Готовим пилотный проект закрытия шахт по опыту Германии, - Буславец

Временно исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец сообщила, что в Украине готовят пилотный проект по закрытию шахт в одном из городов используя немецкий опыт.

Об этом Буславец рассказала в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть почти 65 моногородов, в которых только шахта является тем предприятием, на котором могут работать люди. И, как правило, это один работающий человек, который кормит всю семью. И мы должны понимать, каким образом нам необходимо этих людей защитить, дать возможность трансформироваться этим регионам, чтобы там была работа. У нас даже сегодня есть договоренности с немецкой стороной. Был и звонок премьер-министра канцлеру Германии Ангеле Меркель. Они обсуждали этот вопрос. И у меня были переговоры с послом Германии в Украине относительно помощи по проведению комплексной работы в рамках пилотного проекта с опытом Германии по закрытию шахт какого-то моногорода, который мы определим вместе с ними по определенным критериям", - сообщила Буславець.

По ее словам, этот "пилот" будет реализован как для решения социальных, экологических вопросов, так и для обеспечения работой тех людей, которые проживают в таком моногороде.

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Впрочем Ольга Буславець сказала, что такой моногород еще пока не выбрали.

"Есть определенные критерии. Мы, конечно, будем это обрабатывать рабочей группой для того, чтобы определить", - добавила она.