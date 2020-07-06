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Умер легендарный итальянский композитор Эннио Морриконе

Умер легендарный итальянский композитор Эннио Морриконе

Итальянский композитор, аранжировщик и дирижер Эннио Морриконе умер в возрасте 91 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает la Repubblica.

Причиной смерти стали осложнения, возникшие из-за падения. Он скончался в больнице в Риме.

В основном композитор известен как автор музыки для кино и телевидения. Он написал музыку более чем к 400 фильмам и телесериалам.

Морриконе прославился как автор музыки к спагетти-вестернам своего бывшего одноклассника, режиссера Серджо Леоне ("За пригоршню долларов", "На несколько долларов больше", "Хороший, плохой, злой", "Однажды на Диком Западе", "За пригоршню динамита"). Он также написал саундтрек к таким фильмам, как "Однажды в Америке" Леоне, "Сало, или 120 дней Содома" и "Кентерберийские рассказы" Пьера Паоло Пазолини, "Перед революцией" и "Луна" Бернардо Бертолуччи, "Мастер и Маргарита" Александра Петровича, "Изгоняющий дьявола 2" Джона Бурмена, "Свяжи меня!" Педро Альмодовара, "Лолита" Эдриана Лайна, "Профессионал" режиссера Жоржа Лотнера, "72 метра" Владимира Хотиненко и к лентам Квентина Тарантино "Джанго освобожденный" и "Омерзительная восьмерка".

Морриконе - обладатель двух премий "Оскар", а также множества других наград.

За музыку к фильму "Неприкасаемые" был удостоен премии "Грэмми" в 1988 году.

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смерть (9232) композитор (5)


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Топ комментарии
+36
замечательный был композитор. Соболезнования близким и родным
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06.07.2020 10:08
+28
91 год это не тот возраст, когда нужно горевать, мужик прожил достойную и интересную жизнь. Земля пухом!
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06.07.2020 10:09
+12
Ой ... Як я заслуховувалася його музикою.
RIP.
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06.07.2020 10:09
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Музика на струнах душі...Великий маестро відлетів у вічність...RIP....Сум....
https://www.youtube.com/watch?v=rRbyZ3eD-9M Ennio Morricone - Le vent, le cri
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06.07.2020 13:57 Ответить
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