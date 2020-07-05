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Готуємо пілотний проєкт закриття шахт за досвідом Німеччини, - Буславець

Готуємо пілотний проєкт закриття шахт за досвідом Німеччини, - Буславець

Тимчасова виконувачка обов’язків міністерки енергетики України Ольга Буславець повідомила, що в Україні готують пілотний проєкт із закриття шахт у одному з міст за німецьким досвідом.

Про це Буславець розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Ми маємо майже 65 мономіст, у яких тільки шахта є тим підприємством, на якому можуть працювати люди. І зазвичай це одна працююча людина, яка годує всю родину. І ми маємо розуміти, яким чином нам необхідно цих людей захистити, дати можливість трансформуватися цим регіонам, щоб там була робота. У нас навіть на сьогодні є домовленості з німецькою стороною. Був і дзвінок прем’єр-міністра до канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Вони обговорювали це питання. І в мене були перемовини з послом Німеччини в Україні стосовно допомоги щодо проведення комплексної роботи в межах пілотного проєкту з досвідом Німеччини щодо закриття шахт якогось мономіста, яке ми визначимо разом із ними за певними критеріями", – повідомила Буславець.

За її словами, цей "пілот" буде реалізований як для вирішення соціальних, екологічних питань, так і для забезпечення роботою тих людей, які проживають у такому мономісті.

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Втім Ольга Буславець сказала, що такого мономіста ще поки не обрали.

"Є певні критерії. Ми, звичайно, будемо це опрацьовувати робочою групою для того, щоб визначити", - додала вона.

Автор: 

Німеччина (7381) шахта (703) Буславець Ольга (146)


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Топ коментарі
+16
Давно убыточные шахты нужно закрыть !!! Сколько можно гудка кормить с бюджета ???
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05.07.2020 14:04
+10
почему Германии..а не Британии...
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05.07.2020 13:55
+7
Чомуще в 90-х шахти не приватизували? Не віддали тим шахтарям, які працювали на конкретній шахті. Тому, що на субсидіях, дотаціях ..., кормилося багато "впливових" людей.
Найрадикальниший метод закриття державних шахт був У "залізної леді" Тетчер. В.Британія позбавившись від тягаря державних шахт, почала впевненно розвиватися. І якщо в 60-70-х країна була "хворою людиною Європи", то зараз одна із самих розвинутих економік.
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05.07.2020 14:24
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почему Германии..а не Британии...
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05.07.2020 13:55 Відповісти
Давно убыточные шахты нужно закрыть !!! Сколько можно гудка кормить с бюджета ???
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05.07.2020 14:04 Відповісти
Тиха! Домбас всех кормет!
А вообще-то вы конечно правы.
Просто с начала восьмидесятых, когда добыча угля постепенно стала убыточной, правительство (включая обожаемый лаптеногими сесесер) ложило на это. Потом разберёмся. Теперь разбираться придётся нам всем.
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05.07.2020 15:04 Відповісти
Тетчер вже померла. Ні з ким обговорювати.
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05.07.2020 16:38 Відповісти
такая себе "железная леди". то что это произойдёт со всеми шахтами, чисто вопрос времени.
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05.07.2020 14:00 Відповісти
Сравнили ! Немцы покупают уголь в Польше! Нам выгоднее тратить валюту и содержать моногород безработных?
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05.07.2020 14:01 Відповісти
Кому тот уголь нужен когда газ и нефть подешевели
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05.07.2020 16:30 Відповісти
Где гарантия что не подоражает? Помню Гудок ныл что уголь нерентабельный и требовал дотации от государства... А как отЛНРились от Украины, так и за в четверо дешевле добывали уголь!
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05.07.2020 17:09 Відповісти
Еще три года назад писал статью о том, что международные компании, в частности три крупнейших глобальных страховых игрока, перестали инвестировать угольную отрасль. Они призвали отказаться от инвестирование в уголь из за очень грязной и устаревшей технологии. У угля нет будущего, эту гадость нужно забыть как можно скорее, уголь сегодня нужнен только бизнесменам- выродкам типа Ахметова, которым на все наплевать кроме своей жирной семейки, и всяким отсталым странам. А что касается шахтеришек мне честно наплевать что с ними будет. В 90-е 2\3 страны сидело без работы, пока эти уроды выбивали себе огоромные зарплаты, а потом эти уроды еще и Родину предали, хай хоть сдохнут это их проблемы.
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05.07.2020 18:06 Відповісти
чьи шахты, тот пускай и гимороится.
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05.07.2020 14:01 Відповісти
Государственные
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05.07.2020 14:09 Відповісти
значит государство.
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05.07.2020 14:10 Відповісти
они действительно рискуют превратиться в пилотов со своими проектами...
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05.07.2020 14:18 Відповісти
Готовим пилотный проект закрытия шахт по опыту Германии

