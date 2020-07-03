Герус запропонував Раді відновити імпорт електроенергії з Росії
Глава Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус виніс на голосування комітету законопроєкт №3657-1, яким планується внести правки в закон "Про ринок електроенергії" для відновлення пропонується відновити раніше заборонений імпорт електроенергії з країн СНД, зокрема з Росії.
Цей законопроєкт на виїзному засіданні 1 липня підтримало 11 депутатів Комітету, що дозволяє передати документ для ухвалення в стінах парламенту, повідомляє "Znaj.ua".
Зокрема, за законопроєкт і відкриття імпорту електроенергії з РФ проголосували: від фракції "Слуга народу" Андрій Жупанин (автор законопроєкту), Андрій Герус, Олег Семінський, Дмитро Припутень, Євген Пивоваров, Сергій Нагорняк, Анатолій Костюх, а також Юрій Шаповалов, (депгрупа "Партія "За майбутнє"), Максим Єфімов (депгрупа "Довіра"), Інна Совсун ("Голос"), Анна Скороход (позафракційна).
Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії став ключовою причиною найглибшої кризи в енергетиці за час незалежності України. Відкриття імпорту відбулося завдяки так званим правками Геруса.
У період жовтень 2019 - березень 2020 з Росії було імпортовано на 1 млрд грн. Найбільшим імпортером електроенергії з РФ була компанія "Юнайтед Енерджі", близька до олігарха Ігоря Коломойського, який також курирує дії Андрія Геруса.
4 травня у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський заявив, що не може бути й мови про імпорт електроенергії в країну, оскільки це залишить тисячі шахтарів без роботи.
В кінці квітня Міністерство енергетики розробило новий енергобаланс України на 2020 рік і повністю відмовилося від поставок електроенергії з Білорусі та Росії.
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Какой импорт??? Совсем гниды обнаглели.
Гнать этих предателей из рады!
Реалізують домовленність коломойського з пуйлом про "аднустрану адиннарот"
Почти одновременно случилось несколько взаимосвязанных событий.
Ротом скуластой Люси Бурмистер, Слуги народа, начали народу пропихивать тезис об очень клёвой эмиссии. Включаем станок, допечатываем ******** фантиков, получаем прибыль в 23 ляма с каждой копейки. Трускавецкая двухнедельная школа экономики одобряет, электорат ликует. Что может быть проще, чем нарисовать купюры в необходимом количестве?
Почти сразу после этого вылазит ВовАчка и начинает Песнь Халявы и Алчности. Говорит, увеличим минималку, и не просто увеличим, а вдвое. Увеличивать что-либо основанное на бюджетном бабле, когда этого самого бабла тупо нет, - это по умолчанию нереально. Ну вот вообще. Если только…. не включить печатный станок. Ведь на нём можно напечатать увеличение минималки даже в четверо, говно вопрос.
Два кусочка слиплись: Вове надо оживить рейтинги перед местными - закинуть в хавальник электората немножечко свежеотпечатанных купюр, которые эта почтенная публика сжует с чавканьем и хрустом.
А вчера вечером случилось заявление об отставке главы НБУ, вследствие ПРЯМОГО ДАВЛЕНИЯ президента Зеленского, т.е. классический кидок через хер МВФа. Уже сегодня бакс вырос на 60 копеек и отменена сделка по размещению евробондов на почти 2 млрд долларов. Прилепился ещё кусочек пазла. И уже картинка совершенно очевидна - пошел обратный отсчет, где на другом конце - девяностые во всей красе.
Я это уже приняла. Причем, я даже не хочу, что щас вот так вжух - и снова у власти Порох и вся его команда... Не хочу.
Я хочу пи...ца. Такого, чтоб все взвыли. Чтоб нажрались по самые гланды. Что снова кубик Галина-Бланка был вполне себе пристойной едой, а регулярная зарплата - сказочной роскошью. Чтоб все эти, ****, голые и босые наконец-то реально проголодались.
Потому что так жить нельзя. Эти проффесионалы за год угандонили всё. Экономику, энергетику, внешнюю политику, с повестки дня исчез полностью Крым, а в армии снова появилось надлишкове майно и люди.
И мне уже не страшно. Честно. И уже даже не обидно за то, что год до выборов мы криком орали, что всё будет именно так, а нам смеялись в лицо всякие хитросделаные Ивановы и крутые бизнесмены Соколовские. Я просто хочу, чтоб они наконец-то круто обосрались, а потом выздоровели. Приобрели иммунитет к популизму. Чтоб каждый следующий кандидат без опыта управления, без какого-либо приличного образования, без малейшего представления о том, как все работает и почему нехер лезть руками в туда, где ты дупля не отбиваешь, вызывал сразу стойкое отторжение.
