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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты заблокировали людей на пункте пропуска "Новотроицкое" , - штаб ООС. ВИДЕО

Российские оккупанты заблокировали пропуск людей на КПВВ "Новотроицкое".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС. 

В сообщении отмечается: "Российские войска и их марионеточные администрации блокируют и в дальнейшем пропуск гражданских лиц в Донецкой области через линию разграничения на КПВВ "Новотроицкое" в любую из сторон.

В то же время пеший переход на контрольном пункте въезда-выезда в Станице Луганской функционирует согласно летнему графику в несколько ограниченном режиме".

Автор: 

Донбасс (26956) КПВВ (330)


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Топ комментарии
+7
Розрыдаться, что ли?
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03.07.2020 19:49
+7
Вы должны выстрадать свою Донецкую Нарядную Резервацию.
Иначе ***** вас не оценит.
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03.07.2020 19:50
+5
Да куды там! Что им рассейской пензии мало? Зачем ещё и "нищая бендёровская" для гордого народа Бамбаса?
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03.07.2020 20:00
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Розрыдаться, что ли?
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03.07.2020 19:49 Ответить
плоти им налог на пенсию ты чаво с получки))
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03.07.2020 19:53 Ответить
Да куды там! Что им рассейской пензии мало? Зачем ещё и "нищая бендёровская" для гордого народа Бамбаса?
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03.07.2020 20:00 Ответить
Вы должны выстрадать свою Донецкую Нарядную Резервацию.
Иначе ***** вас не оценит.
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03.07.2020 19:50 Ответить
...концтабір лугандонської соціальної депресії

Окупанти заблокували людей на пункті пропуску "Новотроїцьке", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1667
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03.07.2020 20:12 Ответить
типичная вата на фото.
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03.07.2020 20:18 Ответить
как то... а где тот Игорь Хистр с дыры ,который так Пороха ненавидел, еще Злой крот ?неужели корона...
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03.07.2020 19:52 Ответить
людей ахах биомуссор террористов
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03.07.2020 19:52 Ответить
Оккупанты заблокировали людей на пункте пропуска "Новотроицкое" , - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9816
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03.07.2020 19:53 Ответить
Как говориться проблеми индейцев .................
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03.07.2020 20:02 Ответить
Если террористы не пускают пенсионеров за пенсиями в Украину , то почему Украина должна им шото выплачивать и вообще , - кого-то на свою территорию пропускать ?
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03.07.2020 19:56 Ответить
Кроме пенсионеров на нашу территорию проникают абсолютно неизвестные нам личности - это и ФСБшники, и диверсанты, всякая мутная публика. воевавшая против нас.... Никто за ними не следит, они шастают по всей стране... Они отдыхают на наших курортах, таскаются по кабакам и бутикам....Возможно, гадят нам, убивая, взрывая банкоматы, грабя букмекерские ларьки и обменные пункты....Многие преступления не раскрыты годами....
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03.07.2020 20:08 Ответить
Александр , абсолютно с Вами согласен . Эту наволочь нельзя пускать в Украину . Все нормальные люди выехали оттуда ещё в 14 году . С адекватными людьми общаюсь до сих пор -- они в Дружковке , Краматорске , Славянске , Кр Лимане . ... .
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03.07.2020 20:21 Ответить
абсолютно верно хто попало шарится.а потом казаки какието патрулировать Мелитополь и район собираются.
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03.07.2020 20:22 Ответить
Нефуй шастать!!
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03.07.2020 19:56 Ответить
Оккупанты заблокировали людей на пункте пропуска "Новотроицкое" , - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4060
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03.07.2020 20:06 Ответить
Там людей нет,неписдите!
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03.07.2020 20:07 Ответить
При "фашистах" і "бандерівцях" не було ніяких пунктів пропуску. Не сподобалось свабодному Данбасу в такому порядку жити! Ну, тепер: бачили очі, що брали... і "Нехай щастить"!
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03.07.2020 20:10 Ответить
"рятувальник" на видео - рятуют запроданцев, падлы! может хватит новостей с дурацких кпп??!
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03.07.2020 20:17 Ответить
Закройте все кпп навсегда, усильте карантин
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03.07.2020 20:27 Ответить
В нашем пенсионном законодательстве ничего не изменилось касательно пенсий лугандонам. как было положение о том, что платят пенсии только переселенцам, так и осталось. Неужели не понятно, что прутся через кпп те пердуны, которые по факту не являются переселенцами, они тупо за деньги зарегистрировались по сто человек по одному адресу. Так ещё мало кто знает, что им как переселенцам дополнительно платят деньги за съём жилья. Вот они и не переселяются, чтоб не тратить эти деньги. Меня это люто возмущает, до каких пор мы будем кормить предателей.
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03.07.2020 22:11 Ответить
 
 