================================================
Це тільки я один прогавив "кінець епохи зубожіння"? Відколи це ми досягли рівня розвитку Германії,щоб позакривати усі вугільні шахти???
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05.07.2020 14:23 Відповісти
Так, ми дуже бідні, щоб підтримувати збиткові підприємства.
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05.07.2020 16:40 Відповісти
Чомуще в 90-х шахти не приватизували? Не віддали тим шахтарям, які працювали на конкретній шахті. Тому, що на субсидіях, дотаціях ..., кормилося багато "впливових" людей.
Найрадикальниший метод закриття державних шахт був У "залізної леді" Тетчер. В.Британія позбавившись від тягаря державних шахт, почала впевненно розвиватися. І якщо в 60-70-х країна була "хворою людиною Європи", то зараз одна із самих розвинутих економік.
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05.07.2020 14:24 Відповісти
А у шахтах почнем вирощувати медичний канабіс?
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05.07.2020 14:39 Відповісти
Мумійо.
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05.07.2020 16:41 Відповісти
Казіно відкриють.
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05.07.2020 16:42 Відповісти
Креативно. Екстрим-отелі 5 зірок. Метан і шахтні води для елітної породи
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05.07.2020 16:44 Відповісти
Все правильно, убыточные шахты нужно закрывать, а деньги на их содержание нужно направить по опыту Германии на запорожский и волынский автозаводы, для создания конкурентов БМВ и Мерседесу.
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05.07.2020 14:45 Відповісти
Кому нужен уголь , который добывают на глубине 1 км.?
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05.07.2020 14:48 Відповісти
И пласт зачастую менее 1 метра
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05.07.2020 16:32 Відповісти
а когда будет переход на альтернативные виды топлива?
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05.07.2020 14:53 Відповісти
Касапи крематорії скоро підтягнуть, щоб своїх "асвабадителей" спалювати, і буде безкоштовне і тепло, і попіл і еергія
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05.07.2020 15:01 Відповісти
Підказую який. Донецьк
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05.07.2020 14:59 Відповісти
Дайте можливість приватизувати збиткові шахти з податковими канікулами 1рік і прозрієте скільки буде бажаючих.
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05.07.2020 15:19 Відповісти
Достали уже комментариями про"железную уродину" Течер. Когда ее гроб несли пол Великобритании пило и веселилось. Почитайте- 40% уволенных так и не переквалифицировались,для многих это была трагедия. Целые города превратились в " каменные джунгли". На шахте завязаны как минимум пять крупнейших отраслей экономики( энергетика,тяжёлое машиностроение,а это тепловозы,вагонетки,комбайны,насосы,компрессора,металлургия,ж/д перевозки,производство электрооборудования и кабельной продукции,транспортеров,инструмента,аккумуляторов. Просто достали уродцы-закрыть,закрыть. Требовать надо что бы РАБОТАЛО,ЭФФЕКТИВНО управлялось,а прибыль шла на социальные нужды! Убогие папуасы,электроэнергию тоже покупать будете? Кто мешает не закрывать, а развивать ,например айти в шахтерских поселках,чтобы не создавать сразу ком проблем? Одни грамотеи в экономике,то Великобританию рулят то Францию. Украина способна обеспечить хотя бы на первое время этих людей,как Великобритания? А почему США в которой ПЯТЬДЕСЯТ процентов энергетики на угле не приводите? Или США не камильфо?
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05.07.2020 15:42 Відповісти
ваще пипец кармильцам -шахтерам Бамбасса, теперя ни туды ни сюды, хоть самим жри
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05.07.2020 16:43 Відповісти
Беда что в школе не учились. Уголь добывается и в Павлограде,и Львовско-Втлынском бассейне, например. Тоже Бамбас? Книжки читайте,может может меньше глупостей будете писать.
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05.07.2020 19:15 Відповісти
А Ватутино -- работает ?
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05.07.2020 20:09 Відповісти
Чего это ни туды не сюды? В окопы по обе стороны в друг друга пулять. Только им " та сторона" ближе, в большинстве случаев
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05.07.2020 21:57 Відповісти
Безработных будет ещё больше. В принципе ничего страшного не было бы, если бы во власти не были предатели страны и никчемные люди.
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05.07.2020 16:46 Відповісти
Позвоните в Румынию, там расскажут про пилотный проект как быстро и эффективно поменять правительство.
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05.07.2020 16:56 Відповісти
Готуємо пілотний проєкт закриття шахт за досвідом Німеччини, - Буславець - Цензор.НЕТ 5501
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05.07.2020 17:03 Відповісти
Так и кацапы вроде закрыли свои шахты в Ростовской обл.
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05.07.2020 18:16 Відповісти
Шахты закрыли , а люди Ахметова залазят с территории Украины.
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05.07.2020 18:35 Відповісти
этой суч*е сказали что немцы уголёк покупают у кацапов, а на закрытие шахт пускают миллиарды евро (не хривней, а евро)?
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05.07.2020 21:14 Відповісти
Бідний Ахметов, як же він тепер житиме.
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05.07.2020 23:28 Відповісти
 
 