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Герус предложил Раде возобновить импорт электроэнергии из России

Герус предложил Раде возобновить импорт электроэнергии из России

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус вынес на голосование комитета законопроект №3657-1, которым планируется внести правки в закон "О рынке электроэнергии" для возобновления предлагается возобновить ранее запрещенный импорт электроэнергии из стран СНГ, в частности из России.

Данный законопроект на выездном заседании 1 июля поддержало 11 депутатов Комитета, что позволяет передать документ для принятия в стенах парламента, сообщает "Znaj.ua".

В частности, за законопроект и открытие импорта электроэнергии из РФ проголосовали: от фракции "Слуга народа" Андрей Жупанин (автор законопроекта), Андрей Герус, Олег Семинский, Дмитрий Припутень, Евгений Пивоваров, Сергей Нагорняк, Анатолий Костюх, а также Юрий Шаповалов, (депгруппа "Партия "За будущее"), Максим Ефимов (депгруппа "Доверие"), Инна Совсун ("Голос"), Анна Скороход (внефракционная).

Напомним, импорт электроэнергии из России стал ключевой причиной самого глубокого кризиса в энергетике за время независимости Украины. Открытие импорта произошло благодаря так называемым правкам Геруса.

В период октябрь 2019 - март 2020 из России было импортировано на 1 млрд грн. Крупнейшим импортером электроэнергии из РФ была компания "Юнайтед Энерджи", близкая к олигарху Игорю Коломойскому, который также курирует действия Андрея Геруса.

4 мая в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может быть и речи об импорте электроэнергии в страну, поскольку это оставит тысячи шахтеров без работы.

В конце апреля Министерство энергетики разработало новый энергобаланс Украины на 2020 год и полностью отказалось от поставок электроэнергии из Беларуси и России.

ВР (29257) россия (95645) Герус Андрей (184) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+57
Герус с утра уху ел???
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03.07.2020 09:16
+54
Герус предложил Раде возобновить импорт электроэнергии из России - Цензор.НЕТ 2531
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03.07.2020 09:17
+41
Пропоную Гєруса відправити в роісю декількома валізами...
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03.07.2020 09:16
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бред
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03.07.2020 09:47 Ответить
Зайди на сайт где обсуждаются *зеленые тарифы* и увидишь что там порохосрань в основном рвет жопу за своего Ахметова и *зеленые тарифы*. Хотя Парашенко же ето и есть рыгоанал. Или московский диякон. Бывших рыгоаналов не бывает как и бывших мусоров и КГБистов.
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03.07.2020 10:59 Ответить
говно, при порохоботах как то все уживалось и зеленые тарифы и атомка
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03.07.2020 09:46 Ответить
Конечно уживалось. Не по годам а по часам повышились тарифы для населения. Если бы Парашенко удержался еще 5 лет у корыта то сейчас бы газ был уже по 12500, а свет по 5 грн/кВт
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03.07.2020 11:00 Ответить
Вот ты хитрожопая рашистская тварь ,бойкА ,ты что ли ,мразь рыгоАналовская?
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03.07.2020 11:09 Ответить
он ушел, почему тарифы на электрику не снизились, присядь на бутылку, пустобрех
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03.07.2020 11:49 Ответить
_Ну разумеется не снизились! Страной по-прежнему распоряжаются упыри олигархи. С уя им снизиться-то?
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03.07.2020 16:43 Ответить
Урод косоглазый. А на своих АЭС будет майнить биткоины.
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03.07.2020 16:54 Ответить
Поцелуйте теперь своего Ахметова с его *зелеными тарифами* у сраку, уроды. А вместе с ними и Петю с ЗЕ. Знаете что будет дальше? Дальше подымут РАБ тарифы на електроенергию и весь народ обратно начнет переходить на газ. На росийский газ. Вот так Украина опять вернется на коленях под контроль Газпрома и РФ.
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03.07.2020 09:36 Ответить
Свои атомные электростанции остановили, а парашу выручают, чтоб больше наших защитников на Донбассе убивали. Это чистая ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА!!!
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03.07.2020 09:39 Ответить
гєрус-ссучене російське бидло.
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03.07.2020 09:40 Ответить
Великий патриот Бе, уже давно торговый партнер путлера.
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03.07.2020 09:41 Ответить
Шлюха. Точнее хуже. С "россии" говорит. Это *********.
Какой импорт??? Совсем гниды обнаглели.
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03.07.2020 09:42 Ответить
У нас что,нехватка своей электроэнергии ? Зачем нам кацапская нужна?
Гнать этих предателей из рады!
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03.07.2020 09:44 Ответить
Енергетична залежність від кацапів, позбавить Україну Незалежності. Саме тому пліснява нищить наших виробників електроенергії.
Реалізують домовленність коломойського з пуйлом про "аднустрану адиннарот"
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03.07.2020 09:58 Ответить
А Коломойшу первого гнать из страны.Пока Петя был,Коломойша боялся своё маланское рыло сунуть в Украину,а сейчас ему раздолье при ЗЕ.
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03.07.2020 10:11 Ответить
Таня Адамс:

