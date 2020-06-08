У київській лікарні після важкої хвороби на 56-му році життя померла журналістка "Радіо Свобода" Богдана Костюк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", Костюк пішла з життя увечері 7 червня.

"З нами більше немає Богдани Костюк. У це не можна повірити, – написала директор Української служби Радіо Свобода Мар’яна Драч. – З Радіо Свобода Богдана майже 25 років: перший координатор Київського бюро після офіційної реєстрації, автор репортажів з Верховної Ради, міжнародних самітів, всіх Майданів, останні роки докладно писала про волонтерів і війну. Людяність, добре серце, любов до України – це головні риси Богдани. Світла пам’ять", - розповіла директорка Української служби "Радіо Свобода" Мар'яна Драч.

Також дивіться: Волонтер Віталій Панич помер у лікарні. ФОТО

Богдана Костюк працювала на "Радіо Свобода" з 1995 року.

Також дивіться: Журналісти Deutsche Welle потрапили під обстріл поліції в Міннеаполіс. ВIДЕО