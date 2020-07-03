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Новини Окуповані території
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Окупанти заблокували людей на пункті пропуску "Новотроїцьке", - штаб ООС. ВIДЕО

Російські окупанти заблокували пропуск людей на КПВВ "Новотроїцьке".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Російські війська і їхні маріонеткові адміністрації блокують і надалі пропуск цивільних осіб у Донецькій області через лінію розмежування на КПВВ "Новотроїцьке" в будь-яку зі сторін.

Водночас піший перехід на контрольному пункті в'їзду-виїзду в Станиці Луганській функціонує згідно з річним графіком у дещо обмеженому режимі".


Автор: 

Донбас (22356) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+7
Розрыдаться, что ли?
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03.07.2020 19:49
+7
Вы должны выстрадать свою Донецкую Нарядную Резервацию.
Иначе ***** вас не оценит.
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03.07.2020 19:50
+5
Да куды там! Что им рассейской пензии мало? Зачем ещё и "нищая бендёровская" для гордого народа Бамбаса?
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03.07.2020 20:00
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Розрыдаться, что ли?
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03.07.2020 19:49 Відповісти
плоти им налог на пенсию ты чаво с получки))
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03.07.2020 19:53 Відповісти
Да куды там! Что им рассейской пензии мало? Зачем ещё и "нищая бендёровская" для гордого народа Бамбаса?
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03.07.2020 20:00 Відповісти
Вы должны выстрадать свою Донецкую Нарядную Резервацию.
Иначе ***** вас не оценит.
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03.07.2020 19:50 Відповісти
...концтабір лугандонської соціальної депресії

Окупанти заблокували людей на пункті пропуску "Новотроїцьке", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1667
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03.07.2020 20:12 Відповісти
типичная вата на фото.
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03.07.2020 20:18 Відповісти
как то... а где тот Игорь Хистр с дыры ,который так Пороха ненавидел, еще Злой крот ?неужели корона...
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03.07.2020 19:52 Відповісти
людей ахах биомуссор террористов
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03.07.2020 19:52 Відповісти
Оккупанты заблокировали людей на пункте пропуска "Новотроицкое" , - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9816
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03.07.2020 19:53 Відповісти
Как говориться проблеми индейцев .................
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03.07.2020 20:02 Відповісти
Если террористы не пускают пенсионеров за пенсиями в Украину , то почему Украина должна им шото выплачивать и вообще , - кого-то на свою территорию пропускать ?
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03.07.2020 19:56 Відповісти
Кроме пенсионеров на нашу территорию проникают абсолютно неизвестные нам личности - это и ФСБшники, и диверсанты, всякая мутная публика. воевавшая против нас.... Никто за ними не следит, они шастают по всей стране... Они отдыхают на наших курортах, таскаются по кабакам и бутикам....Возможно, гадят нам, убивая, взрывая банкоматы, грабя букмекерские ларьки и обменные пункты....Многие преступления не раскрыты годами....
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03.07.2020 20:08 Відповісти
Александр , абсолютно с Вами согласен . Эту наволочь нельзя пускать в Украину . Все нормальные люди выехали оттуда ещё в 14 году . С адекватными людьми общаюсь до сих пор -- они в Дружковке , Краматорске , Славянске , Кр Лимане . ... .
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03.07.2020 20:21 Відповісти
абсолютно верно хто попало шарится.а потом казаки какието патрулировать Мелитополь и район собираются.
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03.07.2020 20:22 Відповісти
Нефуй шастать!!
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03.07.2020 19:56 Відповісти
Оккупанты заблокировали людей на пункте пропуска "Новотроицкое" , - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4060
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03.07.2020 20:06 Відповісти
Там людей нет,неписдите!
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03.07.2020 20:07 Відповісти
При "фашистах" і "бандерівцях" не було ніяких пунктів пропуску. Не сподобалось свабодному Данбасу в такому порядку жити! Ну, тепер: бачили очі, що брали... і "Нехай щастить"!
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03.07.2020 20:10 Відповісти
"рятувальник" на видео - рятуют запроданцев, падлы! может хватит новостей с дурацких кпп??!
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03.07.2020 20:17 Відповісти
Закройте все кпп навсегда, усильте карантин
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03.07.2020 20:27 Відповісти
В нашем пенсионном законодательстве ничего не изменилось касательно пенсий лугандонам. как было положение о том, что платят пенсии только переселенцам, так и осталось. Неужели не понятно, что прутся через кпп те пердуны, которые по факту не являются переселенцами, они тупо за деньги зарегистрировались по сто человек по одному адресу. Так ещё мало кто знает, что им как переселенцам дополнительно платят деньги за съём жилья. Вот они и не переселяются, чтоб не тратить эти деньги. Меня это люто возмущает, до каких пор мы будем кормить предателей.
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03.07.2020 22:11 Відповісти
 
 