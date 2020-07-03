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Новини
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Профспілки і роботодавці закликають Шмигаля не допустити звільнення тисяч співробітників хімічної галузі

Профспілки і роботодавці закликають Шмигаля не допустити звільнення тисяч співробітників хімічної галузі

Федерація роботодавців України та Федерація профспілок звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою захистити інтереси українських виробників мінеральних добрив і не допустити масового скорочення працівників на вітчизняних підприємствах.

Про це йдеться в спільному листі ФРУ і ФПУ до Дениса Шмигаля, текст якого опублікували "Українські Новини".

Глави федерацій нагадують, що згідно з даними Держстату в I кварталі 2020 року, економіка України показала тривожні результати - великі і середні підприємства закінчили квартал з 4,9 млрд гривень збитку (проти 11,1 млрд гривень прибутку в 1 кварталі 2019), реальний ВВП скоротився на 1,3%, рівень зайнятості населення у віці 15-70 років становить лише 58,7%.

Профспілки і роботодавці заявляють, що в цих умовах Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) прийняла рішення про відмову від введення обмежувальних заходів на імпорт мінеральних добрив, що тягне за собою масове скорочення робочих місць в українській хімічній промисловості.

"На тлі вищезазначених тенденцій у вітчизняній економіці і після багаторазових декларацій уряду про необхідність підтримки вітчизняного виробника, МКМТ ухвалює рішення, яке повністю суперечить інтересам держави", - йдеться в листі.

Заявники повідомляють прем'єр-міністру, що на всіх підприємствах з виробництва азотних і складних мінеральних добрив, незалежно від форми власності, вже оголошено про скорочення 5% робочих місць.

"У разі відсутності зваженої політики держави щодо імпорту добрив в Україну і захисту національного ринку, адміністрації підприємств будуть змушені додатково скоротити близько 40% працівників до кінця поточного року", - говориться в листі.

За розрахунками профспілок і ФРУ, на українських підприємствах хімічної галузі під загрозою звільнення перебуває близько 7600 осіб. "Люди втратять зарплати і можуть емігрувати в пошуках роботи, держава втратить робочі місця і внутрішнє виробництво, а місцеві бюджети - податкові надходження", - йдеться в листі.

"Загальні представницькі органи роботодавців і об'єднань профспілок звертаються до Вас, шановний Денисе Анатолійовичу, розглянути можливість терміново провести консультації під Вашим головуванням з метою врегулювання порушеного в листі питання захисту інтересів національного товаровиробника, збереження робочих місць і запобігання поширенню бідності серед робітників", - йдеться в документі.

Як повідомляли Українські Новини, 22 червня МКМТ ухвалила рішення зі спеціальних розслідувань щодо імпорту в Україну азотних і фосфорних мінеральних добрив незалежно від країни походження та експорту та вирішила не застосовувати спеціальні заходи.

Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства заявляло, що має намір ініціювати запровадження квот на імпорт мінеральних добрив за результатами спеціальних розслідувань.

Директора хімічних підприємств заявили про політичний тиск на МКМТ з боку імпортерів російських добрив, і заявили про загрозу масових скорочень співробітників у разі, якщо уряд відмовиться від запровадження захисних заходів.

21 серпня 2019 року МКМТ почала два спеціальні розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив. Ініціаторами виступили компанії "Дніпроазот", "Рівнеазот", черкаський "Азот", "Сєверодонецький Азот", Сумихімпром і Дніпровський завод мінеральних добрив (ДЗМД). Пізніше до вимог заявників приєднався і Одеський припортовий завод (ОПЗ).

Профспілки і роботодавці закликають Шмигаля не допустити звільнення тисяч співробітників хімічної галузі 01
Профспілки і роботодавці закликають Шмигаля не допустити звільнення тисяч співробітників хімічної галузі 02
Профспілки і роботодавці закликають Шмигаля не допустити звільнення тисяч співробітників хімічної галузі 03

Автор: 

промисловість (596) профспілка (86) скорочення (213) Федерація роботодавців (67) мінеральні добрива (69) Шмигаль Денис (4602)


