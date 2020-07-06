Подросток утонул в искусственном водоеме в Кривом Роге, - ГСЧС
Во время купания в искусственном водоеме в Кривом Роге Днепропетровской области 4 июля утонул 12-летний ребенок.
Об этом сообщает или Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС в Днепропетровской области.
Специалисты провели визуальное обследование берегов и поверхности водоема, а водолазы - поисковые работы в воде.
Тело мальчика обнаружили на глубине 3 м и на расстоянии 10 м от берега.
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Martin Alexander #472119
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Максим Воронцов #464377
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