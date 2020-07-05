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Готовим пилотный проект закрытия шахт по опыту Германии, - Буславец

Готовим пилотный проект закрытия шахт по опыту Германии, - Буславец

Временно исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец сообщила, что в Украине готовят пилотный проект по закрытию шахт в одном из городов используя немецкий опыт.

Об этом Буславец рассказала в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть почти 65 моногородов, в которых только шахта является тем предприятием, на котором могут работать люди. И, как правило, это один работающий человек, который кормит всю семью. И мы должны понимать, каким образом нам необходимо этих людей защитить, дать возможность трансформироваться этим регионам, чтобы там была работа. У нас даже сегодня есть договоренности с немецкой стороной. Был и звонок премьер-министра канцлеру Германии Ангеле Меркель. Они обсуждали этот вопрос. И у меня были переговоры с послом Германии в Украине относительно помощи по проведению комплексной работы в рамках пилотного проекта с опытом Германии по закрытию шахт какого-то моногорода, который мы определим вместе с ними по определенным критериям", - сообщила Буславець.

По ее словам, этот "пилот" будет реализован как для решения социальных, экологических вопросов, так и для обеспечения работой тех людей, которые проживают в таком моногороде.

Читайте также: Шахтеры вышли на митинги не только из-за долгов по зарплате, они требуют, чтобы выполнялся гарантированный сбыт угля, - Буславец

Впрочем Ольга Буславець сказала, что такой моногород еще пока не выбрали.

"Есть определенные критерии. Мы, конечно, будем это обрабатывать рабочей группой для того, чтобы определить", - добавила она.

Германия (6982) шахта (960) Буславец Ольга (71)


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Топ комментарии
+16
Давно убыточные шахты нужно закрыть !!! Сколько можно гудка кормить с бюджета ???
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05.07.2020 14:04
+10
почему Германии..а не Британии...
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05.07.2020 13:55
+7
Чомуще в 90-х шахти не приватизували? Не віддали тим шахтарям, які працювали на конкретній шахті. Тому, що на субсидіях, дотаціях ..., кормилося багато "впливових" людей.
Найрадикальниший метод закриття державних шахт був У "залізної леді" Тетчер. В.Британія позбавившись від тягаря державних шахт, почала впевненно розвиватися. І якщо в 60-70-х країна була "хворою людиною Європи", то зараз одна із самих розвинутих економік.
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05.07.2020 14:24
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почему Германии..а не Британии...
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05.07.2020 13:55 Ответить
Давно убыточные шахты нужно закрыть !!! Сколько можно гудка кормить с бюджета ???
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05.07.2020 14:04 Ответить
Тиха! Домбас всех кормет!
А вообще-то вы конечно правы.
Просто с начала восьмидесятых, когда добыча угля постепенно стала убыточной, правительство (включая обожаемый лаптеногими сесесер) ложило на это. Потом разберёмся. Теперь разбираться придётся нам всем.
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05.07.2020 15:04 Ответить
Тетчер вже померла. Ні з ким обговорювати.
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05.07.2020 16:38 Ответить
такая себе "железная леди". то что это произойдёт со всеми шахтами, чисто вопрос времени.
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05.07.2020 14:00 Ответить
Сравнили ! Немцы покупают уголь в Польше! Нам выгоднее тратить валюту и содержать моногород безработных?
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05.07.2020 14:01 Ответить
Кому тот уголь нужен когда газ и нефть подешевели
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05.07.2020 16:30 Ответить
Где гарантия что не подоражает? Помню Гудок ныл что уголь нерентабельный и требовал дотации от государства... А как отЛНРились от Украины, так и за в четверо дешевле добывали уголь!
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05.07.2020 17:09 Ответить
Еще три года назад писал статью о том, что международные компании, в частности три крупнейших глобальных страховых игрока, перестали инвестировать угольную отрасль. Они призвали отказаться от инвестирование в уголь из за очень грязной и устаревшей технологии. У угля нет будущего, эту гадость нужно забыть как можно скорее, уголь сегодня нужнен только бизнесменам- выродкам типа Ахметова, которым на все наплевать кроме своей жирной семейки, и всяким отсталым странам. А что касается шахтеришек мне честно наплевать что с ними будет. В 90-е 2\3 страны сидело без работы, пока эти уроды выбивали себе огоромные зарплаты, а потом эти уроды еще и Родину предали, хай хоть сдохнут это их проблемы.
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05.07.2020 18:06 Ответить
чьи шахты, тот пускай и гимороится.
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05.07.2020 14:01 Ответить
Государственные
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05.07.2020 14:09 Ответить
значит государство.
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05.07.2020 14:10 Ответить
они действительно рискуют превратиться в пилотов со своими проектами...
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05.07.2020 14:18 Ответить
Готовим пилотный проект закрытия шахт по опыту Германии

