Умер легендарный итальянский композитор Эннио Морриконе

Итальянский композитор, аранжировщик и дирижер Эннио Морриконе умер в возрасте 91 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает la Repubblica.

Причиной смерти стали осложнения, возникшие из-за падения. Он скончался в больнице в Риме.

В основном композитор известен как автор музыки для кино и телевидения. Он написал музыку более чем к 400 фильмам и телесериалам.

Морриконе прославился как автор музыки к спагетти-вестернам своего бывшего одноклассника, режиссера Серджо Леоне ("За пригоршню долларов", "На несколько долларов больше", "Хороший, плохой, злой", "Однажды на Диком Западе", "За пригоршню динамита"). Он также написал саундтрек к таким фильмам, как "Однажды в Америке" Леоне, "Сало, или 120 дней Содома" и "Кентерберийские рассказы" Пьера Паоло Пазолини, "Перед революцией" и "Луна" Бернардо Бертолуччи, "Мастер и Маргарита" Александра Петровича, "Изгоняющий дьявола 2" Джона Бурмена, "Свяжи меня!" Педро Альмодовара, "Лолита" Эдриана Лайна, "Профессионал" режиссера Жоржа Лотнера, "72 метра" Владимира Хотиненко и к лентам Квентина Тарантино "Джанго освобожденный" и "Омерзительная восьмерка".

Морриконе - обладатель двух премий "Оскар", а также множества других наград.

За музыку к фильму "Неприкасаемые" был удостоен премии "Грэмми" в 1988 году.

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