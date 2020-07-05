Готуємо пілотний проєкт закриття шахт за досвідом Німеччини, - Буславець

Тимчасова виконувачка обов’язків міністерки енергетики України Ольга Буславець повідомила, що в Україні готують пілотний проєкт із закриття шахт у одному з міст за німецьким досвідом.

Про це Буславець розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Ми маємо майже 65 мономіст, у яких тільки шахта є тим підприємством, на якому можуть працювати люди. І зазвичай це одна працююча людина, яка годує всю родину. І ми маємо розуміти, яким чином нам необхідно цих людей захистити, дати можливість трансформуватися цим регіонам, щоб там була робота. У нас навіть на сьогодні є домовленості з німецькою стороною. Був і дзвінок прем’єр-міністра до канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Вони обговорювали це питання. І в мене були перемовини з послом Німеччини в Україні стосовно допомоги щодо проведення комплексної роботи в межах пілотного проєкту з досвідом Німеччини щодо закриття шахт якогось мономіста, яке ми визначимо разом із ними за певними критеріями", – повідомила Буславець.

За її словами, цей "пілот" буде реалізований як для вирішення соціальних, екологічних питань, так і для забезпечення роботою тих людей, які проживають у такому мономісті.

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Втім Ольга Буславець сказала, що такого мономіста ще поки не обрали.

"Є певні критерії. Ми, звичайно, будемо це опрацьовувати робочою групою для того, щоб визначити", - додала вона.