Почти одновременно случилось несколько взаимосвязанных событий.
Ротом скуластой Люси Бурмистер, Слуги народа, начали народу пропихивать тезис об очень клёвой эмиссии. Включаем станок, допечатываем ******** фантиков, получаем прибыль в 23 ляма с каждой копейки. Трускавецкая двухнедельная школа экономики одобряет, электорат ликует. Что может быть проще, чем нарисовать купюры в необходимом количестве?

Почти сразу после этого вылазит ВовАчка и начинает Песнь Халявы и Алчности. Говорит, увеличим минималку, и не просто увеличим, а вдвое. Увеличивать что-либо основанное на бюджетном бабле, когда этого самого бабла тупо нет, - это по умолчанию нереально. Ну вот вообще. Если только…. не включить печатный станок. Ведь на нём можно напечатать увеличение минималки даже в четверо, говно вопрос.

Два кусочка слиплись: Вове надо оживить рейтинги перед местными - закинуть в хавальник электората немножечко свежеотпечатанных купюр, которые эта почтенная публика сжует с чавканьем и хрустом.

А вчера вечером случилось заявление об отставке главы НБУ, вследствие ПРЯМОГО ДАВЛЕНИЯ президента Зеленского, т.е. классический кидок через хер МВФа. Уже сегодня бакс вырос на 60 копеек и отменена сделка по размещению евробондов на почти 2 млрд долларов. Прилепился ещё кусочек пазла. И уже картинка совершенно очевидна - пошел обратный отсчет, где на другом конце - девяностые во всей красе.

Я это уже приняла. Причем, я даже не хочу, что щас вот так вжух - и снова у власти Порох и вся его команда... Не хочу.

Я хочу пи...ца. Такого, чтоб все взвыли. Чтоб нажрались по самые гланды. Что снова кубик Галина-Бланка был вполне себе пристойной едой, а регулярная зарплата - сказочной роскошью. Чтоб все эти, ****, голые и босые наконец-то реально проголодались.

Потому что так жить нельзя. Эти проффесионалы за год угандонили всё. Экономику, энергетику, внешнюю политику, с повестки дня исчез полностью Крым, а в армии снова появилось надлишкове майно и люди.

И мне уже не страшно. Честно. И уже даже не обидно за то, что год до выборов мы криком орали, что всё будет именно так, а нам смеялись в лицо всякие хитросделаные Ивановы и крутые бизнесмены Соколовские. Я просто хочу, чтоб они наконец-то круто обосрались, а потом выздоровели. Приобрели иммунитет к популизму. Чтоб каждый следующий кандидат без опыта управления, без какого-либо приличного образования, без малейшего представления о том, как все работает и почему нехер лезть руками в туда, где ты дупля не отбиваешь, вызывал сразу стойкое отторжение.

И когда с классически зеленых мамочек «сняли выплоту», я, признаться, немного рада. Им тоже надо переболеть и выздороветь. Или умереть, если не сумеют выжить. Мамочки отнесут детёныша в ясли и пойдут на работу. Если найдут работу и если на работе захотят взять женщину с младенцем, который в яслях и садике будет болеть по началу 3 недели из 4-х.

А у их папочек тоже не будет работы, потому что люди нужны тогда, когда экономика развивается, а не бьётся в агонии. И папочки начнут бухать, я хорошо помню сколько нормальных мужиков поспивалось в 90-е от безысходности. Папочкам тоже надо научиться понимать, когда папочку предвыборные бил-борды объегоривают и что невозможно прекратить войну, посадив Порошенко.

Так что я удивительно спокойна. Чего и вам советую. Когда закончится этот п....дец и от страны останутся руины, мы придём на попелище, посадим там огірочки. И будем заново строить себе Украину. Только уже с предохранителями.

