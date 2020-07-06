РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11769 посетителей онлайн
Новости
3 849 5

Подросток утонул в искусственном водоеме в Кривом Роге, - ГСЧС

Подросток утонул в искусственном водоеме в Кривом Роге, - ГСЧС

Во время купания в искусственном водоеме в Кривом Роге Днепропетровской области 4 июля утонул 12-летний ребенок.

Об этом сообщает или Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС в Днепропетровской области.

Специалисты провели визуальное обследование берегов и поверхности водоема, а водолазы - поисковые работы в воде.

Тело мальчика обнаружили на глубине 3 м и на расстоянии 10 м от берега.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боец ГПСУ во время утренней зарядки спас тонущую в море женщину

Автор: 

Кривой Рог (1403) смерть (9230) ГСЧС (4983) вода (918)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вроде читал новость, пару дней назад, что в Кривом Роге на том же водоеме утонуло три подростка...Это четвертый случай за три дня? Может как-то воруют детей для заграницы имитируя смерть через сертификат?
показать весь комментарий
06.07.2020 01:21 Ответить
Кокс?
показать весь комментарий
06.07.2020 02:10 Ответить
Для какой "заграницы", набутылочник лищнехромосомный?
показать весь комментарий
06.07.2020 03:12 Ответить
Какое то проклятое место, этот Рог, ешё и кривой!
показать весь комментарий
06.07.2020 07:26 Ответить
Пороблене і прокляте місто.
показать весь комментарий
06.07.2020 07:49 Ответить
 
 