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Профсоюзы и работодатели призывают Шмыгаля не допустить увольнения тысяч сотрудников химической отрасли

Профсоюзы и работодатели призывают Шмыгаля не допустить увольнения тысяч сотрудников химической отрасли

Федерация работодателей Украины и Федерация профсоюзов обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием защитить интересы украинских производителей минеральных удобрений и не допустить массового сокращения работников на отечественных предприятиях.

Об этом говорится в совместном письме ФРУ и ФПУ к Денису Шмыгалю, текст которого опубликовали "Українські Новини".

Главы федераций напоминают, что согласно данным Госстата в I квартале 2020 года экономика Украины показала тревожные результаты – крупные и средние предприятия закончили квартал с 4,9 млрд гривен убытка (против 11,1 млрд гривен прибыли в 1 квартале 2019), реальный ВВП сократился на 1,3%, уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет составляет лишь 58,7%.

Профсоюзы и работодатели заявляют, что в этих условиях Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение об отказе от введения ограничительных мер на импорт минеральных удобрений, что влечет за собой массовое сокращение рабочих мест в украинской химической промышленности.

"На фоне вышеуказанных тенденций в отечественной экономике и после многократных деклараций правительства о необходимости поддержки отечественного производителя, МКМТ принимает решение, которое полностью противоречит интересам государства", - говорится в письме.

Заявители сообщают премьер-министру, что на всех предприятиях по производству азотных и сложных минеральных удобрений, вне зависимости от формы собственности, уже объявлено о сокращении 5% рабочих мест.

"В случае отсутствия взвешенной политики государства по импорту удобрений в Украину и защите национального рынка, администрации предприятий будут вынуждены дополнительно сократить около 40% работников до конца текущего года", - говорится в письме.

По расчетам профсоюзов и ФРУ, на украинских предприятиях химической отрасли под угрозой увольнения находится около 7600 человек. "Люди потеряют зарплаты и могут эмигрировать в поисках работы, государство потеряет рабочие места и внутреннее производство, а местные бюджеты – налоговые поступления", - говорится в письме.

"Общие представительские органы работодателей и объединений профсоюзов обращаются к Вам, уважаемый Денис Анатолиевич, рассмотреть возможность срочно провести консультации под Вашим председательством с целью урегулирования поднятого в письме вопроса, защите интересов национального товаропроизводителя, сохранения рабочих мест и предотвращения распространения бедности среди рабочих", - говорится в документе.

Как сообщали "Українські Новини", 22 июня МКМТ вынесла решения по специальным расследованиям по импорту в Украину азотных и фосфорных минеральных удобрений независимо от страны происхождения и экспорта, решив не применять специальные меры.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявляло, что намерено инициировать введение квот на импорт минеральных удобрений по результатам специальных расследований.

Директора химических предприятий заявили о политическом давлении на МКМТ со стороны импортеров российских удобрений, и заявили об угрозе массовых сокращений сотрудников в случае, если правительство откажется от введения защитных мер.

21 августа 2019 года МКМТ начала два специальных расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений. Инициаторами выступили компании "Днепроазот", "Ривнеазот", черкасский "Азот", "Северодонецкий Азот", Сумыхимпром и Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ). Позже к требованиям заявителей присоединился и Одесский припортовый завод (ОПЗ).

Профсоюзы и работодатели призывают Шмыгаля не допустить увольнения тысяч сотрудников химической отрасли 01
Профсоюзы и работодатели призывают Шмыгаля не допустить увольнения тысяч сотрудников химической отрасли 02
Профсоюзы и работодатели призывают Шмыгаля не допустить увольнения тысяч сотрудников химической отрасли 03

Автор: 

промышленность (297) профсоюз (238) сокращение (311) Федерация работодателей (57) минеральные удобрения (21) Шмыгаль Денис (2705)