А еще надо ружжо купить, без него никак. Обратный отсчет пошел.
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03.07.2020 11:10 Ответить
Енергетична залежність від кацапів, позбавить Україну Незалежності.
Украина импортировала, импортирует и будет импортировать росс газ - так устроена укр ГТС. То что она это делает сейчас через посредников - удорожает этот газ, но физически он как был росс так и остается. Энергетическая независимость обеспечивается возможность получать не более 30% у одного поставщика, а не количеством прокладок при перепродаже.
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03.07.2020 11:16 Ответить
"Украина покупала газ в Европе по 230 долл. за тыс куб м, "Газпром" предлагает по 180 долл. Значит, мы теряем 50 долл?

Ні. По-перше, демпінгова пропозиція "Газпрому" з'явилася саме завдяки конкуренції - налагодженим "Нафтогазом" закупівлям газу з Європи.
Це означає, що якщо Україна відмовиться від них, повернувшись до закупівель у Росії, "Нафтогаз" може бути в найкоротший термін поставлений перед фактом підвищення ціни з боку російської компанії.
По-друге, реверс (імпорт Україною ресурсу з Європи) де-факто стимулює розвиток транзиту (поставок російського газу через територію України в Європу). Адже купуючи газ в Європі, Україна опосередковано впливає на зростання його закупівель європейськими трейдерами у "Газпрому", який змушений скористатися транзитними послугами України для задоволення цих заявок.
До речі, за підсумками минулого року прибуток групи НАК "Нафтогаз України" від транзиту газу становив 19,8 млрд грн., що еквівалентно 78% чистого прибутку цієї групи компаній за 2016 рік. По суті, це прибуток "Укртрансгазу"."
Хоча,тимошенко- капітельман з мертвечуком, намагаються врятувати "газпром" і повернути Україну в залежність від кацапського газу.
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03.07.2020 15:19 Ответить
По-перше, демпінгова пропозиція "Газпрому" з'явилася саме завдяки конкуренції - налагодженим "Нафтогазом" закупівлям газу з Європи.
1. Цен Газпрома сегодня - это не демпинг, а цена газа для других стран плюс минус доставка.
2. То что называется закупівлям газу з Європи - это физическая поставка газа из РФ на Украину, оформленная через европ посредников.


