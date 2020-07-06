Помер легендарний італійський композитор Енніо Морріконе

Італійський композитор, аранжувальник і диригент Енніо Морріконе помер у віці 91 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє la Repubblica.

Причиною смерті стали ускладнення, що виникли через падіння. Він помер у лікарні в Римі.

Здебільшого композитор відомий як автор музики для кіно і телебачення. Він написав музику до понад 400 фільмів і телесеріалів.

Морріконе прославився як автор музики до спагетті-вестернів свого колишнього однокласника, режисера Серджо Леоне ("За жменю доларів", "На кілька доларів більше", "Хороший, поганий, злий", "Одного разу на Дикому Заході", "За жменю динаміту" ). Він також написав саундтрек до таких фільмів, як "Одного разу в Америці" Леоне, "Сало, або 120 днів Содому" і "Кентерберійські оповідання" П'єра Паоло Пазоліні, "Перед революцією" і "Луна" Бернардо Бертолуччі, "Майстер і Маргарита" Олександра Петровича, "Той, що виганяє диявола-2" Джона Бурмена, "Зв'яжи мене!" Педро Альмодовара, "Лоліта" Едріана Лайна, "72 метри" Володимира Хотиненка і для стрічок Квентіна Тарантіно "Джанго звільнений" і "Мерзенна вісімка".

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Морріконе - володар двох премій "Оскар", а також безлічі інших нагород.

За музику до фільму "Недоторкані" був удостоєний премії "Греммі" в 1988 році.