================================================
Це тільки я один прогавив "кінець епохи зубожіння"? Відколи це ми досягли рівня розвитку Германії,щоб позакривати усі вугільні шахти???
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05.07.2020 14:23 Ответить
Так, ми дуже бідні, щоб підтримувати збиткові підприємства.
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05.07.2020 16:40 Ответить
Чомуще в 90-х шахти не приватизували? Не віддали тим шахтарям, які працювали на конкретній шахті. Тому, що на субсидіях, дотаціях ..., кормилося багато "впливових" людей.
Найрадикальниший метод закриття державних шахт був У "залізної леді" Тетчер. В.Британія позбавившись від тягаря державних шахт, почала впевненно розвиватися. І якщо в 60-70-х країна була "хворою людиною Європи", то зараз одна із самих розвинутих економік.
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05.07.2020 14:24 Ответить
А у шахтах почнем вирощувати медичний канабіс?
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05.07.2020 14:39 Ответить
Мумійо.
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05.07.2020 16:41 Ответить
Казіно відкриють.
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05.07.2020 16:42 Ответить
Креативно. Екстрим-отелі 5 зірок. Метан і шахтні води для елітної породи
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05.07.2020 16:44 Ответить
Все правильно, убыточные шахты нужно закрывать, а деньги на их содержание нужно направить по опыту Германии на запорожский и волынский автозаводы, для создания конкурентов БМВ и Мерседесу.
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05.07.2020 14:45 Ответить
Кому нужен уголь , который добывают на глубине 1 км.?
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05.07.2020 14:48 Ответить
И пласт зачастую менее 1 метра
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05.07.2020 16:32 Ответить
а когда будет переход на альтернативные виды топлива?
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05.07.2020 14:53 Ответить
Касапи крематорії скоро підтягнуть, щоб своїх "асвабадителей" спалювати, і буде безкоштовне і тепло, і попіл і еергія
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05.07.2020 15:01 Ответить
Підказую який. Донецьк
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05.07.2020 14:59 Ответить
Дайте можливість приватизувати збиткові шахти з податковими канікулами 1рік і прозрієте скільки буде бажаючих.
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05.07.2020 15:19 Ответить
Достали уже комментариями про"железную уродину" Течер. Когда ее гроб несли пол Великобритании пило и веселилось. Почитайте- 40% уволенных так и не переквалифицировались,для многих это была трагедия. Целые города превратились в " каменные джунгли". На шахте завязаны как минимум пять крупнейших отраслей экономики( энергетика,тяжёлое машиностроение,а это тепловозы,вагонетки,комбайны,насосы,компрессора,металлургия,ж/д перевозки,производство электрооборудования и кабельной продукции,транспортеров,инструмента,аккумуляторов. Просто достали уродцы-закрыть,закрыть. Требовать надо что бы РАБОТАЛО,ЭФФЕКТИВНО управлялось,а прибыль шла на социальные нужды! Убогие папуасы,электроэнергию тоже покупать будете? Кто мешает не закрывать, а развивать ,например айти в шахтерских поселках,чтобы не создавать сразу ком проблем? Одни грамотеи в экономике,то Великобританию рулят то Францию. Украина способна обеспечить хотя бы на первое время этих людей,как Великобритания? А почему США в которой ПЯТЬДЕСЯТ процентов энергетики на угле не приводите? Или США не камильфо?
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05.07.2020 15:42 Ответить
ваще пипец кармильцам -шахтерам Бамбасса, теперя ни туды ни сюды, хоть самим жри
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05.07.2020 16:43 Ответить
Беда что в школе не учились. Уголь добывается и в Павлограде,и Львовско-Втлынском бассейне, например. Тоже Бамбас? Книжки читайте,может может меньше глупостей будете писать.
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05.07.2020 19:15 Ответить
А Ватутино -- работает ?
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05.07.2020 20:09 Ответить
Чего это ни туды не сюды? В окопы по обе стороны в друг друга пулять. Только им " та сторона" ближе, в большинстве случаев
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05.07.2020 21:57 Ответить
Безработных будет ещё больше. В принципе ничего страшного не было бы, если бы во власти не были предатели страны и никчемные люди.
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05.07.2020 16:46 Ответить
Позвоните в Румынию, там расскажут про пилотный проект как быстро и эффективно поменять правительство.
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05.07.2020 16:56 Ответить
Готуємо пілотний проєкт закриття шахт за досвідом Німеччини, - Буславець - Цензор.НЕТ 5501
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05.07.2020 17:03 Ответить
Так и кацапы вроде закрыли свои шахты в Ростовской обл.
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05.07.2020 18:16 Ответить
Шахты закрыли , а люди Ахметова залазят с территории Украины.
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05.07.2020 18:35 Ответить
этой суч*е сказали что немцы уголёк покупают у кацапов, а на закрытие шахт пускают миллиарды евро (не хривней, а евро)?
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05.07.2020 21:14 Ответить
Бідний Ахметов, як же він тепер житиме.
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05.07.2020 23:28 Ответить
 
 