24 апреля 2019 ... зарегистрированные в Швейцарии компании поставили в Украину 208 млн куб. м газа на 86,1 млн долл., компании из Польши - 46,8 млн куб. м на 18,5 млн долл., из Германии было поставлено 151,7 млн куб. м на 62 млн долл., из Австрии - 13 млн куб. м на 6,8 млн долл., из Люксембурга - 19,5 млн куб. м на 9,4 млн долл., из Венгрии - 9,8 млн куб. м на 4,2 млн долл., из Франции - 21,4 млн куб. м на 8,6 млн долл., из Чехии - 18,8 млн куб. м на 7,2 млн долл..
https://www.unian.net/economics/energetics/10529781-pokupka-gaza-otkuda-skolko-i-pochem-importirovala-ukraina.html
По-друге, реверс (імпорт Україною ресурсу з Європи) де-факто стимулює розвиток транзиту (поставок російського газу через територію України в Європу).
Физического реверса, те поставок газа из ЕС на Украину нет, есть тн виртуальный реверс. Те газ идет с востока на запад, потребляется на Украине, а оформляется как поставленный с запада. По другому укр ГТС работать не может, она не может одновременно транзитировать с востока на запад и по тем же трубам получать газ с запада. В этой схеме скорее всего задействован и Газпром, тк он не возражал против "виртуального реверса". Единственный раз был реальный реверс в 2009 - при прекращении транзита. Тк как зависила Украина от росс газа, так и зависит.
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03.07.2020 17:16 Ответить
****** косоглазая, а тем временем: "Оккупанты обстреляли Зайцево из 82-мм минометов: погибла женщина". Изменники УКРАИНСКОГО НАРОДА!!!
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03.07.2020 09:47 Ответить
Ээээй, зебильйо! Это торговля на крови, или ещё нет? Как вы думаете?
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03.07.2020 09:48 Ответить
это уже бизнес на крови или ещё нет?
эти зеленые суки воруют и ничего не стыдятся
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03.07.2020 09:49 Ответить
Фуйло (з) бенею рулить.
Вибрали!
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03.07.2020 09:50 Ответить
****, совсем отбитый
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03.07.2020 09:51 Ответить
импорт электроэнергии из России стал ключевой причиной самого глубокого кризиса в энергетике за время независимости Украины. Открытие импорта произошло благодаря так называемым правкам Геруса.
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03.07.2020 10:48 Ответить
Возможно в какие-то приграничные регионы энергию действительно выгоднее покупать по импорту. Нужно разбираться. У нас сейчас каждая копейка на счету.
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03.07.2020 09:54 Ответить
Хрен тебе, рузькэ
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03.07.2020 09:56 Ответить
Гнать в шею этого косоглазого ЗЕленого у*бка в Ростов!!!
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03.07.2020 09:56 Ответить
Ось вони нові обличчя ,все на догоду олігархам ,на жаль суспільство мовчить ,соціологи малюють рейтинги і ось вони відчувають свою безкарність і що для них війна,національна безпека головне ,що б олігархи заробляли.
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03.07.2020 09:57 Ответить
половину херуса экспортировать бене каломойскому (нижнюю), а верхнюю сразу *****. хотя можно и вдоль...
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03.07.2020 09:59 Ответить
Та воно то так, от тільки починати треба с сабакова та кала мойського
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03.07.2020 10:16 Ответить
не нужно долго искать предателей. вот он вам, даже и не прячется
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03.07.2020 10:00 Ответить
Этого двуного гандона одного из первых нужно прибить.
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03.07.2020 10:04 Ответить
Герус запропонував Раді відновити імпорт електроенергії з Росії - Цензор.НЕТ 7737
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03.07.2020 10:19 Ответить
Хароша штука. Только как на этой махине сразу все стволы менять у машингеверов?
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03.07.2020 10:26 Ответить
Сєпарів прикувати, хай голіруч міняють.
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03.07.2020 10:39 Ответить
После безоговорочного возвращения ОРДЛо, Крыма и Севастополя.. А поставки электроэнергии выполнять в счет погашения репараций. А то 6 лет войны, 14% территории страны под оккупацией, каждый день обстрелы а мы в "гибридности" по самые не могу... Даже дип отношения не удосужились до сих пор разорвать. ( кстати и предыдущие врио президента и предыдущий президент тоже).
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03.07.2020 10:20 Ответить
Оно таки ЗЕбнутое на всю голову
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03.07.2020 10:23 Ответить
Це ще не зрада? Ще не торгівля на крові?
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03.07.2020 10:28 Ответить
останавливать атомные электростанции, закрывать шахты и тепловые элекростанции, сворачивать альтернативную электроэнергию, и все ради миллиардов для каломойши, геруса и зеленского. ребята, это уже дно или еще нет?
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03.07.2020 10:39 Ответить
останавливать атомные электростанции, закрывать шахты и тепловые элекростанции, сворачивать альтернативную электроэнергию
Почему на 95% остановили укр нефтепереработку: на 45 млн мощностей укр НПЗ было переработано ок 2 млн т. Ответ простой - невыгдно.
Алт энергетика живет только на дотациях, нищей Украине оно не по карману.
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03.07.2020 11:44 Ответить
торговля на крови говорите, ну-ну...
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03.07.2020 10:46 Ответить
вся СН это агенты парашки
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03.07.2020 10:47 Ответить
Коломойская шавка
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03.07.2020 11:08 Ответить
нужно геруса телепортировать по проводам, разложить на атомы и телепортировать на москальщину
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03.07.2020 11:12 Ответить
После первого подобного предложения , госчиновник должен сниматься со своей должности АВТОМАТИЧЕСКИ ! ( вот только пёрднул , что нужно торговать с роССией - в ОТСТАВКУ ! )
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03.07.2020 11:59 Ответить
Мало ЛЯшко його ******,**** зряча перед виборами ******* про торгівлю на крові. Де наш славний герой Сеня Семенченко, чому не організує блокаду гандона Геруса.
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03.07.2020 12:50 Ответить
Это вот как понимать? "для возобновления предлагается возобновить" Источник: https://censor.net/n3205789
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03.07.2020 12:51 Ответить
Кто такое это Герус-Варус, чтобы единолично решать за всех?
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03.07.2020 12:53 Ответить
Герус подлежит ликвидации, это - вражеский диверсант в нашем тылу.
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03.07.2020 16:32 Ответить
Так с снг или с паРаши? Обьясни цензор.да, без тебя никак?😷
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03.07.2020 17:38 Ответить
Герус запропонував Раді відновити імпорт електроенергії з Росії - Цензор.НЕТ 5201
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03.07.2020 18:43 Ответить
Герус показує напрямок руху Бені. А що скаже Беня - те зробить Зеля. Дякую сірій масі 73%, а чого ви мовчите? Нагадили і під стіл? Чи ви такого бажали?
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04.07.2020 09:17 Ответить
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