И когда с классически зеленых мамочек «сняли выплоту», я, признаться, немного рада. Им тоже надо переболеть и выздороветь. Или умереть, если не сумеют выжить. Мамочки отнесут детёныша в ясли и пойдут на работу. Если найдут работу и если на работе захотят взять женщину с младенцем, который в яслях и садике будет болеть по началу 3 недели из 4-х.
А у их папочек тоже не будет работы, потому что люди нужны тогда, когда экономика развивается, а не бьётся в агонии. И папочки начнут бухать, я хорошо помню сколько нормальных мужиков поспивалось в 90-е от безысходности. Папочкам тоже надо научиться понимать, когда папочку предвыборные бил-борды объегоривают и что невозможно прекратить войну, посадив Порошенко.
Так что я удивительно спокойна. Чего и вам советую. Когда закончится этот п....дец и от страны останутся руины, мы придём на попелище, посадим там огірочки. И будем заново строить себе Украину. Только уже с предохранителями.
А еще надо ружжо купить, без него никак. Обратный отсчет пошел.
Украина импортировала, импортирует и будет импортировать росс газ - так устроена укр ГТС. То что она это делает сейчас через посредников - удорожает этот газ, но физически он как был росс так и остается. Энергетическая независимость обеспечивается возможность получать не более 30% у одного поставщика, а не количеством прокладок при перепродаже.
Ні. По-перше, демпінгова пропозиція "Газпрому" з'явилася саме завдяки конкуренції - налагодженим "Нафтогазом" закупівлям газу з Європи.
Це означає, що якщо Україна відмовиться від них, повернувшись до закупівель у Росії, "Нафтогаз" може бути в найкоротший термін поставлений перед фактом підвищення ціни з боку російської компанії.
По-друге, реверс (імпорт Україною ресурсу з Європи) де-факто стимулює розвиток транзиту (поставок російського газу через територію України в Європу). Адже купуючи газ в Європі, Україна опосередковано впливає на зростання його закупівель європейськими трейдерами у "Газпрому", який змушений скористатися транзитними послугами України для задоволення цих заявок.
До речі, за підсумками минулого року прибуток групи НАК "Нафтогаз України" від транзиту газу становив 19,8 млрд грн., що еквівалентно 78% чистого прибутку цієї групи компаній за 2016 рік. По суті, це прибуток "Укртрансгазу"."
Хоча,тимошенко- капітельман з мертвечуком, намагаються врятувати "газпром" і повернути Україну в залежність від кацапського газу.
1. Цен Газпрома сегодня - это не демпинг, а цена газа для других стран плюс минус доставка.
2. То что называется закупівлям газу з Європи - это физическая поставка газа из РФ на Украину, оформленная через европ посредников.
24 апреля 2019 ... зарегистрированные в Швейцарии компании поставили в Украину 208 млн куб. м газа на 86,1 млн долл., компании из Польши - 46,8 млн куб. м на 18,5 млн долл., из Германии было поставлено 151,7 млн куб. м на 62 млн долл., из Австрии - 13 млн куб. м на 6,8 млн долл., из Люксембурга - 19,5 млн куб. м на 9,4 млн долл., из Венгрии - 9,8 млн куб. м на 4,2 млн долл., из Франции - 21,4 млн куб. м на 8,6 млн долл., из Чехии - 18,8 млн куб. м на 7,2 млн долл..
https://www.unian.net/economics/energetics/10529781-pokupka-gaza-otkuda-skolko-i-pochem-importirovala-ukraina.html
По-друге, реверс (імпорт Україною ресурсу з Європи) де-факто стимулює розвиток транзиту (поставок російського газу через територію України в Європу).
Физического реверса, те поставок газа из ЕС на Украину нет, есть тн виртуальный реверс. Те газ идет с востока на запад, потребляется на Украине, а оформляется как поставленный с запада. По другому укр ГТС работать не может, она не может одновременно транзитировать с востока на запад и по тем же трубам получать газ с запада. В этой схеме скорее всего задействован и Газпром, тк он не возражал против "виртуального реверса". Единственный раз был реальный реверс в 2009 - при прекращении транзита. Тк как зависила Украина от росс газа, так и зависит.
эти зеленые суки воруют и ничего не стыдятся
Вибрали!
Почему на 95% остановили укр нефтепереработку: на 45 млн мощностей укр НПЗ было переработано ок 2 млн т. Ответ простой - невыгдно.
Алт энергетика живет только на дотациях, нищей Украине оно не по карману.