 11:20 Відповісти
1>0. Суть была не в том, если проще пусть один. Просто была куча недовольства что при Порохе два танка и бла бла, как поменялась картина? Все довольны? Сколько новых танков или хотя бы модернизированных?
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03.07.2020 11:30 Відповісти
Картина не поменялась-как крали,так и крадут,а может и больше.Я вроде как нигде и не восхвалял нынешнюю власть.Тут дело в другом.Вот,реально:сколько сторонников у Зели?3-8%,не больше.Откуда взялись остальные и кто они?Они те,кого достало вранье.Вы посмотрите реально:это ведь не Порошенко проиграл Зеле.Это ВСЕ проиграли Зеле.Эта Жуля со шпильками на инвалидном кресле и поездками по встречной,чмошное гомосячее Ляшко с постановочными поездками на фронт,это откровенное прокацапское чучело Бойко с мордой нарика,этот Пэтя со своими "я не люблю гроші" и "повідрубую руки"..Вот на этом и сыграл Зеля.Пройдет время и рейтинг опять опустится до реальных 5-10%.Тут важнее у кого подымется...Надеюсь,что Сенцов создаст свою партию и пойдет на выборы президента
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03.07.2020 11:44 Відповісти
Когда то покойный Березовский сказал дайте мне контроль на центральным каналом и я сделаю президентом табуретку. Вот и весь фокус Зевовы, а разгребать это еще нам очень долго.
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03.07.2020 12:19 Відповісти
Для этого БТРы не нужны. Вы, ****** казламордые, сами по себе сгниёте...
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02.07.2020 22:21 Відповісти
мазква 2020 , парад ...
Четрые новых бронетранспортера БТР-4Е переданы ВСУ, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 8935
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02.07.2020 22:23 Відповісти
Совок конченный победили не танками. А джинсами, гамбургерами и видиками.
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02.07.2020 23:01 Відповісти
https://www.facebook.com/igor.tynnyi?********************-_tXiEtkHpgI3tDKbODzq3mpCPNSl-jprKmn-Rfn3pdR1OskX9_U9USJlt1rpzbldmh2T7OAnKY8dsPu4_Ft4GQOQzvrm_fKvKmjbdTH5EL_lEoVMxAImN---ZpFDV9QPOSKbIeU8ZaAixhbAelPqvAwH1AmqZmgTmT6OSe7F0UknOJNvzzTjl8vu7WDKa_kB_BCtpYoWFWNetr&__tn__=-UC%2CP-y-R Игорь Тынный

https://www.facebook.com/igor.tynnyi/posts/3412834808728698?********************-_tXiEtkHpgI3tDKbODzq3mpCPNSl-jprKmn-Rfn3pdR1OskX9_U9USJlt1rpzbldmh2T7OAnKY8dsPu4_Ft4GQOQzvrm_fKvKmjbdTH5EL_lEoVMxAImN---ZpFDV9QPOSKbIeU8ZaAixhbAelPqvAwH1AmqZmgTmT6OSe7F0UknOJNvzzTjl8vu7WDKa_kB_BCtpYoWFWNetr&__tn__=%2CO%2CP-y-R Вчера в 16:21 ·

Друзі і колеги, коротке відео, вибачте за емоції. Я терпляче чекав багато місяців, коли у СБУ чи ГПУ прокинеться або здоровий глузд або совість, але марно.

Протягом останніх місяців одночасно заведені кримінальні справи і відбуваються якісь слідчі дії стосовно, як мінімум, 12 юридичних осіб, в яких я є співзасновником.

СБУ та ГПУ цікавляться всіма без виключеннями моїми компаніями, які експлуатують міні ГЕС, СЕС, працюють у сфері поводження з відходами.

Серед цих юридичних осіб є такі які кредитуються у **** і проходять першокласний аудит, є іноземні партнери. Є звичайні українські ТОВ з місцевими партнерами. Вочевидь, проблеми у фірм виникли у зв'язку з моєю активною позицією у відстоюванні інтересів відновлюваної генерації і протидії у розкраданні коштів з традиційної державної генерації. Іншим варіантом може бути зведення особистих рахунків і використання службового положення чинним очільником СБУ в інтересах його родича і багаторічного бізнес партнера Олександра Бєляєва.

