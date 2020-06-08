Умерла журналистка "Радио Свобода" Богдана Костюк

В киевской больнице после тяжелой болезни на 56-м году жизни скончалась журналистка "Радио Свобода" Богдана Костюк.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", Костюк ушла из жизни вечером 7 июня.

"С нами больше нет Богданы Костюк. В это нельзя поверить. С "Радио Свобода" Богдана почти 25 лет: первый координатор Киевского бюро после официальной регистрации, автор репортажей из Верховной Рады, международных саммитов, всех Майданов, последние годы подробно писала о волонтерах и войне. Человечность, доброе сердце, любовь к Украине - это главные черты Богданы. Светлая память", - рассказала директор Украинской службы "Радио Свобода" Марьяна Драч.

Богдана Костюк работала на "Радио Свобода" с 1995 года.

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