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Топ коментарі
+8
Профсоюзы и работодатели призывают Шмыгаля не допустить увольнения тысяч сотрудников химической отрасли - Цензор.НЕТ 6941
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03.07.2020 08:52
+6
Судя по вою из АП, и лексике Дубинского, у них другие проблемы, какие еще рабочие места?
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03.07.2020 08:55
+5
Шмигаль! Нє вєдісь на еті порохоботскіє разводнякі! Мудрий нарід жаждіт отдиха!
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03.07.2020 08:48
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Нехай кладуть плитку.(Шмигаль)
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03.07.2020 08:48 Відповісти
Класти не виходить, бо хтось вкрав плитку.
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03.07.2020 09:16 Відповісти
Шмигаль! Нє вєдісь на еті порохоботскіє разводнякі! Мудрий нарід жаждіт отдиха!
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03.07.2020 08:48 Відповісти
Якщо серйозні збитки, то звільнять працівників і Шмигаль не впливає на кадрову політику приватних підприємств. Головне, що працівники проголосували за Зе, а тепер маєте наслідки.
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03.07.2020 08:50 Відповісти
Ну, якщо вже Шмигаль не впливає на хімпром в Україні, то яким боком Президент до приватних підприємств? А тим більш виборці Зеленського?
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03.07.2020 10:11 Відповісти
Профсоюзы и работодатели призывают Шмыгаля не допустить увольнения тысяч сотрудников химической отрасли - Цензор.НЕТ 6941
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03.07.2020 08:52 Відповісти
Немає в Україні профспілок! "Солідарність" польська Ярузельського з совітами на смітник відправила, а наші мордописи тільки слиною бризкати та горілку жлуктити здатні.
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03.07.2020 08:54 Відповісти
Задача Зеленскому от Кремля: УНИЧТОЖИТЬ ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ
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03.07.2020 08:54 Відповісти
Судя по вою из АП, и лексике Дубинского, у них другие проблемы, какие еще рабочие места?
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03.07.2020 08:55 Відповісти
Конец эпохи бедности, дождались
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03.07.2020 08:57 Відповісти
вони що гоїв почують...?
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03.07.2020 08:58 Відповісти
Вот ты гой зачем так голосовал?
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03.07.2020 09:08 Відповісти
а звідки ти маланець знаєш як я голосував чі голосував взагалі...?
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03.07.2020 09:18 Відповісти
а ти свиня кошерна по українські не пишеш?
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03.07.2020 09:19 Відповісти
Издержки колониального образования. Мне легче писать на русском больше слов знаю! А по тебе Игореша видно что ты бежал на избирательный участок голосовать за Зеленского Потому что по Г+Г тебе сказали что Порошенко- Вальцман! Вот ты Вальцмана на свою голову и наголосовал! Карма она такая!
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03.07.2020 09:34 Відповісти
Ничеги скоро пособие по безработице будет 5 миллионов гривен! Правда купить можно будет только вот это
Профсоюзы и работодатели призывают Шмыгаля не допустить увольнения тысяч сотрудников химической отрасли - Цензор.НЕТ 7026
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03.07.2020 09:00 Відповісти
Це Венесуела. Там теж дебіли обрали клоуна.
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03.07.2020 09:04 Відповісти
Нет там водителя автобуса! Поэтому у нас будет ещё хуже!
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03.07.2020 09:07 Відповісти
Едрить, и бумаги на боливары венесуэльские не жалко им, и краски.
Лучше бы просто бумагой и краской отдавали.
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03.07.2020 09:11 Відповісти
Не хвилюйтесь.. Сидить собі тихо вдома на допомозі по безробіттю у 20 000 тих що раніше називалось гривнями. Грошей папіру вистачить всім, новий глава нацбанку ввімкне верстат.

І дякуйте того, за яке проголосували.
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03.07.2020 09:02 Відповісти
Хуже не будєт.
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03.07.2020 09:05 Відповісти
Профсоюзы и работодатели - СЛУГИ И ИХ ХОЗЯЕВА...
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03.07.2020 09:06 Відповісти
"Профсоюзы и работодатели призывают Шмыгаля не допустить увольнения тысяч сотрудников химической отрасли"

То есть счет безработных уже на тысячи пошел?
А за кого вы, "сотрудников химической отрасли", голосовали?
За "бубочку"?
Ааааа, ну дааааа.
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03.07.2020 09:09 Відповісти
Фирташ не украинский производитель.
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03.07.2020 09:19 Відповісти
Шмыгаль обещал создать 500 000 новых рабочих мест.
В Польше
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03.07.2020 09:30 Відповісти
И ведь справляется...
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03.07.2020 10:40 Відповісти
Профсоюзи,роботодавці та Шмигаль,... 🖕
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03.07.2020 09:55 Відповісти
 
 