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Топ комментарии
+8
Профсоюзы и работодатели призывают Шмыгаля не допустить увольнения тысяч сотрудников химической отрасли - Цензор.НЕТ 6941
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03.07.2020 08:52
+6
Судя по вою из АП, и лексике Дубинского, у них другие проблемы, какие еще рабочие места?
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03.07.2020 08:55
+5
Шмигаль! Нє вєдісь на еті порохоботскіє разводнякі! Мудрий нарід жаждіт отдиха!
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03.07.2020 08:48
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Правила форума Совет форумчан
Нехай кладуть плитку.(Шмигаль)
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03.07.2020 08:48 Ответить
Класти не виходить, бо хтось вкрав плитку.
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03.07.2020 09:16 Ответить
Шмигаль! Нє вєдісь на еті порохоботскіє разводнякі! Мудрий нарід жаждіт отдиха!
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03.07.2020 08:48 Ответить
Якщо серйозні збитки, то звільнять працівників і Шмигаль не впливає на кадрову політику приватних підприємств. Головне, що працівники проголосували за Зе, а тепер маєте наслідки.
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03.07.2020 08:50 Ответить
Ну, якщо вже Шмигаль не впливає на хімпром в Україні, то яким боком Президент до приватних підприємств? А тим більш виборці Зеленського?
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03.07.2020 10:11 Ответить
Профсоюзы и работодатели призывают Шмыгаля не допустить увольнения тысяч сотрудников химической отрасли - Цензор.НЕТ 6941
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03.07.2020 08:52 Ответить
Немає в Україні профспілок! "Солідарність" польська Ярузельського з совітами на смітник відправила, а наші мордописи тільки слиною бризкати та горілку жлуктити здатні.
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03.07.2020 08:54 Ответить
Задача Зеленскому от Кремля: УНИЧТОЖИТЬ ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ
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03.07.2020 08:54 Ответить
Судя по вою из АП, и лексике Дубинского, у них другие проблемы, какие еще рабочие места?
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03.07.2020 08:55 Ответить
Конец эпохи бедности, дождались
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03.07.2020 08:57 Ответить
вони що гоїв почують...?
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03.07.2020 08:58 Ответить
Вот ты гой зачем так голосовал?
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03.07.2020 09:08 Ответить
а звідки ти маланець знаєш як я голосував чі голосував взагалі...?
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03.07.2020 09:18 Ответить
а ти свиня кошерна по українські не пишеш?
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03.07.2020 09:19 Ответить
Издержки колониального образования. Мне легче писать на русском больше слов знаю! А по тебе Игореша видно что ты бежал на избирательный участок голосовать за Зеленского Потому что по Г+Г тебе сказали что Порошенко- Вальцман! Вот ты Вальцмана на свою голову и наголосовал! Карма она такая!
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03.07.2020 09:34 Ответить
Ничеги скоро пособие по безработице будет 5 миллионов гривен! Правда купить можно будет только вот это
Профсоюзы и работодатели призывают Шмыгаля не допустить увольнения тысяч сотрудников химической отрасли - Цензор.НЕТ 7026
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03.07.2020 09:00 Ответить
Це Венесуела. Там теж дебіли обрали клоуна.
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03.07.2020 09:04 Ответить
Нет там водителя автобуса! Поэтому у нас будет ещё хуже!
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03.07.2020 09:07 Ответить
Едрить, и бумаги на боливары венесуэльские не жалко им, и краски.
Лучше бы просто бумагой и краской отдавали.
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03.07.2020 09:11 Ответить
Не хвилюйтесь.. Сидить собі тихо вдома на допомозі по безробіттю у 20 000 тих що раніше називалось гривнями. Грошей папіру вистачить всім, новий глава нацбанку ввімкне верстат.

І дякуйте того, за яке проголосували.
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03.07.2020 09:02 Ответить
Хуже не будєт.
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03.07.2020 09:05 Ответить
Профсоюзы и работодатели - СЛУГИ И ИХ ХОЗЯЕВА...
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03.07.2020 09:06 Ответить
"Профсоюзы и работодатели призывают Шмыгаля не допустить увольнения тысяч сотрудников химической отрасли"

То есть счет безработных уже на тысячи пошел?
А за кого вы, "сотрудников химической отрасли", голосовали?
За "бубочку"?
Ааааа, ну дааааа.
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03.07.2020 09:09 Ответить
Фирташ не украинский производитель.
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03.07.2020 09:19 Ответить
Шмыгаль обещал создать 500 000 новых рабочих мест.
В Польше
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03.07.2020 09:30 Ответить
И ведь справляется...
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03.07.2020 10:40 Ответить
Профсоюзи,роботодавці та Шмигаль,... 🖕
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03.07.2020 09:55 Ответить
 
 