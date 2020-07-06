На западе Украины остаются подтопленными пять населенных пунктов, - ГСЧС

По состоянию на 6 июля в западных областях Украины остаются подтопленными пять населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7 ч. 6 июля на территории западных областей остаются подтопленными 5 (было 349) населенных пунктов в Черновицкой области; 14 (было 7 тыс. 225) подвалов (Ивано-Франковская (11), Тернопольская (3)); 47 (было 22 тыс. 182) приусадебных участков (Черновицкая (38), Тернопольская (7), Ивано-Франковская (2)). Разрушены 202,5 ​​км (было 280 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и Львовская (0,08)) и 95 (было 95) мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская ( 1) и Черновицкая (1)). Повреждено 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, силами ГСЧС с начала проведения работ спасены 478 человек, эвакуирован 721 человек, отселены 1 тыс. 324 человека и перевезены через подтопленные участки дорог 2 тыс. 565 человек. В течение суток откачано более 3 тыс. кубометров воды (с начала работ - более 362 тыс. м3) расчищено 520 м автодорог (с начала работ - 16,359 км), 0,37 км русел рек (с начала работ - 9,335 км) доставлены для населения 5 т питьевой воды местным жителям (с начала работ - около 46,965 т). Всего к работам на территории области привлечены 167 человек и 72 ед. техники, из них от ГСЧС 139 чел. л/с и 60 ед. техники (из них 1 вертолет ГСЧС).

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