Оскільки офіс Генерального Прокурора офіційно відписав моїм адвокатам та небайдужим Народним Депутатам, що не бачить підстав для закриття цих фіктивних карних справ, а СБУ тупо ігнорує всі наші звернення, але засипає запитами, виїмками в офісах і у обслуговуючих банках, я прийняв рішення не мовчати.

Не маю особливих іллюзій, що це дасть якийсь вагомий результат, але прошу взяти до уваги:

- служба безпеки, напевно, зробила копії з sim карт мобільних і намагалася взломати мессенджери та мою поштову скриньку, про що мені на телефон та від системних адміністраторів прийшли повідомлення.

- наркотиків, зброї, дитячої порнографії і що там ще зазвичай підкидають при обшуках, - не маю.

- журналістів люблю, разом з моїм адвокатом та партнером Михайлом Ілляшевим буду готовий співарацювати. може і НАБУ зацікавиться?

- називати речі своїми іменами не перестану, рота цим не закриють. наші фірми ведуть прозору господарську діяльність, сплатили податків минулого року понад 100 млн грн.

- ЗСУ - наша гордість і ледь не єдине надбання за останні 6 років. Якщо комусь і допомагати - то саме їм.
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02.07.2020 22:30 Відповісти
это палЫтЫческие преследования?
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02.07.2020 22:32 Відповісти
Четрые ненада, нада- Четрыеста!
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02.07.2020 22:33 Відповісти
Прямь уж таки ПЕРЕДАНЫ.
Может всё таки ПРОДАНЫ?
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02.07.2020 22:55 Відповісти
А как по вашему это может делаться по другому? Рабочие завода должны работать бесплатно? Материалы и комплектующие - быть подаренными заводу?

Естественно, государство покупает у завода оружие.
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03.07.2020 06:41 Відповісти
значит надо писать "продал" ...
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03.07.2020 08:45 Відповісти
Маловато будет!
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03.07.2020 01:23 Відповісти
США еще с середины 90-х не выпустили ни одного нового танка. Зачем тратить деньги на новые железяки, дешевле и проще модернизировать то что есть.
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03.07.2020 08:18 Відповісти
Хорошо если приходиться модернизировать машины 80-90-ых годов. Но в нашем случае они распроданы по миру, Пакистан, Таиланд и т.п. А у нас с консервации сняли танки 60-70-ых годов которые уже выработали свой ресурс. Главное пушки ресурс у которых не такой и большой, а с 70-ых до 90-ого года они настреляли достаточно. Задача по производству своих пушек ставилась еще с 90-ых годов. Но так ничем и не закончилась. Ставить на боевой танк пушку производства трубного завода с ресурсом чуть более 20-ти выстрелов это смешно. Потому от этой практики отказались, а сколько протянут советские никто не скажет. Может 50-т выстрелов, может 20-ть, а может и 1-н.

Кроме того войска столкнулись с поломками после модернизации. Приходит техника после ремонта и сразу же что-то ломается. В общем количество мы вроде более-менее довели до нужного. Но качества там нет никакого. Лучше конечно чем было в 2014 году когда не было ничего. Но все равно долго эта техника не протянет. То же самое и с самолетами. Нужно что-то думать уже сейчас, чтобы потом не получилось то что получилось в 2014-м.
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03.07.2020 08:33 Відповісти
Ресурс пушек вроде смогли поднять до 300 - 500 выстрелов. Правда у оригинальных - 1000 - 1500.
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03.07.2020 09:16 Відповісти
Эта власть Зедебилов соизволила за год изготовить 4 БТРа и вопить об этом на каждом углу Украины!! Вот достижение века!! И не стыдно!! Их должно выпускаться 40 штук с месяц, тогда это поможет нашим солдатикам на фронте!!
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03.07.2020 11:49 Відповісти
 
 