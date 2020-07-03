Окупанти заблокували людей на пункті пропуску "Новотроїцьке", - штаб ООС. ВIДЕО

Російські окупанти заблокували пропуск людей на КПВВ "Новотроїцьке".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Російські війська і їхні маріонеткові адміністрації блокують і надалі пропуск цивільних осіб у Донецькій області через лінію розмежування на КПВВ "Новотроїцьке" в будь-яку зі сторін.

Водночас піший перехід на контрольному пункті в'їзду-виїзду в Станиці Луганській функціонує згідно з річним графіком у дещо обмеженому режимі".



