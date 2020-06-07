Волонтер Віталій Панич помер у лікарні. ФОТО
Віталій Панич перебував у реанімації з пневмонією, печінковою і нирковою недостатністю.
Про це повідомила в фейсбуці Анна Майборода, передає Цензор.НЕТ.
"Небайдужі збирали для волонтера гроші, проте 7 червня о 20:20 після зупинки серця і реанімації лікарі констатували смерть".
Анна Майборода також попросила помолитися за новопреставленого Віталія.
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