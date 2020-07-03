Оккупанты заблокировали людей на пункте пропуска "Новотроицкое" , - штаб ООС. ВИДЕО
Российские оккупанты заблокировали пропуск людей на КПВВ "Новотроицкое".
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В сообщении отмечается: "Российские войска и их марионеточные администрации блокируют и в дальнейшем пропуск гражданских лиц в Донецкой области через линию разграничения на КПВВ "Новотроицкое" в любую из сторон.
В то же время пеший переход на контрольном пункте въезда-выезда в Станице Луганской функционирует согласно летнему графику в несколько ограниченном режиме".
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